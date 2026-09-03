Todo aficionado al fútbol sueña con estar en el Spotify Camp Nou para ver a Lamine Yamal firmar una deslumbrante carrera por la banda, a Raphinha destrozar defensas rivales o a Pedri filtrar un pase imposible por el ojo de una aguja.

Mientras el FC Barcelona persigue la gloria en la Liga de Campeones bajo las órdenes de Hansi Flick, conseguir entradas para ver al conjunto azulgrana en la principal competición de clubes de Europa sigue siendo una de las experiencias más codiciadas del fútbol mundial.

Deja que GOAL te explique dónde encontrar entradas del Barcelona para la Liga de Campeones y cuánto costarán.

Partidos del Barcelona en la Liga de Campeones 2026/27

Fecha y hora del saque inicial Partido Jornada Entradas mié. 9 de sep., 18:45 Barcelona vs Feyenoord Jornada 1 Entradas mar. 13 de oct. Galatasaray vs Barcelona Jornada 2 Entradas mar. 20 de oct. Paris Saint-Germain vs Barcelona Jornada 3 Entradas mar. 3 de nov. Barcelona vs Aston Villa Jornada 4 Entradas mié. 25 de nov., 18:45 Sabah vs Barcelona Jornada 5 Entradas mar. 8 de dic. Barcelona vs Manchester City Jornada 6 Entradas mié. 20 de ene. Sporting CP vs Barcelona Jornada 7 Entradas mié. 27 de ene. Barcelona vs Como Jornada 8 Entradas

¿Cómo comprar entradas del Barcelona para la Liga de Campeones?

Entender cómo se ponen a la venta las entradas del FC Barcelona para las noches europeas exige conocer el modelo escalonado de asignación del club:

Prioridad para los socios del club: los miembros oficiales del club reciben acceso prioritario para comprar entradas individuales antes de que la venta se abra al público general, y esto se aplica a los partidos de la Liga de Campeones en el Camp Nou igual que sucede en LaLiga.

Miembros Culés Premium: los poseedores de la membresía oficial de aficionado disponen de una segunda ventana de prioridad, normalmente entre 5 y 7 días antes del saque inicial. Apuntarse a este programa es muy recomendable para los seguidores no residentes que buscan entradas a precio facial para una noche de Liga de Campeones.

Venta general al público: las localidades restantes de admisión general se ponen a la venta online a través del portal oficial de entradas del FC Barcelona aproximadamente entre 3 y 5 días antes de una jornada. Como los abonados pueden liberar sus asientos de vuelta al sistema mediante el programa Seient Lliure, a menudo aparecen entradas extra en pequeños lotes hasta el mismo día del partido, especialmente para las grandes citas europeas.

Mercados secundarios: para las eliminatorias de Liga de Campeones con mayor demanda, como la visita del Manchester City o el viaje fuera de casa para medirse al Paris Saint-Germain, las tandas oficiales pueden agotarse en cuestión de minutos. Plataformas de reventa verificadas como LiveFootballTickets ofrecen transferencias garantizadas de entradas móviles para los aficionados que viajan desde el extranjero y necesitan confirmar sus asientos con mucha antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas del Barcelona para la Liga de Campeones?

Para quienes quieran comprar entradas del Barcelona para la Liga de Campeones en el Camp Nou partido a partido, los precios de adulto suelen arrancar aproximadamente entre 50 € y 120 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque las grandes noches europeas ante rivales como el Manchester City suelen situarse en la parte alta de esa horquilla.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Las entradas también están disponibles en sitios secundarios de reventa como LiveFootballTickets para los partidos cuyas asignaciones oficiales se hayan agotado.

Como la mayoría de los clubes en competición europea, el Barcelona ofrece precios escalonados por grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque esos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las vistas centrales premium son las más caras. Las grandes noches europeas de la campaña, como el duelo de la fase de liga contra el Manchester City, entran en la categoría más alta, por lo que los precios suben en consecuencia.

Historia del Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente masa social del FC Barcelona. En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad para 93.053 espectadores.

Además de acoger dos finales de la Copa de Europa/Liga de Campeones (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad de asientos aumente hasta 105.000, lo que volverá a convertirlo en el estadio con mayor aforo sentado de Europa y en el tercer estadio de fútbol asociación más grande del mundo.

Conseguir entradas del Barcelona para la Liga de Campeones brinda a los aficionados una oportunidad inolvidable de ver en directo patrones de pase intrincados y talento repleto de estrellas en el estadio, frente a algunos de los mejores equipos que puede ofrecer Europa.