La Real Sociedad levantó su primer trofeo en seis temporadas al proclamarse campeona de la Copa del Rey el pasado mes de abril. El conjunto donostiarra buscará ahora utilizar ese éxito copero como trampolín para impulsarse en la clasificación de La Liga 2026/27. Ya puedes reservar entradas para los partidos de la Real Sociedad.

El triunfo en la Copa del Rey también resultó ser un momento histórico para el técnico de la Reala, Pellegrino Matarazzo, ya que se convirtió en el primer entrenador estadounidense en ganar un gran trofeo en cualquiera de las cinco grandes ligas de Europa. Fue un logro enorme teniendo en cuenta que solo asumió el cargo el pasado mes de diciembre. Ahora dispondrá de una temporada completa para seguir obrando su magia.

Si las dos anteriores Copas del Rey ganadas por la Real Sociedad en la era moderna sirven de referencia, entonces la 'Txuri-Urdin' tiene por delante una positiva campaña en La Liga. Y es que, tras sus triunfos coperos en 1987 y 2020, terminó 2.ª y 5.ª en La Liga, respectivamente, en la temporada siguiente.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos de la Real Sociedad, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la Real Sociedad

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas dom., 13 de sep. (21:00) La Liga: Real Sociedad vs Atlético de Madrid Estadio de Anoeta (San Sebastián) Entradas jue., 17 de sep. (21:00) UEL: Real Sociedad vs Bournemouth Estadio de Anoeta (San Sebastián) Entradas dom., 20 de sep. (21:00) La Liga: Valencia vs Real Sociedad Estadio de Mestalla (Valencia) Entradas dom., 11 de oct. (21:00) La Liga: Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Estadio de Anoeta (San Sebastián) Entradas jue., 15 de oct. (18:45) UEL: Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Entradas dom., 18 de oct. (21:00) La Liga: Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Entradas jue., 22 de oct. (21:00) UEL: Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Por confirmar dom., 25 de oct. (20:00) La Liga: Real Sociedad vs Levante Estadio de Anoeta (San Sebastián) Entradas dom., 1 de nov. (20:00) La Liga: Athletic Club vs Real Sociedad Estadio de San Mamés (Bilbao) Entradas

Cómo comprar entradas para la Real Sociedad

Las entradas oficiales para los partidos de la Real Sociedad pueden comprarse directamente en la taquilla online del club, y la venta al público general suele abrirse entre 1 y 2 semanas antes de cada encuentro.

Si todavía quedaran entradas, puedes comprarlas en persona en la taquilla de Anoeta (Reale Arena) en San Sebastián en los días previos al partido o justo antes del saque inicial.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de la Real Sociedad en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Real Sociedad?

Las entradas oficiales para los partidos de la Real Sociedad compradas directamente al club suelen costar entre 25 € y más de 90 € para la admisión general estándar, mientras que las opciones premium de hospitality parten de alrededor de 120 €-150 € o más.

Los precios varían, eso sí, en función de dónde te sientes dentro de la Reale Arena (Estadio de Anoeta) y del perfil del rival. Los partidos de alto nivel de La Liga contra equipos como Real Madrid, Barcelona o el derbi vasco contra el Athletic Club se sitúan en lo más alto de la estructura de precios.

Las localidades del Estadio de Anoeta se dividen, a grandes rasgos, en las siguientes zonas:

Fondo Norte (North End) y Fondo Sur (South End) : Situados directamente detrás de las porterías. Incluyen la animada grada de animación Aitor Zabaleta. Es la mejor opción para un gran ambiente con un presupuesto ajustado. (Rango de precios: 20 €-50 €)

Tribuna Este (East Stand) : Recorre el lateral largo del campo opuesto a los banquillos. Ofrece una excelente y clara vista lateral de la acción táctica. (Rango de precios: 40 €-75 €)

Tribuna Principal (Main/West Stand) : La principal grada del lateral largo, donde se encuentran los túneles de acceso de los jugadores, los banquillos y las zonas de prensa. Los asientos centrales de la parte baja aquí son las entradas estándar más caras. (Rango de precios: 60 €-90 €)

Paquetes Hospitality / VIP : Palcos premium y salas corporativas. Incluyen asientos VIP acolchados, catering con cocina vasca y acceso a salas. (Rango de precios: 120 €-400 € o más)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o las webs de reventa secundaria como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio de Anoeta

El Estadio de Anoeta, conocido comercialmente como Reale Arena, es un estadio de fútbol icónico de San Sebastián. Es el campo de la Real Sociedad, club de La Liga, desde su apertura en 1993.

Antes de Anoeta, la Real Sociedad pasó 80 años jugando en el querido, estrecho y muy histórico Estadio de Atotxa. A comienzos de los años 90, Atotxa solo podía albergar hasta 17.000 aficionados, una cifra demasiado baja para la creciente masa social del club. Por ello, la ciudad construyó Anoeta para dar al club más margen.

Como el Estadio de Anoeta es una posible sede del Mundial de la FIFA 2030, recientemente fue objeto de otra mejora de 10 millones de euros para elevar su capacidad a más de 42.000 asientos. Esto garantiza que cumpla las estrictas directrices de la FIFA al tiempo que mejora sus pantallas digitales y sus áreas de medios.

Partidos memorables en el Estadio de Anoeta:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (agosto de 1993) : Este amistoso fue el primer partido de fútbol disputado en Anoeta. El icono de la Real Sociedad Loren marcó el histórico primer gol del estadio, mientras que el legendario delantero Emilio Butragueño anotó el primer tanto visitante.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (mayo de 1996) : Esta increíble goleada sigue siendo la mayor victoria de la historia de la Real Sociedad dentro del Estadio de Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (agosto de 2013) : Tras una década alejada de la élite europea, Anoeta acogió la vuelta de este playoff de la Liga de Campeones. Carlos Vela firmó un doblete majestuoso para sellar un triunfo global por 4-0, lo que desató celebraciones salvajes en la grada.

La tradición de los cohetes: San Sebastián tiene una legendaria costumbre con los fuegos artificiales. Cuando la Real Sociedad juega en casa, un empleado del club lanza cohetes al cielo desde la zona del estadio para que toda la ciudad sepa el marcador. Un cohete significa que acaba de marcar el equipo visitante; dos cohetes significan que ha marcado la Real Sociedad.

Récords y estadísticas de la Real Sociedad

La Real Sociedad, con sede en San Sebastián, disfrutó de su histórica 'Edad de Oro' durante la década de 1980 y ha consolidado su estatus como una fuerza constante en La Liga.

Palmarés del club y trofeos destacados

La Liga (Primera División) : 2 títulos (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Copa de España) : 4 títulos (1909, 1987, 2020, 2026)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Más goles: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Política de solo jugadores vascos

La Real Sociedad había seguido históricamente una estricta política de fichajes solo de jugadores vascos similar a la del Athletic Club. Rompió esa tradición centenaria cuando fichó al delantero irlandés John Aldridge en 1989. La llegada de Aldridge abriría el camino a futuras estrellas extranjeras como Darko Kovačević y Antoine Griezmann.

Cantera de nivel mundial

La famosa cantera del club, llamada 'Zubieta', goza de un enorme prestigio. Ha sido responsable del desarrollo de superestrellas mundiales y campeones del mundo como Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal y Martin Zubimendi.

Respaldo real

Fundado en 1909, el club recibió el título de 'Real' por parte del rey Alfonso XIII en 1910 porque San Sebastián era la residencia oficial de verano de la monarquía española.



