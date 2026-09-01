A pesar de liderar la clasificación de la liga turca en una cifra récord de 28 ocasiones, el Fenerbahce de Estambul ha sufrido últimamente un grave caso de subcampeonitis, al terminar segundo en cada una de las últimas cinco temporadas, y ha perdido ante el Galatasaray en cuatro campañas consecutivas de la Süper Lig.

¿Podrá por fin romper el dominio de su rival de la ciudad? Puedes formar parte de la ferviente hinchada del Fener reservando hoy mismo tus entradas.

Como uno de los clubes polideportivos más exitosos, ricos y con mayor apoyo de Turkiye, el Fenerbahce cuenta con una enorme base global de aficionados, con una cifra estimada de entre 25 y 35 millones de seguidores en todo el mundo. Una de las principales razones por las que a los aficionados al fútbol les encanta ver en acción al gigante de Estambul es porque los partidos en el estadio Şükrü Saracoğlu ofrecen ambientes electrizantes y de alto voltaje en los días de partido.

Con toda una serie de nuevas llegadas de renombre, como Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Sidiki Cherif, Nathan Ake y Romelu Lukaku, promete ser una temporada para el recuerdo para el Fenerbahce. Deja que GOAL te ofrezca todos los detalles sobre cómo conseguir asientos, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Fenerbahçe

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 5 de sep. (20:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Beşiktaş Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas jue., 10 de sep. (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Roma Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas lun., 14 de sep. (20:00) Süper Lig: Gaziantep vs Fenerbahçe Estadio Gaziantep (Gaziantep) Entradas dom., 20 de sep. (17:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Eyüpspor Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas dom., 11 de oct. (18:00) Süper Lig: Rizespor vs Fenerbahçe Estadio Çaykur Didi (Rize) Entradas mié., 14 de oct. (20:00) UCL: Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park (Birmingham) Entradas dom., 18 de oct. (18:00) Süper Lig: Fenerbahçe vs Alanyaspor Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas mar., 20 de oct. (19:45) UCL: Fenerbahçe vs Slavia Prague Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Entradas dom., 25 de oct. (18:00) Süper Lig: Galatasaray vs Fenerbahçe Complejo Deportivo Ali Sami Yen RAMS Park (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas del Fenerbahçe

Puedes comprar entradas oficiales del Fenerbahçe a través de Passo o en la taquilla del estadio Şükrü Saracoğlu, en Estambul. Para registrarte en Passo, o en la aplicación móvil de Passo, que es el sistema oficial de venta de entradas del fútbol turco, necesitarás los datos de tu documento de identidad o pasaporte.

Las entradas oficiales suelen salir a la venta entre 3 y 5 días antes del partido, aunque los encuentros de alta demanda pueden seguir ventanas de venta diferentes o requerir prioridad para socios del club, por lo que es esencial consultar los anuncios con antelación.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Fenerbahçe en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan conseguir asientos por vías alternativas, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan hacerse con entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Fenerbahçe?

Las entradas oficiales para los partidos del Fenerbahçe en el estadio Şükrü Saracoğlu, en Estambul, suelen oscilar entre 30 € y 100 € (aprox. 1.200-3.800+ TL) para los partidos estándar de la Süper Lig, dependiendo en gran medida del rival y de la zona del estadio.

El estadio del Fenerbahçe está dividido en varias zonas y bloques principales:

Detrás de las porterías / Kale Arkası (fondos norte / Migros y Spor Toto/sur): Son las secciones más apasionadas y ruidosas de la afición, incluidas las ultras principales. Las entradas oscilan entre $30 y $50 para los partidos regulares de liga.

Anillos superiores / Üst Tribün (Maraton Üst y Fenerium Üst): Asientos elevados a lo largo de los laterales del campo, que ofrecen una gran perspectiva de visión. Las entradas oscilan entre 40 € y 65 €.

Anillos inferiores / Alt Tribün (Maraton Alt y Fenerium Alt): Asientos prémium a pie de campo junto a las bandas, que permiten una gran cercanía con los jugadores y los banquillos. Las entradas oscilan entre 70 € y 100 €+ para los partidos estándar.

Paquetes VIP y hospitality: Incluyen acceso a salas de lujo, catering y asientos centrales privilegiados. Los precios oscilan entre 150 € y 300 €+.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios de reventa secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Şükrü Saracoğlu

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes e históricamente significativos de Europa. Su apasionada afición suele venerarlo como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este recinto con capacidad íntegramente sentada para entre 47.430 y 50.530 espectadores sirve ha sido el estadio del gigante polideportivo turco Fenerbahçe desde su apertura en 1908.

Entre los partidos memorables disputados en el estadio Şükrü Saracoğlu figuran los siguientes:

Final de la Copa de la UEFA (2009) : El estadio acogió la última final de la Copa de la UEFA, con victoria del Shakhtar Donetsk por 2-1 ante el Werder Bremen. Luiz Adriano abrió el marcador para el Shakhtar, Naldo empató para el Bremen y Jadson marcó el histórico gol de la victoria en la prórroga en el minuto 97.

El legendario derbi del 6-0 (2002) : En el episodio más famoso del feroz Derbi Intercontinental, el Fenerbahçe dominó por completo a su eterno rival, el Galatasaray. A pesar de quedarse con 10 hombres, el Fenerbahçe marcó seis goles sin respuesta, culminados por un último tanto de Ümit Özat. El 6-0 sigue siendo una pieza central del folclore del club.

El hat-trick de Şanlı contra el Manchester United (2004) : En un brillante partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el héroe de culto Tuncay Şanlı firmó un impresionante hat-trick, que incluyó una espectacular chilena, para tumbar al Manchester United de Alex Ferguson.

El prado del sacerdote: Antes de que existiera cualquier estructura de hormigón, el terreno donde hoy se alza el estadio Şükrü Saracoğlu era conocido como Papazın Çayırı (El prado del sacerdote). Sirvió como el primer campo de fútbol oficial del país, donde se disputaron los primeros partidos de la Liga de Fútbol de Estambul.

Récords y estadísticas del Fenerbahçe

El Fenerbahçe (Fenerbahçe Spor Kulübü), fundado en 1907, es uno de los clubes polideportivos más antiguos, exitosos y con más apoyo apasionado de Turquía. El equipo de fútbol tiene una rica historia repleta de récords legendarios y un inmenso palmarés.

Honores del club y grandes hitos en trofeos

Campeonatos de la liga turca : 28 títulos

Copa de Turquía : 7 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos (oficiales): Müjdat Yetkiner (570), Volkan Demirel (525)

Más goles: Zeki Rıza Sporel (470), Lefter Küçükandonyadis (423)

La racha definitiva de imbatibilidad

Increíblemente, el Fenerbahçe ganó las temporadas 1912-13 y 1922-23 de la Liga de Fútbol de Estambul sin encajar un solo gol. Más recientemente, el club estableció un nuevo hito moderno a nivel nacional al completar una racha de 32 partidos de liga invicto durante 2023 y 2024.

¿Qué hay en un nombre?

«Fenerbahçe» se traduce literalmente como «Jardín del faro» en turco. Recibe su nombre del histórico faro situado en el cabo de Fenerbahçe, en Estambul. Los colores originales del club eran amarillo y blanco, en consonancia con los narcisos que florecían alrededor del faro, antes de cambiar al amarillo y azul marino en 1910.

La noche europea contra el Bordeaux

El Fenerbahçe sorprendió de forma célebre al campeón francés Bordeaux al eliminarlo en la primera ronda de la Copa de Europa en 1985. En aquel momento, fue una enorme sorpresa que alteró la percepción del fútbol turco en toda Europa.



