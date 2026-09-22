Cómo comprar entradas del Eintracht Frankfurt 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, noticias de la Bundesliga y más

Tras quedarse fuera de las competiciones europeas por primera vez desde la temporada 2020/21, el Eintracht Frankfurt estará plenamente centrado en dejar su huella en el frente doméstico esta temporada. Disfruta de su acción en la Bundesliga reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Adi Hütter regresó en verano para una segunda etapa al mando. Durante su anterior paso por el banquillo del Eintracht Frankfurt entre 2018 y 2021, el club alcanzó las semifinales de la DFB-Pokal y de la Europa League, además de terminar 5.º en la Bundesliga.

Ahora buscará causar un impacto positivo con un equipo que cuenta con nombres destacados como Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun y Raphael Onyedika. Si los primeros encuentros de esta temporada sirven de referencia, la afición del Frankfurt puede esperar un auténtico espectáculo en los próximos meses. Se marcaron 4 o más goles en cada uno de sus primeros partidos de Bundesliga durante agosto y septiembre.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Eintracht Frankfurt esta temporada, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Eintracht Frankfurt

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Sáb., 10 de oct. (18.30 h) Bundesliga: RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Red Bull Arena (Leipzig) Entradas Vie., 16 de oct. (20.30 h) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas Sáb., 24 de oct. (18.30 h) Bundesliga: Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Signal Iduna Park (Dortmund) Entradas Mar., 27 de oct. (18.00 h) DFB-Pokal: Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt Volksparkstadion (Hamburg) Entradas Dom., 1 de nov. (17.30 h) Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas Sáb., 7 de nov. (15.30 h) SC Paderborn 07 vs Eintracht Frankfurt Home Deluxe Arena (Paderborn) Entradas Sáb., 21 de nov. (15.30 h) Eintracht Frankfurt vs TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Frankfurt) Entradas Sáb., 28 de nov. (18.30 h) VfB Stuttgart vs Eintracht Frankfurt MHPArena (Stuttgart) Entradas

Cómo comprar entradas del Eintracht Frankfurt

Las entradas oficiales del Eintracht Frankfurt pueden adquirirse directamente a través de los canales digitales del club (Eintracht Frankfurt Ticketshop o la app Mainaquila), con un sistema de venta que funciona mediante una estricta estructura de fases prioritarias basada en la membresía del club.

Dado que la demanda de entradas es excepcionalmente alta, los partidos casi siempre se agotan durante la ventana prioritaria para socios y rara vez llegan a una venta general al público.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Eintracht Frankfurt en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Eintracht Frankfurt?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Eintracht Frankfurt en casa, en el Deutsche Bank Park, suelen oscilar entre 18 € y 24 € para las zonas de pie, y entre 35 € y 90 € o más para las secciones con asiento.

Los precios exactos dependen de la categoría de la entrada y del nivel de perfil del partido, ya que los rivales de primer nivel, como Bayern de Múnich o Borussia Dortmund, tienen precios más altos de 'Categoría A' en comparación con los encuentros de menor perfil.

Las entradas oficiales primarias se dividen en terrazas de pie y categorías numeradas de asiento:

Entradas de pie (Stehplatz) : 18 €-24 €. Son las entradas más baratas del estadio y ofrecen el ambiente más intenso.

Categorías de asiento 4 y 5 (anillos superiores y esquinas) : 35 €-50 €. Ubicados más lejos del terreno de juego o en las curvas de esquina, estos asientos ofrecen una gran vista panorámica a un coste menor.

Categorías de asiento 2 y 3 (laterales estándar) : 50 €-75 €. Estos asientos se reparten entre los niveles superiores e intermedios a lo largo del lateral largo del campo.

Categoría 1 y asientos prémium (zonas centrales bajas) : 75 €-90 €+. Estos asientos centrales privilegiados a lo largo de los laterales principales ofrecen las vistas más claras y sin obstáculos de la acción.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Deutsche Bank Park

El Deutsche Bank Park, conocido históricamente y con cariño por los aficionados como el Waldstadion (Estadio del Bosque), es uno de los recintos deportivos más icónicos, con mejor ambiente y más multifuncionales de Alemania. Situado en pleno bosque urbano, en los suburbios del sur de Frankfurt am Main, es el estadio del Eintracht Frankfurt, uno de los pesos pesados de la Bundesliga.

El estadio abrió oficialmente en 1925, en el emplazamiento de una antigua base militar. Inicialmente tenía capacidad para 35.000 espectadores y formaba parte de un complejo deportivo comunitario más amplio. A medida que el fútbol creció en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, el estadio fue objeto de una gran reforma en 1955, que amplió su aforo a más de 87.000.

Para preparar la Copa Mundial de la FIFA 2006, el viejo estadio fue demolido progresivamente y reconstruido por completo entre 2002 y 2005 como un recinto de primer nivel dedicado exclusivamente al fútbol.

Momentos memorables en el Deutsche Bank Park:

La 'Batalla del agua' del Mundial (Alemania Occidental vs Polonia) : Durante la semifinal del Mundial de 1974, una lluvia torrencial inundó por completo el terreno de juego. A pesar de las condiciones impracticables, los bomberos retiraron el agua del campo con bombas, y Alemania Occidental logró una sufrida victoria por 1-0 sobre Polonia para avanzar a la final.

Final de la Copa Confederaciones de la FIFA 2005 : Un estadio recién reconstruido albergó un clásico Superclásico sudamericano, en el que Brasil dominó a Argentina por 4-1 para levantar el trofeo.

Final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2011 : El estadio ocupó el centro de la escena mundial cuando Japón dio la sorpresa histórica al derrotar a Estados Unidos en una dramática tanda de penaltis.

NFL International Series : A medida que el fútbol americano se expandía por Europa, el estadio acogió partidos de temporada regular de la NFL, apoyándose en su historia como antiguo hogar del Frankfurt Galaxy en NFL Europe.

La intimidante Nordwestkurve: La curva noroeste es el corazón del estadio. Los ultras del Eintracht Frankfurt ocupan esta sección y reciben habitualmente reconocimiento mundial por crear algunos de los tifos (despliegues coreografiados de pancartas) más ruidosos, intensos y visualmente impactantes del fútbol mundial.

Récords y estadísticas del Eintracht Frankfurt

El Eintracht Frankfurt, conocido oficialmente como Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V., es uno de los clubes con más historia y apoyo apasionado del fútbol alemán. Fundado en 1899, 'Die Adler' (Las Águilas) fue uno de los miembros fundadores de la Bundesliga en 1963.

Palmarés del club y títulos destacados

Campeonato de Alemania : 1 título (1959)

DFB-Pokal : 5 títulos (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 2 títulos (1980, 2022)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

Más goles: Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

¿El mejor partido jamás jugado?

En 1960, el Eintracht se convirtió en el primer club alemán en alcanzar una final de la Copa de Europa. Se enfrentó al Real Madrid en Hampden Park ante 127.000 personas y perdió por 7-3. Pese a la derrota, el partido está ampliamente considerado por los historiadores del fútbol como uno de los mejores encuentros jamás disputados.

Attila, la mascota viviente

A diferencia de los clubes con mascotas humanas en trajes de peluche, la mascota oficial del Eintracht es un águila real viva llamada Attila. Attila ha estado presente en los partidos en casa desde 1999, volando antes del saque inicial para inspirar al público.

La 'diva caprichosa' (Launische Diva)

Históricamente, el Frankfurt se ganó el apodo de 'la diva caprichosa' por su extrema irregularidad. Era famoso por derrotar a gigantes europeos de primer nivel una semana y perder contra equipos de la zona baja de la tabla a la siguiente.







