Cómo comprar entradas del FC Schalke 04 para 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, noticias de la Bundesliga y más

Tras tres años en el desierto de la 2. Bundesliga, el FC Schalke 04 está de vuelta en la máxima categoría. La asistencia al Veltins-Arena ha superado de media los 60.000 espectadores en cada una de las últimas cuatro temporadas y está garantizado que el recinto estará lleno hasta la bandera en los próximos meses. Puedes unirte a esa apasionada masa reservando hoy tus entradas para los partidos del Schalke 04.

Cuando los 'Die Königsblauen' (Los Azules Reales) ascendieron por última vez a la Bundesliga en la temporada 2021/22, descendieron directamente, así que esta vez estarán desesperados por evitar la trampa del descenso. Por eso, además de mantener a las estrellas que les ayudaron a alcanzar la cima de la 2. Bundesliga la temporada pasada, han añadido nuevo talento a la plantilla con Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber y Satoshi Tanaka.

A pesar de un inicio lento en la nueva campaña liguera, con una derrota por 3-0 fuera de casa ante el Augsburg, el Schalke 04 reaccionó bien, empatando 0-0 con el Bayern de Múnich en Gelsenkirchen y logrando después su primera victoria, un triunfo por 3-1 ante el Union Berlin a domicilio.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que sepas cómo asegurar tu asiento en los partidos del FC Schalke 04 esta temporada, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Schalke 04

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 11 de oct. (17:30) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Entradas sáb., 17 de oct. (15:30) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas sáb., 24 de oct. (15:30) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Cologne) Entradas mié., 28 de oct. (18:00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Entradas sáb., 31 de oct. (15:30) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas dom., 8 de nov. (19:30) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Entradas sáb., 21 de nov. (18:30) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas sáb., 28 de nov. (15:30) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas sáb., 5 de dic. (por confirmar) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Entradas

Cómo comprar entradas del Schalke 04

Las entradas oficiales para los partidos del FC Schalke 04 deben comprarse directamente a través del 'S04 Ticketshop'. Se puede acceder por completo al portal en inglés a través de 'S04 Ticketshop English'.

Tendrás que crear una cuenta online gratuita para consultar los partidos disponibles y asegurar tus asientos. Las entradas están personalizadas con tu nombre, lo que significa que podrían comprobar tu identificación en las puertas del Veltins-Arena al entrar.

Si se agotan las asignaciones estándar, puedes acceder a la 'S04 Ticketbörse', que es el mercado secundario oficial del Schalke integrado directamente en su principal portal de venta de entradas. Allí, los abonados ponen de forma segura a la venta entradas individuales para partidos que no pueden utilizar al precio oficial estándar.

El Schalke 04 aplica un sistema de prioridad por el que los socios oficiales del club tienen el primer derecho a comprar hasta cuatro entradas por partido. Como el Schalke cuenta con una de las mayores aficiones de Alemania, los partidos se agotan con frecuencia durante esta fase exclusiva para socios, lo que significa que rara vez las entradas estándar llegan a una venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del FC Köln en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar asientos a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Schalke 04?

Las entradas oficiales del FC Schalke 04 en el Veltins-Arena suelen oscilar entre 15 € y 20 € para las zonas de pie y entre 26 € y 62 € para las categorías estándar de asiento, con ligeros ajustes para partidos de gran perfil como los derbis locales.

El Schalke 04 estructura el precio oficial en distintos niveles y zonas del Veltins-Arena de la siguiente manera:

De pie (Stehplatz) : Gradas de animación y zonas tradicionales de pie, por ejemplo la famosa Nordkurve. Rango de precios: 15 €-20 €.

Categorías de asiento 1-4 : Asientos estándar escalonados en los anillos superior e inferior. Rango de precios: 26 €-62 €.

Categoría 0 (asientos premium) : Sectores del nivel inferior en la tribuna principal y la recta de enfrente, por ejemplo los bloques P, Q, D1, D2, C1 y C2. Precios de nivel superior

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Veltins-Arena

El Veltins-Arena, conocido originalmente como Arena AufSchalke, es un estadio multiusos de fama mundial situado en Gelsenkirchen, Alemania. Reconocido como uno de los estadios más avanzados tecnológicamente e innovadores jamás construidos, es la apasionada casa del equipo de la Bundesliga FC Schalke 04.

El estadio tiene una capacidad liguera de 62.271 espectadores, incluidas las zonas de pie, y una capacidad internacional de 54.740, todos sentados.

A finales de la década de 1990, el antiguo hogar del Schalke, el Parkstadion, acusaba seriamente el paso del tiempo. Tras la histórica victoria del club en la Copa de la UEFA de 1997 y ante la proximidad de su próximo centenario, se aceleraron los planes para un estadio futurista.

La construcción del estadio actual comenzó a finales de 1998. Cuando abrió sus puertas en 2001, hizo historia al convertirse en el primer estadio de Alemania financiado completamente con capital privado, sin subvenciones gubernamentales.

Momentos memorables en el Veltins-Arena

El partido inaugural (2001) : El estadio se inauguró con un torneo amistoso entre el Schalke, el Borussia Dortmund y el FC Nürnberg. ¡El primer gol del estadio no lo marcó realmente un futbolista, sino la estrella del pop Lionel Richie, que actuó en la ceremonia de inauguración y chutó un balón a la red!

Final de la Champions League de la UEFA 2004 : El FC Porto de José Mourinho derrotó de forma memorable al AS Monaco por 3-0 para levantar el trofeo.

Eurocopa 2024 de la UEFA : El estadio acogió varios partidos del torneo, como también hizo durante la Copa Mundial de la FIFA 2006.

El récord mundial de asistencia en hockey sobre hielo: El partido inaugural del Campeonato Mundial IIHF de 2010 se disputó en el Veltins-Arena. Unos asombrosos 77.803 aficionados llenaron el estadio para ver a Alemania enfrentarse a Estados Unidos sobre una pista de hielo instalada especialmente para la ocasión, estableciendo en aquel momento un récord mundial.

Récords y estadísticas del Schalke 04

El FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fundado en 1904, es uno de los clubes de fútbol con más historia y apoyo apasionado de Alemania.

Originario de la ciudad industrial minera del carbón de Gelsenkirchen, el club cuenta con un rico legado marcado por su dominio local en las décadas de 1930 y 1940, la gloria internacional en la década de 1990 y una enorme masa social moderna.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeón de Alemania (pre-Bundesliga) : 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 título (2011)

Copa de la UEFA / Europa League : 1 título (1997)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Más goles: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

El primer doblete alemán

En 1937, el Schalke 04 se convirtió en el primer club de la historia del fútbol alemán en ganar el doblete nacional, el Campeonato de Alemania y la DFB-Pokal en el mismo año natural.

El Paseo del Carbón

El Veltins-Arena del Schalke 04 cuenta con un túnel de salida local diseñado expresamente para parecer y sentirse como una mina de carbón subterránea. Esto sirve como homenaje a Die Knappen (Los Mineros), que originalmente formaron y financiaron los primeros años del club.

Gigantes globales de membresía

A pesar de haber sufrido descensos dramáticos y convulsos, además de crisis financieras, el Schalke 04 presume de contar con aproximadamente 210.000 socios oficiales. Eso lo sitúa como el tercer club más grande de Alemania y cómodamente entre las seis mayores masas sociales de clubes deportivos de todo el mundo.



