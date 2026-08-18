El deseo de ver en acción a Flamengo, vigente campeón del Brasileirao Série A y de la Copa Libertadores, es enorme entre los aficionados al fútbol de todo el planeta. Aunque la demanda para ver al Rubro-Negro saltar al césped del icónico estadio Maracaná de Río de Janeiro es extremadamente alta, todavía hay entradas disponibles.

Después de conquistar su octavo título de liga la pasada campaña y convertirse en el segundo club más laureado de la historia de Brasil, empatado con otro, Flamengo busca ahora añadir más trofeos a sus vitrinas antes de que la temporada actual llegue a su desenlace.



Con estrellas brasileñas formadas en casa como Pedro, Lucas Paquetá y Samuel Lino, además de incorporaciones extranjeras como Giorgian de Arrascaeta y Jorginho, brillando para la fiel hinchada de Flamengo semana tras semana, no hay mejor momento que ahora para asegurarte unas entradas.

¿Cómo puedes hacerte con entradas para ver a Flamengo dar una exhibición de fútbol esta temporada? GOAL te ofrece toda la información sobre cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de Flamengo

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas sáb., 22 de agosto (20:30) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Entradas dom., 30 de agosto (16:00) Flamengo vs Botafogo Maracaná, Río de Janeiro Entradas dom., 6 de septiembre (16:00) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Entradas dom., 13 de septiembre (15:00) Flamengo vs Corinthians Maracaná, Río de Janeiro Entradas dom., 20 de septiembre (15:00) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracaná, Río de Janeiro Entradas mié., 7 de octubre (15:00) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Entradas dom., 11 de octubre (15:00) Flamengo vs Fluminense Maracaná, Río de Janeiro Entradas

Cómo comprar entradas de Flamengo

Puedes comprar entradas oficiales de Flamengo online a través del portal oficial Flamengo Ingressos o en persona en la sede del club, en Gávea, y en la taquilla del estadio Maracaná. Las entradas para el público general suelen salir a la venta entre tres y cuatro días antes del partido, justo después de que se cierren las ventanas de prioridad para los socios del club.

Los socios oficiales de Flamengo en el programa Nação Sócio-Torcedor reciben una prioridad importante y mejores opciones para comprar entradas de partido.

Los periodos de venta se abren de forma secuencial según el nivel de membresía. Los planes de categoría superior, como Diamond/Platinum o los niveles Maraca, pueden comprar primero, seguidos por los niveles inferiores y los planes nacionales como Nação Sem Fronteiras. Los socios también pueden recibir hasta un 50 % de descuento sobre el precio estándar de las entradas en algunos partidos regionales y nacionales.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Flamengo en el mercado secundario. Ticombo es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de Flamengo?

Las entradas oficiales a precio de taquilla para los partidos habituales de Flamengo como local en el Maracaná de Río suelen oscilar entre 80 y 500 reales brasileños (aproximadamente entre 15 y 90 dólares) para el público general, dependiendo de la zona. Sin embargo, los precios pueden duplicarse o incluso triplicarse en partidos de alta exigencia como el derbi Fla-Flu (Flamengo vs Fluminense), que se disputará a continuación el 11 de octubre, como se muestra arriba, o en las eliminatorias de la Copa Libertadores.

El club se basa en una estructura de prioridad estricta, con precios fuertemente rebajados para sus miembros de Nação (club de aficionados), que pagan desde solo 20 reales brasileños por las localidades más básicas.

Sigue el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Maracaná

El estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, oficialmente llamado Estádio Jornalista Mário Filho, está considerado universalmente como el gran templo global del fútbol. Un recinto que aparece en la lista de estadios por visitar de cualquier aficionado al fútbol.

Construido para albergar la Copa Mundial de la FIFA de 1950, en su día fue el estadio más grande del planeta, con una asombrosa capacidad de casi 200.000 espectadores de pie. Tras intensas modernizaciones para cumplir con estrictos estándares de seguridad, hoy funciona como un recinto con todas las localidades de asiento y una capacidad de 78.838 espectadores.

El Maracaná sigue siendo el estadio más grande de Brasil y un monumento legendario de la cultura deportiva sudamericana. Además de ser la casa compartida de dos de los grandes clubes de Río, Flamengo y Fluminense, también acoge con regularidad partidos cruciales de la selección brasileña.

Pelé, el hijo más querido del fútbol brasileño, vivió numerosos momentos memorables en el Maracaná. Debutó allí con la selección en 1957 y, doce años después, en 1969, marcó el gol número 1.000 («O Milésimo») de su carrera profesional al transformar un penalti para el Santos contra el Vasco da Gama. Pelé también disputó en este estadio su último partido con Brasil en 1971.

Lista de récords y estadísticas de Flamengo

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) es uno de los clubes de fútbol más exitosos y con más apoyo del mundo. Con sede en Río de Janeiro, ostenta la prestigiosa distinción de no haber descendido nunca de la máxima categoría del fútbol brasileño.

Palmarés y principales títulos

Títulos mundiales: 1 Copa Intercontinental (1981).

Títulos continentales: 4 Copas Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Campeonatos nacionales: 8 títulos del Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Copas nacionales: 5 títulos de la Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Junior (876), Zico (732)

Más goles: Zico (508), Dida (264)

Racha de imbatibilidad

Flamengo encadenó de forma célebre 52 partidos consecutivos sin perder en todas las competiciones entre 1978-79, liderado por la generación dorada de Zico y Junior.



