Al-Ittihad afronta la temporada 2026/27 con Jens Wissing como nuevo entrenador, un nombramiento sorprendente llegado desde el Gamba Osaka de Japón tras la salida de Sergio Conceicao después de un decepcionante quinto puesto. Con sede en Yeda, «The People's Club» sigue siendo la institución deportiva más antigua de Arabia Saudí y una referencia del ambiente del «Yellow Wall» en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas esta temporada.

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Calendario de partidos de Al-Ittihad en la Saudi Pro League 2026/27

La SPL publica su calendario de 34 jornadas por bloques, por lo que de momento solo las seis primeras jornadas tienen fechas confirmadas. Los derbis más destacados de Al-Ittihad ya tienen confirmadas sus jornadas, aunque la fecha exacta todavía está por determinar.

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Sáb. 15 de ago. de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Kholood Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Vie. 21 de ago. de 2026, 23:00 Al Qadsiah vs Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (fuera) Saudi Pro League Entradas Lun. 24 de ago. de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Sáb. 29 de ago. de 2026, 23:00 Al Fateh vs Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (fuera) Saudi Pro League Entradas Sáb. 5 de sep. de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Nassr Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Mar. 8 de sep. de 2026, 23:00 Al Ittihad vs Al Fayha Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League Entradas Por confirmar, jornada 8 Al Hilal vs Al Ittihad (Clásico, ida) Kingdom Arena (fuera) Saudi Pro League, jornada 8 Entradas Por confirmar, jornada 15 Al Ittihad vs Al Ahli (derbi de Yeda, ida) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, jornada 15 Entradas Por confirmar, jornada 25 Al Ittihad vs Al Hilal (Clásico, vuelta) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (casa) Saudi Pro League, jornada 25 Entradas Por confirmar, jornada 32 Al Ahli vs Al Ittihad (derbi de Yeda, vuelta) King Abdullah Sports City (fuera) Saudi Pro League, jornada 32 Entradas

Cómo comprar entradas para Al-Ittihad

La vía principal es el portal oficial de entradas de Al-Ittihad o la aplicación específica del club.

Las entradas estándar de liga suelen salir a la venta entre 10 y 14 días antes del saque inicial.

Para partidos de alta demanda como el derbi de Yeda, los Membership Tiers dan acceso anticipado antes de la venta general.

Si se agotan las asignaciones oficiales, plataformas secundarias como Ticombo ofrecen disponibilidad desde 75 SAR.

Cuánto cuestan las entradas de Al-Ittihad

Entrada estándar: 50 SAR - 125 SAR

50 SAR - 125 SAR Asientos prémium: 300 SAR - 700 SAR

300 SAR - 700 SAR VIP y Gold Lounges: desde 1.800 SAR, con hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio

desde 1.800 SAR, con hospitalidad gourmet y las mejores vistas del estadio Mercado secundario a través de Ticombo: normalmente desde unos 75 SAR, en función de la demanda

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Qué esperar de Al-Ittihad en 2026/27

Fundado en 1927, Al-Ittihad es el club deportivo más antiguo de Arabia Saudí y dos veces campeón de la Liga de Campeones de la AFC, con una larga historia de títulos nacionales. Sin embargo, la temporada 2025/26 fue una decepción: el equipo de Sergio Conceicao terminó quinto, a 31 puntos del campeón Al-Nassr, cayó en las semifinales de la King's Cup y quedó eliminado en los cuartos de final de la AFC Champions League Elite. Conceicao se marchó de mutuo acuerdo en junio de 2026 tras no lograr ningún título.

El club ha respondido apostando por Jens Wissing, un entrenador alemán de 38 años con solo siete meses de experiencia al mando de un primer equipo, pero que llega después de llevar al Gamba Osaka al título de la AFC Champions League Two, superando a Al-Nassr en la final por el camino. Es un cambio respecto al enfoque habitual de Al-Ittihad de ir a por nombres de primer nivel, ya que el club está priorizando la reconstrucción táctica por encima de la reputación. Karim Benzema y N'Golo Kante siguen siendo piezas centrales de la plantilla mientras Wissing busca devolver a Al-Ittihad a la cima del fútbol saudí.

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Historia de King Abdullah Sports City

Conocido habitualmente como «The Jewel», King Abdullah Sports City es un estadio con una capacidad aproximada de 62.000 espectadores y la joya de la corona de la infraestructura deportiva de Yeda. Su arquitectura está diseñada para amplificar el ruido del público, asegurando que cada rugido llegue al terreno de juego. Situado a poca distancia en coche de la costa norte de Yeda, el recinto ofrece amplias zonas para aficionados y la megatienda oficial del club, y lo comparte con el también club de Yeda Al-Ahli.