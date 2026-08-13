Cómo comprar entradas del LA Galaxy: precios, paquetes, membresía e información sobre los abonos de temporada para 2026

El vigente campeón de la Major League Soccer sufrió el año pasado uno de los desplomes más dramáticos de la historia de la liga. LA Galaxy, seis veces ganador de la MLS Cup, no logró ganar ninguno de sus primeros diez partidos de la temporada 2025 mientras defendía el título conquistado apenas unos meses antes, el peor arranque de un campeón defensor en la historia de la MLS, y se quedó completamente fuera de los playoffs.

A pesar de ese bajón histórico, el club optó por la continuidad y renovó el contrato del entrenador Greg Vanney en mayo de 2025 en lugar de hacer un cambio. El Galaxy de Vanney ha mostrado señales de vida en 2026, ocupa la 10.ª posición de la Conferencia Oeste cuando la temporada entra en su tramo final, y el club sigue en la pelea en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde ha alcanzado los cuartos de final. GOAL tiene toda la información que necesitas para ver a LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park durante el resto de la temporada, incluido dónde encontrar entradas y cuánto te costarán.

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Próximas entradas de LA Galaxy a la venta y precio de las entradas

La temporada regular de la MLS 2026 se prolonga hasta el 7 de noviembre, sin partidos en junio debido a la Copa Mundial de la FIFA. LA Galaxy disputa 17 partidos en casa a lo largo de la temporada, que figuran completos a continuación. Los encuentros ya disputados muestran el resultado final; los próximos ya están disponibles para la compra de entradas.

Fecha Partido Resultado / Entradas dom., 22 de feb. de 2026 LA Galaxy vs New York City FC Empate 1-1 (final) sáb., 28 de feb. de 2026 LA Galaxy vs Charlotte FC Victoria por 3-0 (final) sáb., 14 de mar. de 2026 LA Galaxy vs Sporting Kansas City Derrota por 1-2 (final) sáb., 4 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Minnesota United FC Derrota por 1-2 (final) dom., 26 de abr. de 2026 LA Galaxy vs Real Salt Lake Victoria por 2-1 (final) sáb., 2 de may. de 2026 LA Galaxy vs Vancouver Whitecaps FC Empate 1-1 (final) sáb., 23 de may. de 2026 LA Galaxy vs Houston Dynamo FC Empate 1-1 (final) vie., 17 de jul. de 2026 LA Galaxy vs Los Angeles FC (El Trafico) Derrota por 0-3 (final) mié., 22 de jul. de 2026 LA Galaxy vs St Louis CITY SC Derrota por 1-3 (final) sáb., 1 de ago. de 2026 LA Galaxy vs FC Dallas Empate 0-0 (final) mié., 19 de ago. de 2026 LA Galaxy vs San Jose Earthquakes Entradas sáb., 5 de sept. de 2026 LA Galaxy vs New England Revolution Entradas sáb., 12 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Seattle Sounders FC Entradas sáb., 26 de sept. de 2026 LA Galaxy vs Colorado Rapids Entradas mié., 14 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Portland Timbers Entradas sáb., 17 de oct. de 2026 LA Galaxy vs San Diego FC Entradas sáb., 31 de oct. de 2026 LA Galaxy vs Austin FC Entradas

El Galaxy cerrará la temporada regular como visitante ante Real Salt Lake el 7 de noviembre. Si se clasifica, los Audi MLS Cup Playoffs se disputarán desde mediados de noviembre hasta diciembre.

¿Dónde comprar entradas para LA Galaxy?

El crecimiento continuado de la MLS, impulsado por la llegada de superestrellas de clubes europeos en las últimas temporadas y por la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ha mantenido una gran asistencia en toda la liga. Como resultado, los precios siguen siendo elevados en general para la mayoría de los equipos.

Las entradas básicas para partidos individuales pueden comprarse a través de la web oficial del club, AXS y Ticketmaster. Si las asignaciones oficiales se agotan, o si buscas un asiento concreto cerca del día del partido, plataformas secundarias como StubHub son una forma fiable de conseguir una entrada, con anuncios que cubren todas las zonas del Dignity Health Sports Park.

Como única manera de garantizar un asiento en todos los partidos en casa, los abonos de temporada siguen siendo la vía más fiable para los aficionados que quieran asistir a toda la campaña, con una demanda que sigue siendo fuerte en toda la MLS en plena preparación para el Mundial de este verano. La disponibilidad puede consultarse en la web oficial del club.

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¿Cuánto cuestan las entradas de LA Galaxy?

Como ocurre en la mayoría de los partidos de la MLS, puedes elegir entre una variedad de opciones de entradas para encuentros individuales, con precios que normalmente se sitúan para LA Galaxy desde unos 20 $ hasta 200 $ a través de canales oficiales, mientras que un pequeño número de entradas exclusivas a pie de campo cuestan todavía más.

Esos precios pueden fluctuar dependiendo del partido y del rival, y los encuentros contra rivales directos, tanto por proximidad geográfica como por competitividad, pueden estar sujetos a un incremento en función de la categoría del partido.

Algunos encuentros, como El Trafico contra Los Angeles FC, suelen ser tradicionalmente los más solicitados del calendario en casa del Galaxy, con el balance histórico de la serie en 10-9-7 a favor del Galaxy. El duelo de 2026 disputado hasta ahora, una derrota por 0-3 en julio, cayó del otro lado, y el partido de vuelta en el BMO Stadium todavía está por jugarse en octubre.

El estadio es principalmente de asientos, aunque hay zonas detrás de una de las porterías con entrada general de grada de pie segura, que ofrece las entradas más baratas disponibles para los aficionados partido a partido. Los asientos de campo de gama más alta, situados junto al terreno de juego cerca de las líneas de banda, se acercan más a la cifra de 450 $.

Para la mayor variedad de asientos y la mejor oportunidad de encontrar entradas para partidos agotados o de alta demanda, StubHub sigue siendo una de las opciones secundarias más fiables para los partidos de LA Galaxy durante toda la temporada.

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¿Puedo comprar entradas para LA Galaxy sin ser miembro?

No hace falta ser miembro para comprar una entrada de LA Galaxy, ya que las entradas pueden adquirirse a través de AXS igual que comprarías una entrada para un concierto o un espectáculo teatral.

LA Galaxy no ofrece actualmente un programa de membresía al margen de sus paquetes de abono de temporada, que incluyen acceso a varios eventos y descuentos.

Partidos de LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park

Los aficionados que quieran ver partidos de LA Galaxy esta temporada conseguirán entradas para verlo en acción en su estadio habitual, el Dignity Health Sports Park, situado en la ciudad de Carson, aproximadamente a 20,9 km al sur del centro de Los Ángeles. Construido en el campus de la California State University en Dominguez Hills, es la casa del equipo desde 2003.

El estadio, con capacidad para 27.000 espectadores, fue construido específicamente para fútbol y acogió al equipo tras su mudanza desde el histórico Rose Bowl. Aunque quizá no sea el más grande entre los estadios de la MLS, no deja de ser el segundo recinto específico para fútbol más grande de Estados Unidos, solo por detrás del Geodis Park de Nashville SC.

El recinto también se ha utilizado para partidos internacionales y acogió encuentros durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la SheBelieves Cup 2022, además de tres partidos de la selección masculina de rugby a XV de Estados Unidos. Los Angeles Chargers también disputaron varios partidos entre 2017 y 2019, mientras que formará parte de los planes de la ciudad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.