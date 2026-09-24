Después de tres años en el desierto de la 2. Bundesliga, el FC Schalke 04 ha vuelto a la máxima categoría. La asistencia al Veltins-Arena ha superado de media los 60.000 espectadores en cada una de las últimas cuatro temporadas y el recinto tiene garantizado llenarse hasta la bandera en los próximos meses. Puedes unirte a esa fervorosa masa de aficionados reservando hoy mismo entradas para los partidos del Schalke 04.

Cuando los 'Die Königsblauen' (los Royal Blues) ascendieron por última vez a la Bundesliga en la temporada 2021/22, descendieron directamente, así que estarán desesperados por evitar esta vez la trampa del descenso. Por eso, además de mantener a las estrellas que les ayudaron a alcanzar la cima de la 2. Bundesliga la temporada pasada, han añadido nuevo talento a la plantilla con Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber y Satoshi Tanaka.

A pesar de un inicio lento en la nueva campaña liguera, con una derrota por 3-0 a domicilio ante el Augsburgo, el Schalke 04 reaccionó bien: empató 0-0 con el Bayern de Múnich en Gelsenkirchen y después logró su primera victoria, un triunfo por 3-1 ante el Union Berlin a domicilio.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir asientos para los partidos del FC Schalke 04 esta temporada, incluido dónde comprarlos, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Schalke 04

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 11 de oct. (17:30) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Entradas sáb., 17 de oct. (15:30) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas sáb., 24 de oct. (15:30) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Entradas mié., 28 de oct. (18:00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresde) Entradas sáb., 31 de oct. (15:30) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas dom., 8 de nov. (19:30) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Entradas sáb., 21 de nov. (18:30) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas sáb., 28 de nov. (15:30) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas sáb., 5 de dic. (por confirmar) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas

Cómo comprar entradas del Schalke 04

Las entradas oficiales para los partidos del FC Schalke 04 deben comprarse directamente a través del 'S04 Ticketshop'. Se puede acceder al portal completamente en inglés a través de 'S04 Ticketshop English'.

Tendrás que crear una cuenta online gratuita para consultar los partidos disponibles y asegurarte un asiento. Las entradas están personalizadas con tu nombre, lo que significa que podrían comprobar tu documento de identidad en los accesos del Veltins-Arena al entrar.

Si se agotan las asignaciones estándar, puedes acceder a la 'S04 Ticketbörse', que es el mercado secundario oficial del Schalke, integrado directamente en su portal principal de venta de entradas. Aquí, los abonados ponen de forma segura a la venta entradas individuales para partidos a las que no pueden asistir, al precio oficial.

El Schalke 04 opera con un sistema de prioridad por el que los socios oficiales del club tienen el primer derecho de compra de hasta cuatro entradas por partido. Como el Schalke cuenta con una de las mayores masas sociales de Alemania, los partidos suelen agotarse durante esta fase exclusiva para socios, lo que significa que las entradas estándar rara vez llegan a una venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos del FC Köln en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos por canales alternativos y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Schalke 04?

Las entradas oficiales del FC Schalke 04 en el Veltins-Arena suelen oscilar entre 15 € y 20 € para las zonas de pie y entre 26 € y 62 € para las categorías estándar de asientos, con ligeros ajustes para partidos de gran perfil como los derbis locales.

El Schalke 04 estructura los precios oficiales en diferentes niveles y zonas del Veltins-Arena de la siguiente manera:

De pie (Stehplatz) : Gradas de animación y zonas tradicionales de pie, como la famosa Nordkurve. Rango de precios: 15 €-20 €.

Categorías de asientos 1-4 : Asientos estándar en las gradas escalonadas de los anillos superior e inferior. Rango de precios: 26 €-62 €.

Categoría 0 (asientos prémium) : Sectores de la grada baja en la tribuna principal y la recta opuesta, como los bloques P, Q, D1, D2, C1 y C2. Precios de categoría superior

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Veltins-Arena

El Veltins-Arena, conocido originalmente como Arena AufSchalke, es un estadio multiusos de fama mundial situado en Gelsenkirchen, Alemania. Reconocido como uno de los estadios más avanzados tecnológicamente e innovadores jamás construidos, es la apasionada casa del club de la Bundesliga FC Schalke 04.

El estadio tiene una capacidad liguera de 62.271 espectadores, incluidas las zonas de pie, y una capacidad internacional de 54.740, todos sentados.

A finales de la década de 1990, la antigua casa del Schalke, el Parkstadion, mostraba claramente el paso del tiempo. Tras la histórica victoria del club en la Copa de la UEFA de 1997 y ante la proximidad de su próximo centenario, se aceleraron los planes para un estadio futurista.

La construcción del estadio actual comenzó a finales de 1998. Cuando abrió en 2001, hizo historia al convertirse en el primer estadio de Alemania financiado completamente con capital privado y sin subvenciones gubernamentales.

Momentos memorables en el Veltins-Arena

El partido inaugural (2001) : El estadio se inauguró con un torneo amistoso entre el Schalke, el Borussia Dortmund y el FC Nürnberg. El primer gol en el estadio no lo marcó realmente un futbolista, sino la estrella del pop Lionel Richie, que actuó en la ceremonia de inauguración y chutó un balón a la red.

Final de la UEFA Champions League de 2004 : El FC Porto de José Mourinho derrotó de forma memorable al AS Monaco por 3-0 para levantar el trofeo.

Eurocopa de la UEFA 2024 : El estadio acogió varios partidos del torneo, igual que hizo durante la Copa Mundial de la FIFA 2006.

El récord mundial de asistencia a un partido de хокей sobre hielo: El partido inaugural del Campeonato del Mundo IIHF 2010 se celebró en el Veltins-Arena. Un asombroso total de 77.803 aficionados llenó el estadio para ver a Alemania jugar contra Estados Unidos en una pista de hielo instalada especialmente para la ocasión, estableciendo en ese momento un récord mundial.

Récords y estadísticas del Schalke 04

El FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fundado en 1904, es uno de los clubes de fútbol con más historia y más apasionadamente apoyados de Alemania.

Procedente de la ciudad industrial y minera de Gelsenkirchen, el club cuenta con un rico legado marcado por el dominio local en las décadas de 1930 y 1940, la gloria internacional en la década de 1990 y una enorme masa de aficionados en la era moderna.

Palmarés del club y títulos más destacados

Campeón de Alemania (pre-Bundesliga) : 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 título (2011)

Copa de la UEFA / Europa League : 1 título (1997)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Más goles: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

El primer doblete alemán

En 1937, el Schalke 04 se convirtió en el primer club de la historia del fútbol alemán en ganar el doblete nacional, el Campeonato de Alemania y la DFB-Pokal en el mismo año natural.

El paseo del carbón

El Veltins-Arena del Schalke 04 cuenta con un túnel de salida local diseñado explícitamente para parecer y sentirse como una mina de carbón subterránea. Esto sirve como homenaje a Die Knappen (los Miners), que originalmente formaron y financiaron los primeros años del club.

Gigantes globales en número de socios

A pesar de haber vivido descensos dramáticos y turbulentos, así como crisis financieras, el Schalke 04 cuenta con alrededor de 210.000 socios oficiales. Esto lo sitúa como el tercer club más grande de Alemania y cómodamente dentro del top seis de las mayores membresías de clubes deportivos de todo el mundo.



