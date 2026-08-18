El Crystal Palace se ha transformado de superviviente habitual en un auténtico coleccionista de títulos. El triunfo en la FA Cup ante el Manchester City en 2025 puso fin a una espera de 164 años por un gran trofeo, y las Eagles lo siguieron levantando un título europeo, consolidando uno de los periodos más notables de la historia del club.

Ahora comienza una nueva era en Selhurst Park. Pierre Sage se pone al frente de su primera campaña completa, con fútbol europeo de nuevo en el calendario junto a una lista de partidos de la Premier League que llevará a Manchester City, Liverpool y Newcastle al sur de Londres antes de Navidad.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir entradas del Crystal Palace esta temporada? Deja que GOAL te muestre exactamente qué opciones tienes para ver en directo a Crystal Palace durante la campaña 2026/27.

Reserva entradas del Crystal Palace Compra ahora

¿Cuáles son los próximos partidos del Crystal Palace en 2026/27?

A continuación puedes encontrar los próximos partidos del Crystal Palace en la Premier League 2026/27:

Fecha Partido Estadio Entradas Sáb. 22 ago. 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Entradas Sáb. 29 ago. 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 5 sept. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, Londres Entradas Sáb. 12 sept. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 19 sept. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Entradas Sáb. 10 oct. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 17 oct. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Entradas Sáb. 24 oct. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 31 oct. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, Londres Entradas Sáb. 7 nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, Londres Entradas Sáb. 21 nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Entradas Sáb. 28 nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, Londres Entradas Mié. 2 dic. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, Londres Entradas Sáb. 5 dic. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Entradas

El Palace también participa en competición europea esta temporada, con esos partidos añadidos a un calendario ya de por sí cargado en Selhurst Park.

¿Cómo comprar entradas del Crystal Palace para 2026/27?

La forma más accesible de comprar entradas del Crystal Palace es a través de StubHub, donde hay entradas verificadas disponibles para partidos en casa y fuera sin necesidad de membresía ni puntos de fidelidad.

Las entradas para Selhurst Park se ponen a la venta por fases: primero para los abonados de temporada, después para los miembros clasificados por puntos de fidelidad y solo entonces para la venta general si queda algo. Con una capacidad de poco más de 25.000 espectadores, una tasa de renovación de abonos de temporada casi total y el fútbol europeo incrementando la demanda, muy pocos partidos llegan a esa fase final. Para cualquiera que no tenga una membresía o un historial consolidado de compras, la vía oficial rara vez ofrece una entrada.

StubHub elimina por completo esas barreras. Puedes consultar anuncios para cualquier partido, comparar asientos en todo el estadio y comprar en cuestión de minutos. Para los grandes partidos en casa, Manchester City, Liverpool y Newcastle, comprar pronto te da la mayor variedad de asientos antes de que la disponibilidad se reduzca.

Reserva entradas del Crystal Palace Compra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas del Crystal Palace?

Las entradas de adulto del Crystal Palace en Selhurst Park parten de unas £35 para los partidos estándar de la Premier League, con precios que suben en función de la ubicación del asiento, el rival y la fecha.

El mismo asiento puede tener un precio distinto de un partido a otro, y los encuentros de mayor demanda se agotan por los canales oficiales antes de que la mayoría de los aficionados tengan la oportunidad de mirar. En StubHub, los precios reflejan la demanda en tiempo real en lugar de una categoría fija, por lo que los partidos ante Ipswich y Hull ofrecen la mejor relación calidad-precio del otoño, mientras que Manchester City y Liverpool se sitúan en el tramo premium.

El reciente éxito del Palace ha disparado la demanda hasta un nivel nunca visto en la historia del club, lo que hace que reservar con antelación sea el factor más importante en lo que pagas.

Reserva entradas del Crystal Palace Compra ahora

¿Cuál es la historia de Selhurst Park?

Selhurst Park es un estadio de fútbol situado en el distrito londinense de Croydon y ha sido la casa del Crystal Palace desde su apertura en 1924, con una capacidad actual de poco más de 25.000 espectadores.

El estadio ha albergado fútbol internacional, así como partidos de los Juegos Olímpicos de Verano de 1948, y fue compartido por el Charlton Athletic de 1985 a 1991 y por el Wimbledon de 1991 a 2003. Los planes para renovar y ampliar el estadio fueron aprobados de nuevo por el Ayuntamiento de Croydon en agosto de 2024, con trabajos preliminares ya en marcha y una finalización prevista para el verano de 2027.

Selhurst Park también es familiar para las audiencias televisivas, ya que fue utilizado en la serie de Apple TV Ted Lasso como Nelson Road, la casa ficticia del AFC Richmond. Sus gradas cerradas y empinadas, junto con su famoso y ruidoso apoyo local, lo convierten en una de las visitas más intimidantes de la Premier League.