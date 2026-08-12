El Leeds United afronta la temporada 2026/27 de la Premier League con un año completo de vuelta en la élite a sus espaldas, después de que Daniel Farke guiara al club hasta un cómodo 14.º puesto el curso pasado, con la permanencia asegurada a falta de tres partidos. Fue el broche a una campaña dramática en la que el Leeds llegó a estar en la zona de descenso tras solo dos jornadas antes de una reacción que, construida en torno a un cambio táctico decisivo para la temporada en una victoria ante el Manchester City, transformó su rendimiento e incluso lo llevó hasta una semifinal de la FA Cup en Wembley.

Ya asentado de nuevo entre los nombres consolidados de la Premier League, Farke y su plantilla apuntarán a seguir progresando en Elland Road, con duelos en casa ante Manchester United, Newcastle, Everton y Manchester City entre los partidos más destacados para los que los aficionados querrán entradas.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas de la Premier League para verles esta temporada? Deja que GOAL te cuente exactamente qué opciones tienes para ver al Leeds jugar en Elland Road.

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Lista completa de partidos del Leeds United en la Premier League 2026/27

El Leeds abre la temporada a domicilio ante el Nottingham Forest y la cierra también fuera de casa frente al Crystal Palace. A continuación figura el calendario completo de 38 partidos, en casa y fuera, para la temporada que viene.

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Sáb., 22 de agosto de 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Leeds United The City Ground (fuera) Entradas Dom., 30 de agosto de 2026, 14:00 Leeds United vs Brentford Elland Road (casa) Entradas Sáb., 5 de septiembre de 2026, 15:00 Brighton & Hove Albion vs Leeds United American Express Stadium (fuera) Entradas Lun., 14 de septiembre de 2026, 20:00 Leeds United vs Newcastle United Elland Road (casa) Entradas Sáb., 19 de septiembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road (casa) Entradas Sáb., 10 de octubre de 2026, 15:00 Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (fuera) Entradas Sáb., 17 de octubre de 2026, 15:00 Leeds United vs Manchester United Elland Road (casa) Entradas Sáb., 24 de octubre de 2026, 15:00 Sunderland vs Leeds United Stadium of Light (fuera) Entradas Sáb., 31 de octubre de 2026, 16:00 Bournemouth vs Leeds United Vitality Stadium (fuera) Entradas Sáb., 7 de noviembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Tottenham Hotspur Elland Road (casa) Entradas Sáb., 21 de noviembre de 2026, 15:00 Chelsea vs Leeds United Stamford Bridge (fuera) Entradas Sáb., 28 de noviembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Coventry City Elland Road (casa) Entradas Mié., 2 de diciembre de 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (fuera) Entradas Sáb., 5 de diciembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Ipswich Town Elland Road (casa) Entradas Sáb., 12 de diciembre de 2026, 15:00 Liverpool vs Leeds United Anfield (fuera) Entradas Sáb., 19 de diciembre de 2026, 15:00 Leeds United vs Fulham Elland Road (casa) Entradas Sáb., 26 de diciembre de 2026, 15:00 Aston Villa vs Leeds United Villa Park (fuera) Entradas Mié., 30 de diciembre de 2026, 20:00 Hull City vs Leeds United MKM Stadium (fuera) Entradas Sáb., 2 de enero de 2027, 15:00 Leeds United vs Everton Elland Road (casa) Entradas Mié., 6 de enero de 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (casa) Entradas Sáb., 16 de enero de 2027, 15:00 Tottenham Hotspur vs Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Entradas Sáb., 23 de enero de 2027, 15:00 Leeds United vs Chelsea Elland Road (casa) Entradas Sáb., 30 de enero de 2027, 15:00 Coventry City vs Leeds United Coventry Building Society Arena (fuera) Entradas Sáb., 6 de febrero de 2027, 15:00 Leeds United vs Bournemouth Elland Road (casa) Entradas Mié., 10 de febrero de 2027, 20:00 Everton vs Leeds United Hill Dickinson Stadium (fuera) Entradas Sáb., 20 de febrero de 2027, 15:00 Leeds United vs Aston Villa Elland Road (casa) Entradas Sáb., 27 de febrero de 2027, 15:00 Fulham vs Leeds United Craven Cottage (fuera) Entradas Mié., 3 de marzo de 2027, 20:00 Leeds United vs Hull City Elland Road (casa) Entradas Sáb., 13 de marzo de 2027, 15:00 Leeds United vs Brighton & Hove Albion Elland Road (casa) Entradas Sáb., 20 de marzo de 2027, 16:00 Newcastle United vs Leeds United St James' Park (fuera) Entradas Sáb., 10 de abril de 2027, 15:00 Leeds United vs Nottingham Forest Elland Road (casa) Entradas Sáb., 17 de abril de 2027, 15:00 Brentford vs Leeds United Gtech Community Stadium (fuera) Entradas Sáb., 24 de abril de 2027, 15:00 Leeds United vs Liverpool Elland Road (casa) Entradas Sáb., 1 de mayo de 2027, 15:00 Ipswich Town vs Leeds United Portman Road (fuera) Entradas Sáb., 8 de mayo de 2027, 15:00 Leeds United vs Arsenal Elland Road (casa) Entradas Sáb., 15 de mayo de 2027, 15:00 Manchester United vs Leeds United Old Trafford (fuera) Entradas Dom., 23 de mayo de 2027, 15:00 Leeds United vs Sunderland Elland Road (casa) Entradas Dom., 30 de mayo de 2027, 16:00 Crystal Palace vs Leeds United Selhurst Park (fuera) Entradas

