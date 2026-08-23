Como uno de los «Tres Grandes» del fútbol neerlandés, no sorprende demasiado que el Feyenoord haya terminado entre los tres primeros de la Eredivisie en cada una de las últimas cinco temporadas.

Sin embargo, pese a sus recientes actuaciones y resultados alentadores, el club de Róterdam está desesperado por volver a hacerse con el trofeo de la liga, algo que solo ha logrado dos veces en el siglo XXI (2017 y 2023).

El Feyenoord conquistó su primera Eredivisie en 18 años en 2017 bajo la dirección de Giovanni van Bronckhorst, y la exestrella defensiva neerlandesa regresó al banquillo de De Kuip este verano tras un paréntesis de 7 años.

¿Les espera a los aficionados del Feyenoord una temporada para el recuerdo? Puedes unirte a ellos reservando ya tus entradas. GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre cómo conseguir asientos para los próximos partidos del Feyenoord, incluido dónde comprarlos, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Feyenoord

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 30 de ago. (14.30) Feyenoord vs ADO Den Haag De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 5 de sep. (16.30) NEC vs Feyenoord Goffertstadion (Nimega) Entradas dom., 13 de sep. (16.45) PEC Zwolle vs Feyenoord MAC³PARK stadium (Zwolle) Entradas dom., 20 de sep. (14.15) Feyenoord vs Utrecht De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 10 de oct. (18.45) Feyenoord vs AZ De Kuip (Róterdam) Entradas sáb., 17 de oct. (20.00) Telstar vs Feyenoord BUKO stadium (Velsen-Zuid) Entradas dom., 25 de oct. (14.30) PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Entradas sáb., 31 de oct. (16.30) Feyenoord vs Fortuna Sittard De Kuip (Róterdam) Entradas dom., 8 de nov. (12.15) Heerenveen vs Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Entradas

Cómo comprar entradas del Feyenoord

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos del Feyenoord por internet, directamente a través de la Ticketshop oficial del club. Necesitas crear una cuenta gratuita de «My Feyenoord» para completar la compra.

Si un partido en casa se agota, el club también dispone de un mercado oficial de reventa dentro de su portal de entradas, lo que garantiza que todas las entradas compradas estén completamente verificadas y sean válidas.

Las entradas no se ponen a la venta todas de una vez, sino que salen de forma gradual a lo largo de la temporada. Las entradas generales para partidos suelen lanzarse por internet entre 2 y 4 semanas antes del día del encuentro.

El Feyenoord emplea un estricto sistema escalonado de prioridad para sus periodos de venta. Los miembros de pago de Het Legioen (el club oficial de aficionados) y Kameraadjes (el club júnior) reciben acceso exclusivo a las dos primeras ventanas de prioridad. Si queda alguna entrada una vez cerradas las ventanas para miembros, entonces pasan a una venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Feyenoord en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Feyenoord?

Las entradas oficiales para un solo partido del Feyenoord en De Kuip suelen oscilar entre 20 € y 85 €, pero los precios dependen en gran medida del rival y de la competición.

Los partidos estándar de la Eredivisie suelen situarse en la parte baja de esa franja de precios, mientras que enfrentamientos de gran cartel como De Klassieker (Feyenoord vs Ajax) o los partidos europeos tienen un precio mucho más alto.

Secciones de asientos en De Kuip

El estadio está dividido en cuatro gradas principales diferenciadas, repartidas entre anillos inferiores (indicados con una sola letra, por ejemplo, Vak S) y anillos superiores (indicados con doble letra, por ejemplo, Vak SS):

Maastribune (grada oeste): Es la grada principal, donde se encuentran los palcos ejecutivos, las zonas VIP, los asientos business y el túnel de jugadores. El Maasgebouw (espacio polivalente para eventos y edificio de oficinas) se sitúa justo detrás de esta grada.

Olympiatribune (grada este): Situada justo enfrente de la Maastribune, esta grada lateral ofrece excelentes vistas del campo. Las secciones centrales como Z2 y Z3 son muy cotizadas y tienen precios premium.

Gerard Meijertribune (grada norte): Esta grada detrás de la portería es famosa por albergar a los aficionados más apasionados y ruidosos del Feyenoord, conocidos colectivamente como Het Legioen.

