Puede que el Athletic Bilbao acabara en una discreta 12.ª posición en La Liga la temporada pasada, pero en el Estadio San Mamés se sigue con la cabeza bien alta. Más de 45.000 aficionados acudieron regularmente a los partidos y esas cifras volverán a verse en la presente campaña. Puedes sumarte a la masa bilbaína reservando tus entradas hoy mismo.

Con Ernesto Valverde, que dirigió de forma memorable más de 500 partidos como técnico del Bilbao en tres etapas en el club, colgando la pizarra la temporada pasada, los Zuri-Gorriak (los rojiblancos) recurrieron a Edin Terzic para tomar las riendas del banquillo. Este es el primer trabajo de Terzic desde que guiara de manera memorable al Borussia Dortmund a la final de la Champions League de 2024.

A pesar de un inicio lento de la era Terzic, con derrotas en los dos primeros partidos del Bilbao en La Liga 2026/27, los resultados han mejorado desde entonces y el equipo llegó al parón internacional con una racha de cuatro partidos sin perder, que incluyó una victoria por 3-0 sobre el Atlético de Madrid en San Mamés.

¿Pueden mantener su impulso? GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Athletic Bilbao, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos del Athletic Bilbao

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 10 de oct. (14:00) Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao Estadio de Vallecas (Madrid) Entradas sáb., 17 de oct. (21:00) Valencia vs Athletic Bilbao Estadio de Mestalla (Valencia) Entradas mié., 21 de oct. (20:00) Levante vs Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Por confirmar dom., 25 de oct. (14:00) Athletic Bilbao vs Getafe Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas dom., 1 de nov. (20:00) Athletic Bilbao vs Real Sociedad Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas dom., 8 de nov. (20:00) Osasuna vs Athletic Bilbao Estadio de El Sadar (Pamplona) Entradas dom., 22 de nov. (20:00) Athletic Bilbao vs Espanyol Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas dom., 29 de nov. (20:00) Malaga vs Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Entradas dom., 6 de dic. (20:00) Athletic Bilbao vs Real Madrid Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas

Cómo comprar entradas del Athletic Bilbao

Las entradas oficiales para los partidos del Athletic Bilbao pueden comprarse directamente en el portal de entradas del club. No se requiere membresía ni historial de cuenta para la venta al público general. Si todavía quedan entradas tras la venta online, puedes comprarlas directamente en las taquillas del Estadio San Mamés el día del partido.

El Athletic Bilbao no pone a la venta las entradas de toda la temporada de una sola vez. Como LaLiga solo confirma los horarios definitivos de los partidos unas pocas semanas antes, las entradas salen a la venta de forma escalonada, partido a partido:

Preventa Club Athletic (primera ventana): Los miembros de pago de 'Club Athletic' tienen acceso prioritario en primer lugar. Esta preventa suele comenzar entre 3 y 4 días antes de la venta al público general, aproximadamente entre 2 y 3 semanas antes del partido.

Para los encuentros de alta demanda, por ejemplo contra el Real Madrid o el Barcelona, y el derbi vasco contra la Real Sociedad, los miembros premium tienen acceso adicional 24 horas antes que los miembros estándar.

Venta al público general (segunda ventana): Las entradas que queden se ponen a disposición del público general aproximadamente dos semanas antes del partido. Tradicionalmente, aparecen online a las 10:30 del lunes de la semana previa al encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Athletic Bilbao en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento por vías alternativas, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Athletic Bilbao?

Las entradas oficiales de admisión general para los partidos del Athletic Bilbao en el Estadio San Mamés suelen oscilar entre 30 € y 240 € a través del portal de entradas del club. Los precios exactos dependen de forma significativa del rival, ya que los partidos de categoría A contra Real Madrid, Barcelona o Real Sociedad tienen los precios más altos, y también de la ubicación del asiento.

