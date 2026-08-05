Al-Nassr afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque en Al-Awwal Park. Aquí te contamos cómo comprar entradas, cuánto cuestan y el calendario completo de la temporada.
Al-Nassr protagonizó el mayor golpe de todos cuando fichó a Cristiano Ronaldo en 2022, y desde entonces la asistencia a la Saudi Pro League no ha dejado de crecer. GOAL te ofrece toda la información que necesitas para comprar entradas para los partidos de Al-Nassr, incluido cómo adquirirlas y cuánto te costarán.
Partidos del Al-Nassr SC 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Entradas
|15 de agosto de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de agosto de 2026, 14:00 (King Cup)
|Al Diriyah vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|21 de agosto de 2026, 12:00
|Al Riyadh vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|25 de agosto de 2026, 14:00
|Al-Ettifaq vs Al Nassr
|Al Ettifaq Club Stadium, Dammam
|Entradas
|28 de agosto de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|5 de septiembre de 2026, 14:00
|Al Ittihad vs Al Nassr
|Alinma Stadium, Yeda
|Entradas
|9 de septiembre de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Abha
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|10 de septiembre de 2026, 14:00
|Al Khaleej vs Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Entradas
|17 de septiembre de 2026, 14:00
|Al Nassr vs Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|9 de octubre de 2026, 13:00
|Al Ahli vs Al Nassr
|Alinma Stadium, Yeda
|Entradas
|15 de octubre de 2026, 13:00
|Al Nassr vs Neom SC
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|22 de octubre de 2026, 13:00
|Al-Faisaly vs Al Nassr
|Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Entradas
|29 de octubre de 2026, 13:00
|Al Nassr vs Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|5 de noviembre de 2026, 12:00
|Al Hazem vs Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Entradas
|20 de noviembre de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|26 de noviembre de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|3 de diciembre de 2026, 12:00
|Al-Fayha vs Al Nassr
|Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah
|Entradas
|10 de diciembre de 2026, 12:00
|Al Nassr vs Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|14 de diciembre de 2026, 12:00
|Al Fateh vs Al Nassr
|Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa
|Entradas
|11 de febrero de 2027, 15:00
|Al Nassr vs Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de febrero de 2027, 15:00
|Al Nassr vs Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|25 de febrero de 2027, 15:00
|Al-Taawoun vs Al Nassr
|Al Taawoun Club Stadium, Buraydah
|Entradas
|11 de marzo de 2027, 14:00
|Al Nassr vs Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de marzo de 2027, 15:00
|Abha vs Al Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha
|Entradas
|2 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|8 de abril de 2027, 13:00
|Al Diriyah vs Al Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riad
|Entradas
|15 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|18 de abril de 2027, 13:00
|Neom SC vs Al Nassr
|King Khalid Sports City, Tabuk
|Entradas
|22 de abril de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|29 de abril de 2027, 13:00
|Al Kholood vs Al Nassr
|Al Hazem Club Stadium, Ar Rass
|Entradas
|6 de mayo de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|12 de mayo de 2027, 13:00
|Al Qadsiah vs Al Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam
|Entradas
|20 de mayo de 2027, 13:00
|Al Shabab vs Al Nassr
|SHG Arena, Riad
|Entradas
|24 de mayo de 2027, 13:00
|Al Nassr vs Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riad
|Entradas
|28 de mayo de 2027, 13:00
|Al Hilal vs Al Nassr
|Kingdom Arena, Riad
|Entradas
Nota: La Saudi Pro League se detiene del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 para dar paso a la Copa Asiática de la AFC 2027, que Arabia Saudí alberga, antes de que la campaña de Al-Nassr se reanude en febrero. Los horarios de inicio figuran tal y como se han publicado y están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido.
Cómo comprar entradas del Al-Nassr 2026/27
Para comprar entradas para los partidos de Al-Nassr, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches". También puedes conseguir entradas a través del sitio de Al-Awwal Park o de WeBook.com.
Saudi Pro League Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Aug 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC
Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, y la mayoría se celebran de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, que es viernes y sábado. Las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.
Para los partidos más populares, como el derbi de Riad, Al-Hilal vs Al-Nassr, es aconsejable comprar las entradas en cuanto se pongan a la venta para no quedarte sin los asientos que quieres.
No necesitas ser socio del club para comprar entradas para un solo partido, pero Al-Nassr sí ofrece paquetes de membresía Diamond y Seasonal. Las membresías Diamond garantizan entradas para todas las competiciones, mientras que las membresías Seasonal, que tienen varios niveles, desde Fan Tier hasta Platinum Tier, incluyen ventajas y entradas que aumentan de valor según el nivel.Dado que las plataformas oficiales como Webook y el sitio de la Saudi Pro League suelen agotar las entradas en cuestión de minutos para los partidos con mayor demanda, mercados secundarios de confianza como Ticombo ofrecen la mejor opción para asegurarte entradas verificadas para los partidos.
¿Cuánto cuestan las entradas del Al-Nassr 2026/27?
Los precios de las entradas del Al-Nassr varían según el partido, la categoría del asiento y la demanda. Las opciones de asientos prémium, como los palcos VIP y las suites ejecutivas, tienen precios más altos, mientras que las entradas generales ofrecen alternativas más asequibles.
Los precios suelen oscilar entre 185 SAR y 1.875 SAR o más en los partidos de alto perfil.
Sigue de cerca el sitio oficial de la liga o el de Al-Awwal Park para obtener información adicional sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.
Todo lo que necesitas saber sobre Al-Nassr
Al-Nassr, fundado en 1955, es una de las potencias tradicionales de la Saudi Pro League y tiene su sede en la capital, Riad. Al Hilal y Al-Nassr siempre han sido dos de las fuerzas más dominantes del panorama saudí, y han mantenido ese impulso desde que nació la Saudi Pro League en 2007.
Al-Nassr por fin volvió a hacerse con el título en 2025/26, al conquistar su 11.ª liga saudí con Ange Postecoglou y poner fin a una larga espera para los Nassrawis. Con Cristiano Ronaldo todavía como referencia en ataque, el equipo afronta la 2026/27 como campeón y claro favorito para defender su corona.
Aunque Ronaldo sigue siendo el fichaje más famoso que ha jugado en Al-Nassr en tiempos recientes, un buen número de destacadas estrellas mundiales han vestido la camiseta amarilla y azul a lo largo de los años, entre ellas Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar y David Ospina. El club ha seguido reforzando su plantilla año tras año a medida que crece el perfil global del fútbol saudí, con Arabia Saudí preparada para albergar la Copa Asiática de la AFC 2027 durante esta misma temporada.
Historia de Al-Awwal Park
Al-Awwal Park, anteriormente conocido como King Saud University Stadium y Mrsool Park, es el estadio del Al-Nassr desde 2020. En septiembre de ese año, la Saudi Media Company (SMC) obtuvo los derechos de gestión para operar el estadio, y firmó con Al-Nassr para que el club se convirtiera en inquilino. En abril de 2023, el estadio pasó a llamarse Al-Awwal Park después de que Saudi Awwal Bank firmara un acuerdo de patrocinio de 15 millones de dólares.
Al-Awwal Park está situado dentro del complejo King Saud University Stadium, en el oeste de Riad, justo al sur del King Abdullah Financial District, y puede albergar hasta 26.000 aficionados en un día de partido. El estadio también ha acogido otros eventos deportivos y de entretenimiento, incluidos Crown Jewel de WWE, en dos ocasiones, y carteleras del campeonato de la PFL.