Marathontribune (grada sur): Ubicada detrás de la portería opuesta, esta grada hace referencia tradicionalmente a las históricas puertas del maratón y suele albergar tanto a aficionados locales habituales como a una sección destinada a los seguidores visitantes.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o los sitios secundarios de reventa, como StubHub, para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre De Kuip

El Stadion Feijenoord, conocido universalmente por su icónico apodo De Kuip («La Bañera»), es uno de los recintos futbolísticos más venerados de Europa. Situado en la orilla sur del río Mosa, en Róterdam, este estadio con capacidad para 51.117 espectadores ha sido el hogar del Feyenoord desde 1937.

Conocido por su brillante arquitectura, su rica historia y, posiblemente, el ambiente más intimidante y atronador de los Países Bajos, De Kuip es una auténtica catedral de la cultura futbolística.

Originalmente con capacidad para hasta 64.000 espectadores, y con un pico cercano a 69.000, una gran reforma en 1994 transformó De Kuip en un estadio con todos los asientos. A principios de este año, el Feyenoord tomó el control operativo total al adquirir más del 95 % de las acciones del estadio, consolidando su futuro.

A De Kuip se le llama con frecuencia la casa del fútbol neerlandés, ya que ha acogido un récord de 11 finales europeas de clubes y cerca de 150 partidos de la selección neerlandesa.

Partidos históricos disputados en De Kuip:

Final de la Copa de la UEFA de 1974 (vuelta): De Kuip vio al Feyenoord levantar la Copa de la UEFA tras derrotar al Tottenham Hotspur, consolidando el punto álgido de la era dorada del club.

Final de la Eurocopa 2000: El legendario torneo de la Eurocopa 2000 culminó en De Kuip, donde David Trezeguet marcó un dramático gol de oro para dar el título a Francia ante Italia.

Final de la Copa de la UEFA de 2002: En una de las mayores noches de la historia del estadio, el Feyenoord jugó la final en su propio campo y derrotó 3-2 al Borussia Dortmund para conquistar la gloria europea.

Un legendario templo de conciertos: Más allá del deporte, De Kuip se convirtió en un histórico recinto musical a partir de Bob Dylan en 1978. Acogió giras icónicas de estadios de Michael Jackson, U2, Madonna y David Bowie. Sin embargo, debido a las leyes residenciales y a la normativa sobre contaminación acústica, la ciudad detuvo los grandes conciertos en De Kuip después de mediados de 2025.

Récords y estadísticas del Feyenoord

El Feyenoord es uno de los clubes más exitosos e históricos del fútbol neerlandés, distinguido a nivel mundial como el primer equipo neerlandés que ganó la Copa de Europa.

Fundado en 1908 en un barrio obrero de Róterdam, el club forma parte del tradicional «Tres Grandes» de la Eredivisie junto a sus rivales Ajax y PSV Eindhoven.

Palmarés del club y trofeos destacados

Eredivisie (campeonato neerlandés) : 16 títulos

Copa KNVB (Copa neerlandesa) : 14 títulos

Liga de Campeones de la UEFA / Copa de Europa : 1 título (1970)

Liga Europa de la UEFA / Copa de la UEFA : 2 títulos (1974 y 2002)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Más goles: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Presencia continua en la máxima categoría

El Feyenoord ha jugado de forma ininterrumpida en la máxima categoría neerlandesa desde que logró el ascenso en 1921, más tiempo que cualquier otro club del país. Nunca ha descendido de la Eredivisie.

El dorsal 12

El Feyenoord nunca asigna el dorsal 12 a ningún jugador. Está retirado de forma permanente y dedicado por completo a Het Legioen (La Legión), la famosa afición feroz y leal del club, que actúa como su «jugador número 12».

El giro Cruyff definitivo

En 1983, el icono del Ajax y de los Países Bajos Johan Cruyff estaba furioso con la directiva del Ajax por las negociaciones de su contrato. Para vengarse, fichó por el acérrimo rival Feyenoord para su última temporada profesional, liderando al conjunto de Róterdam hacia un fenomenal doblete de liga y copa en 1984.



