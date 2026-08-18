Cómo comprar entradas del Palmeiras en 2026: próximos partidos, precios de las entradas, noticias del Brasileirão Série A y más

Puede que Palmeiras sea el club más laureado del fútbol brasileño, con 12 títulos de liga en su palmarés, pero, después de quedarse sin la gloria en las dos campañas anteriores, el Alviverde está desesperado por volver a hacerse con el brillante trofeo. ¿Por qué no ver si puede lograrlo esta temporada reservando ya tus entradas?

Después de terminar segundo por detrás de Botafogo en 2024 (a 6 puntos) y segundo por detrás de Flamengo en 2025 (a 3 puntos), el equipo de São Paulo estará decidido a mantener su impulso este curso y cruzar la meta. Puede que Palmeiras haya logrado este año memorables triunfos en la Serie A sobre rivales por el título como Flamengo, Athletico Paranaense y Fluminense, pero sabe que no puede permitirse levantar el pie del acelerador.

Aunque esta temporada no ha habido un gran jugador destacado de Palmeiras de cara a portería en la liga, el ex del Manchester United y el Fulham Andreas Pereira sigue desempeñando un papel clave en el apartado de las asistencias. También esperarán que sus estrellas extranjeras, José Manuel López, Ramón Sosa, Mauricio y Jhon Arias, sigan brillando.

La escena del fútbol brasileño estará al rojo vivo en los próximos meses y podrías presenciar la acción en directo asegurando tu asiento. Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre las entradas del Palmeiras, cuánto cuestan, cómo conseguirlas y mucho más.

Próximos partidos del Palmeiras

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 23 de ago. (16:00) Serie A: Palmeiras vs Vasco da Gama Nubank Parque, São Paulo Entradas mié., 26 de ago. (21:30) Copa do Brasil Q/F ida: Palmeiras vs Santos Nubank Parque, São Paulo Entradas dom., 30 de ago. (19:30) Serie A: Mirassol FC vs Palmeiras Estádio José Maria de Campos Maia, Mirassol Entradas mié., 2 de sep. (21:30) Copa do Brasil Q/F vuelta: Santos vs Palmeiras Estadio Vila Belmiro, Santos Entradas dom., 6 de sep. (18:30) Serie A: Botafogo vs Palmeiras Estádio Nilton Santos, Río de Janeiro Entradas dom., 13 de sep. (15:00) Serie A: Palmeiras vs São Paulo Nubank Parque, São Paulo Entradas dom., 20 de sep. (15:00) Serie A: Gremio vs Palmeiras Arena do Grêmio, Porto Alegre Entradas mié., 7 de oct. (15:00) Serie A: Palmeiras vs Esporte Clube Bahia Nubank Parque, São Paulo Entradas

Cómo comprar entradas del Palmeiras

Las entradas oficiales para los partidos del Palmeiras solo pueden comprarse online a través del sitio de venta de entradas específico del club, Ingressos Palmeiras. Normalmente, las entradas salen a la venta aproximadamente entre 5 y 7 días antes de cada partido, en ventanas de prioridad estructuradas.

Palmeiras utiliza un sistema escalonado de «oleadas» para todos los partidos en su estadio, el Nubank Parque de São Paulo:

Días 1-3 (prioridad para socios del club): Los primeros días de la venta están abiertos exclusivamente a los miembros del club de aficionados Avanti (Sócio Torcedor).

Desde el día 4 (venta general al público): Si quedan entradas después de las ventanas para socios, la venta general al público se abre online.

Día de partido: En las raras ocasiones en las que los partidos no cuelgan el cartel de no hay billetes, las taquillas físicas del Allianz Parque pueden vender las localidades restantes, pero se recomienda encarecidamente comprar online con antelación, especialmente para encuentros de alto perfil como el derbi paulista contra Corinthians.

Además, los aficionados pueden comprar entradas del Palmeiras en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Palmeiras?

Las entradas oficiales a precio de venta para los partidos estándar del Palmeiras en casa en el Nubank Parque suelen oscilar entre R$ 100 y R$ 260 (18-48 USD) para los encuentros habituales, pero esos precios suben hasta R$ 180 - R$ 500+ (33-90+ USD) para los grandes derbis y las eliminatorias de torneos, como la Copa Libertadores.

Los precios y la disponibilidad de las entradas dependen directamente de las zonas del estadio y de las categorías oficiales de membresía del club.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundaria como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Nubank Parque

El Nubank Parque, anteriormente Allianz Parque, es un estadio multiusos de primer nivel mundial en São Paulo, Brasil, situado en los históricos terrenos del Parque Antarctica. Se inauguró en 2014 y es la casa del Palmeiras, equipo del Campeonato Brasileiro Série A, además de acoger partidos internacionales. El recinto tiene capacidad para 43.713 aficionados en partidos de fútbol y hasta 55.000 en grandes conciertos internacionales de música.

Más allá del fútbol, el Nubank Parque fue clasificado a nivel mundial entre los 20 mejores recintos de estadio para música en directo y entretenimiento por el Stadium Stars Report de IQ Magazine, y es una parada de primer nivel en las giras por Latinoamérica.

En 2026, el estadio puso fin a su acuerdo de derechos de denominación con Allianz y entró en una nueva asociación con la empresa brasileña de tecnología financiera Nubank. Para determinar el nuevo nombre del recinto, se puso en marcha una encuesta online entre los aficionados del Palmeiras. Las opciones presentadas fueron Nubank Arena, Parque Nubank y Nubank Parque, y esta última recibió el mayor número de votos.

Lista de récords y estadísticas del Palmeiras

Palmeiras (Sociedade Esportiva Palmeiras) es uno de los clubes más exitosos de la historia del fútbol brasileño y sudamericano.

Palmarés y títulos destacados

Campeonato Brasileiro Série A: 12 títulos (récord nacional histórico) (1960, 1967 (RGP), 1967 (TB), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022, 2023)

Copa do Brasil: 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Copa Libertadores: 3 títulos (1999, 2020, 2021)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Ademir da Guia (902), Emerson Leão (621)

Más goles: Heitor (327), César Maluco (182)

Los primeros campeones globales

Palmeiras ganó la Copa Río de 1951 al derrotar a la Juventus. Este histórico torneo de ocho equipos está ampliamente reconocido como el primer campeonato internacional de clubes de la historia.



