El Chelsea afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, incorporado después de una campaña caótica en la que Enzo Maresca fue destituido, Liam Rosenior apenas duró tres meses y el club terminó en una decepcionante 10.ª posición, sin fútbol europeo que ofrecer esta temporada.
GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Stamford Bridge.
Lista completa de partidos del Chelsea en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Entradas
|sáb. 10 oct. 2026, 15:00
|Chelsea vs Bournemouth
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 17 oct. 2026, 15:00
|Everton vs Chelsea
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 24 oct. 2026, 15:00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 31 oct. 2026, 16:00
|Chelsea vs Manchester United
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Sunderland vs Chelsea
|Stadium of Light (fuera)
|Entradas
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Chelsea vs Leeds United
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Nottingham Forest vs Chelsea
|The City Ground (fuera)
|Entradas
|mié. 2 dic. 2026, 20:00
|Chelsea vs Crystal Palace
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 5 dic. 2026, 15:00
|Chelsea vs Liverpool
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 12 dic. 2026, 15:00
|Manchester City vs Chelsea
|Etihad Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 19 dic. 2026, 15:00
|Chelsea vs Aston Villa
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 26 dic. 2026, 15:00
|Coventry City vs Chelsea
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Entradas
|mié. 30 dic. 2026, 20:00
|Ipswich Town vs Chelsea
|Portman Road (fuera)
|Entradas
|sáb. 2 ene. 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|mié. 6 ene. 2027, 20:00
|Crystal Palace vs Chelsea
|Selhurst Park (fuera)
|Entradas
|sáb. 16 ene. 2027, 15:00
|Chelsea vs Sunderland
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 23 ene. 2027, 15:00
|Leeds United vs Chelsea
|Elland Road (fuera)
|Entradas
|sáb. 30 ene. 2027, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 6 feb. 2027, 15:00
|Manchester United vs Chelsea
|Old Trafford (fuera)
|Entradas
|mié. 10 feb. 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (fuera)
|Entradas
|sáb. 20 feb. 2027, 15:00
|Chelsea vs Ipswich Town
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 27 feb. 2027, 15:00
|Aston Villa vs Chelsea
|Villa Park (fuera)
|Entradas
|mié. 3 mar. 2027, 20:00
|Chelsea vs Coventry City
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Chelsea vs Arsenal
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 20 mar. 2027, 16:00
|Hull City vs Chelsea
|MKM Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Chelsea vs Fulham
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Chelsea
|American Express Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Chelsea vs Manchester City
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|sáb. 1 may. 2027, 15:00
|Liverpool vs Chelsea
|Anfield (fuera)
|Entradas
|sáb. 8 may. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Entradas
|sáb. 15 may. 2027, 15:00
|Chelsea vs Everton
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
|dom. 23 may. 2027, 15:00
|Bournemouth vs Chelsea
|Vitality Stadium (fuera)
|Entradas
|dom. 30 may. 2027, 16:00
|Chelsea vs Brentford
|Stamford Bridge (casa)
|Entradas
¿Cómo comprar entradas del Chelsea?
Las entradas se venden a través del portal oficial de venta de entradas del club, con prioridad normalmente para los socios y abonados antes de cualquier venta más amplia.
La demanda es especialmente alta para los derbis londinenses contra Arsenal y Tottenham, además de las visitas de Liverpool, Manchester City y Manchester United.
Si las entradas oficiales están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen una vía alternativa para llegar a Stamford Bridge.
¿Cuánto cuestan las entradas del Chelsea?
Los precios varían de forma significativa según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados mencionados anteriormente tienen las primas más altas.
Los precios de los abonos y de las entradas partido a partido para 2026/27 deben confirmarse directamente en la web oficial del Chelsea, ya que las tarifas se revisan cada verano.
¿Qué hay que saber sobre Stamford Bridge?
El Chelsea juega en Stamford Bridge desde la fundación del club en 1905, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos que siguen en uso en el fútbol inglés.
El estadio tiene capacidad para algo más de 40.000 aficionados, una cifra considerablemente menor que la de la mayoría de los rivales del Chelsea en la lucha por el título, y a menudo se le atribuye a su estructura cerrada y compacta la creación de uno de los ambientes más intensos de la Premier League en las noches europeas.
Los planes, debatidos desde hace tiempo, para remodelar o sustituir el estadio han sido tratados bajo la actual propiedad del club, pero no se ha confirmado ningún calendario firme y Stamford Bridge sigue siendo la casa del Chelsea para la temporada 2026/27.