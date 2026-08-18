Cómo comprar entradas del Burnley para la temporada 2026/27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos de temporada

Los Clarets están de vuelta en el Championship y, si la historia reciente sirve de guía, Turf Moor está a punto de volver a convertirse en un fortín. La última etapa del Burnley en la segunda categoría dejó una de las campañas más dominantes de la historia de las ligas inglesas, un récord invicto en casa y los mejores registros defensivos jamás alcanzados, así que el apetito por el fútbol de ascenso en Lancashire sigue siendo tan fuerte como siempre.

El calendario 2026/27 tiene mucho por lo que ilusionarse. El West Ham visitó Turf Moor en la jornada inaugural en un duelo entre pesos pesados descendidos, el Wolverhampton visita Turf Moor en octubre y el derbi del East Lancashire contra el Blackburn Rovers llega en noviembre. Si a eso se le suma un apretado calendario navideño y el caos habitual del Championship, hay pocas entradas con mejor relación calidad-precio en el fútbol inglés.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir entradas para ver al Burnley en acción esta temporada? GOAL te muestra qué opciones tienes para ver a los Clarets en directo durante la campaña 2026/27.

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Próximos partidos del Burnley 2026/27

Fecha Partido Estadio Entradas dom. 23 de agosto de 2026 West Bromwich Albion vs Burnley The Hawthorns, West Bromwich Entradas sáb. 29 de agosto de 2026 Norwich City vs Burnley Carrow Road, Norwich Entradas mié. 2 de septiembre de 2026 Burnley vs Middlesbrough Turf Moor, Burnley Entradas mié. 9 de septiembre de 2026 Wrexham vs Burnley Racecourse Ground, Wrexham Entradas sáb. 12 de septiembre de 2026 Swansea City vs Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Entradas sáb. 17 de octubre de 2026 Burnley vs Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 24 de octubre de 2026 Lincoln City vs Burnley LNER Stadium, Lincoln Entradas sáb. 21 de noviembre de 2026 Burnley vs Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 19 de diciembre de 2026 Burnley vs Stoke City Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 26 de diciembre de 2026 Burnley vs Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Entradas mar. 29 de diciembre de 2026 Burnley vs Lincoln City Turf Moor, Burnley Entradas vie. 1 de enero de 2027 Burnley vs Sheffield United Turf Moor, Burnley Entradas sáb. 6 de febrero de 2027 Blackburn Rovers vs Burnley Ewood Park, Blackburn Entradas

¿Cuánto cuestan las entradas del Burnley 2026/27?

El fútbol del Championship ofrece una mejor relación calidad-precio que la Premier League, y las entradas de adulto para los días de partido en Turf Moor arrancan en torno a las 30 £ para los encuentros estándar, subiendo en función de la ubicación del asiento, el rival y la fecha.

Los derbis y los grandes partidos se sitúan en la parte alta de la escala. El mismo asiento puede tener un precio distinto de un partido a otro, y los encuentros de mayor demanda suelen agotarse antes de que la mayoría de aficionados tenga la oportunidad de mirar. En StubHub, los precios se actualizan en directo según la demanda, así que para el derbi contra el Blackburn y los partidos del periodo navideño, las entradas más baratas son las primeras en desaparecer y quienes compran antes tienen más donde elegir.

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¿Cómo conseguir abonos de temporada del Burnley?

Un abono de temporada sigue siendo la única manera garantizada de estar en Turf Moor en cada partido en casa de la campaña, con un asiento reservado para toda la acción liguera.

El Burnley confirmó sus planes para los abonos de la temporada 2026/27 en marzo de 2026 tras una consulta con el Fan Advisory Board y grupos de aficionados. Los precios en las últimas temporadas del Championship han arrancado en torno a las 352 £ para adultos, 242 £ para mayores de 65 años y desde solo 58 £ para menores de 12, después de que el club ya hubiera congelado anteriormente los precios como agradecimiento a los aficionados.

La demanda es constantemente alta y la lista de espera para nuevos abonados se ha cerrado antes de tiempo en campañas anteriores. Para los aficionados que no puedan conseguir uno, o que solo quieran asistir a determinados partidos, StubHub ofrece la flexibilidad de elegir encuentros individuales sin necesidad de membresía.

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Historia de Turf Moor

Turf Moor es un estadio de fútbol en Burnley, Lancashire, con capacidad para 21.944 espectadores. Ha sido la casa del Burnley Football Club desde 1883, lo que lo convierte en el segundo campo de uso continuado más longevo del fútbol profesional inglés.

El estadio está en Harry Potts Way, nombrada en honor al entrenador que ganó con el club el título de la First Division 1959-60. El campo consta de cuatro gradas: la Bob Lord Stand, la Cricket Field Stand, la North Stand y la Jimmy McIlroy Stand. Su diseño compacto y su acústica dan a Turf Moor una de las mejores atmósferas de la categoría, especialmente en las noches de derbi.