Uno de los clubes con más historia del fútbol inglés, el regreso del Leeds a la Premier League quedó confirmado en 2025 después de que el equipo de Farke ganara el título del Championship con un récord del club de 100 puntos.

El propio estadio ha vivido su buena dosis de grandes resultados a lo largo de los años y, tras una sólida temporada de vuelta entre la élite, habrá grandes esperanzas de que el equipo de Farke pueda construir sobre las bases del curso pasado.

¿Cómo comprar entradas del Leeds 2026/27?

Los aficionados que esperen hacerse con una entrada en Elland Road esta temporada pueden comprar su asiento en el portal oficial de entradas del Leeds United. La web es el punto de venta oficial de primera mano para las entradas de los partidos del Leeds United en casa este curso.

Los clubes de fútbol británicos suelen asignar las entradas en tres fases:

Primero a los abonados de temporada, después a los socios del club, que a menudo se ordenan por puntos de fidelidad de compras anteriores, y por último al público en el periodo de «venta general». También puedes consultar sitios de reventa como StubHub y StubHub si te parece bien adquirir una entrada de segunda mano, ya que ambas están entre las opciones más reconocidas para los aficionados que buscan una compra de última hora, con opciones desde solo 73 £.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Leeds 2026/27?

Hay una variedad de categorías y precios disponibles para las entradas de partido del Leeds en Elland Road, con importes de dos cifras tanto para adultos como para tarifas reducidas. Existen varios niveles dentro de la estructura de precios y es importante conocer la variedad disponible:

Con la excepción de East Stand Upper Wings, que se vende a tarifa fija, todas las demás zonas del estadio ofrecen precios más bajos para júnior y tarifas reducidas, lo que puede ayudarte a encontrar una opción más asequible si asistes en familia o con personas que cumplan los requisitos.

El Leeds categoriza sus partidos según la demanda y la entidad del encuentro, por lo que los precios de las entradas pueden variar dependiendo del rival. Los precios que figuran a continuación son para los partidos de categoría A+, los encuentros de mayor nivel que disputa el club, aunque deben confirmarse en la web oficial del club para la temporada actual, ya que los precios se revisan anualmente.

Nivel 1 — East Central Lower, East Stand Upper y West Stand: 52,00 £ adulto, 34,00 £ mayores de 65, 24,00 £ júnior, 26,00 £ adulto joven

— East Central Lower, East Stand Upper y West Stand: 52,00 £ adulto, 34,00 £ mayores de 65, 24,00 £ júnior, 26,00 £ adulto joven Nivel 2 — East Stand Upper Wings: 45,00 £ tarifa fija (adulto, mayores de 65, júnior, adulto joven)

— East Stand Upper Wings: 45,00 £ tarifa fija (adulto, mayores de 65, júnior, adulto joven) Nivel 3 — North y South Stands: 45,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 21,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven

— North y South Stands: 45,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 21,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven Nivel 4 — Family Stand: 39,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 11,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven

— Family Stand: 39,00 £ adulto, 31,00 £ mayores de 65, 11,00 £ júnior, 23,00 £ adulto joven Nivel 5 — West Stand (afición visitante): 30,00 £ adulto, 29,00 £ mayores de 65, 24,00 £ júnior, 26,00 £ adulto joven

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Revisar los niveles de precios de las entradas para los partidos del Championship permite a los aficionados planificar sus desplazamientos para los reñidos encuentros de liga. Si planeas respaldar tus pronósticos de resultados o tus apuestas al ganador de grupo con un nuevo perfil de usuario, maximizar tus incentivos de registro es una decisión inteligente. Dirígete a nuestra página de promociones para activar hoy el código promocional verificado de melbet.