Secciones del estadio y rangos oficiales de precios:

Fondo Upper / Alta - Detrás de las porterías, anillo superior. Puede que sea la zona más alejada de la acción, pero ofrece una vista panorámica. (Rango de precios: 30 €-50 €)

Fondo Lower / Baja - Detrás de las porterías, anillo inferior. Más cerca del terreno de juego y contiene las zonas más activas de animación y cánticos. (Rango de precios: 45 €-75 €)

Lateral / Tribuna Upper - A lo largo de los lados largos del campo, anillo superior. Excelente visión táctica de todo el terreno de juego. (Rango de precios: 60 €-100 €)

Lateral / Tribuna Lower - A lo largo de los lados largos del campo, anillo inferior. Vista premium, de estilo televisivo, cerca de los jugadores. (Rango de precios: 100 €-160 €+)

Zona VIP de San Mamés - Ubicada en el anillo intermedio. Incluye asientos centrales, catering y acceso a salas. (Rango de precios: 180 €–350 €+)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o sitios de reventa secundarios como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio San Mamés

El Estadio San Mamés, apodado cariñosamente 'La Catedral' (The Cathedral), es uno de los campos de fútbol más reverenciados e icónicos del mundo. Situado en Bilbao, España, es el rugiente hogar del Athletic Club. El estadio ha unido a la perfección una herencia futbolística centenaria con una arquitectura de vanguardia.

El viejo San Mamés abrió sus puertas en 1913 y alcanzó su estatus legendario porque fue construido junto a una iglesia dedicada a San Mamés. A lo largo de sus 100 años de historia, albergó 3.695 partidos. Su rasgo arquitectónico definitorio era un enorme arco de acero construido en 1952 sobre la tribuna principal, que actuaba como una aureola moderna para 'La Catedral'.

Para adaptarse al siglo XXI, se construyó e inauguró en 2013 un recinto de élite completamente nuevo con capacidad para 53.331 espectadores. Para preservar la presencia del club en el centro de la ciudad, el nuevo estadio se levantó en una parcela adyacente que se solapaba con el antiguo campo. La transición se ejecutó por fases para que el Athletic Club nunca tuviera que jugar lejos de casa.

Partidos memorables en San Mamés

Final de la Copa de la UEFA de 1977 (vuelta) : El Athletic Club derrotó 2-1 a la Juventus en San Mamés. Aunque la Juventus ganó el trofeo por el valor doble de los goles fuera de casa, la atmósfera consolidó la mística europea del estadio.

Mundial de la FIFA 1982 : El antiguo campo fue completamente readaptado para albergar los partidos del Grupo 4, recibiendo a las selecciones de Inglaterra, Francia y Kuwait..

Dominio en la Supercopa de España (2015) : El Athletic Club hizo estallar el nuevo estadio al arrollar 4-0 al Barcelona en la ida, allanando el camino hacia su primer gran título en décadas.

La leyenda de 'The Lions': Según historiadores romanos, Saint Mammes (San Mamés) era un joven cristiano arrojado a un estadio con leones salvajes. En lugar de atacarlo, las bestias se tumbaron mansamente a sus pies. Como el estadio se construyó en un terreno dedicado a él, los jugadores del Athletic Club son llamados con orgullo Los Leones (The Lions).

Récords y estadísticas del Athletic Bilbao

El Athletic Club, comúnmente conocido como Athletic Bilbao, es uno de los clubes de fútbol más históricos y singularmente tradicionales del mundo. Fundado en 1898 en el País Vasco, España, el club es mundialmente conocido por su estricta política de cantera, alineando únicamente a jugadores nacidos en la región vasca o a futbolistas que aprendieron sus habilidades futbolísticas en la academia de un club vasco..

Palmarés del club y títulos destacados

La Liga (Primera División) : 8 títulos (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa del Rey (Copa de España) : 25 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Más goles: Telmo Zarra (335), Dani (199)

La realeza de España

Junto al Real Madrid y al Barcelona, el Athletic Bilbao es uno de los tres únicos clubes que nunca han descendido de La Liga desde su creación en 1929.

La mayor goleada de La Liga

El Athletic Bilbao ostenta el récord de la mayor victoria en la historia de La Liga, después de aplastar al Barcelona por 12-1 en la temporada 1930-31.

El primer viaje de La Gabarra

Cuando Javier Clemente llevó a un joven equipo al título de La Liga en 1983, el club lo celebró navegando por la ría del Nervión en una pesada barcaza de carga llamada La Gabarra. Más de un millón de aficionados eufóricos se alinearon en las orillas del río, una tradición que regresó cuando ganaron el doblete de liga en 1984, y de nuevo en 2024 tras conquistar la Copa del Rey.



