Los paquetes oficiales de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA acaban de salir a la venta y ya están disponibles a través de los proveedores oficiales. Si quieres conseguir entradas ahora mismo, esta es una opción.

Estés donde estés en el Reino Unido, tendrás cerca fútbol internacional de primer nivel. Los aficionados pueden adaptar la experiencia a sus preferencias: seguir a su selección favorita, elegir estadios concretos o garantizarse un sitio en la histórica final.

En GOAL te contamos todo lo que debes saber sobre las entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Eurocopa 2028?

La Eurocopa 2028 de la UEFA comenzará el 9 de junio en Cardiff.

Se disputarán 51 partidos en total y la final tendrá lugar en el estadio de Wembley el 9 de julio.

El torneo llevará el fútbol internacional a nueve recintos históricos repartidos entre cuatro naciones.

Entre las ciudades anfitrionas de la Eurocopa 2028 de la UEFA figuran Cardiff y Dublín, además de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres, ciudades con una gran tradición futbolística.

¿Qué tipos de entradas para la Eurocopa 2028 están disponibles ya?

Tipo de entrada Descripción Reservar entradas Serie por sede Garantiza acceso a la zona de hospitalidad oficial para todos los partidos disputados en una sede concreta. Reservar entradas Sigue a tu selección Permite asistir a los partidos de la selección elegida hasta los cuartos de final. Reservar entradas Experiencia para un solo partido Elige un partido concreto al que asistir con hospitalidad oficial. Reservar entradas Serie de la fase final Garantiza hospitalidad oficial para los tres partidos más importantes en el estadio de Wembley: las dos semifinales y la final. Reservar entradas

Tipos de paquetes de hospitalidad disponibles para la Eurocopa 2028 de la UEFA:

Tipo de hospitalidad Categoría Descripción Skybox Palco de lujo La experiencia de hospitalidad privada más exclusiva. Ofrece el uso exclusivo de un palco de lujo con personal de atención dedicado. Incluye gastronomía gourmet servida en el palco, bebidas de alta gama, incluido champán, y acceso directo a asientos preferentes situados delante del palco. BEYOND Platinum Salón exclusivo Un espacio social de máximo nivel disponible solo en determinados recintos: los estadios de Wembley, Tottenham Hotspur, Everton y Manchester City. Ofrece un salón compartido, íntimo y exclusivo, con menús personalizados de chefs de renombre, bebidas de lujo, aparcamiento preferente sujeto a disponibilidad, un regalo conmemorativo de alta gama y asientos acolchados en una ubicación céntrica privilegiada. Platinum Salón de primera categoría Una experiencia de hospitalidad compartida de primera clase en un elegante salón del estadio de estilo restaurante. Incluye comida a la carta y acceso directo a asientos preferentes de la máxima categoría. Prestige Hospitalidad de alta gama Una experiencia contemporánea en un salón de categoría ejecutiva situado dentro del estadio o junto a él. Ofrece menús seleccionados, bebidas de alta gama y asientos de la máxima categoría con excelentes vistas. Club Hospitalidad para el ocio Un espacio de hospitalidad compartido, relajado, festivo y divertido, dentro del estadio o junto a él. Ofrece entretenimiento, comida y bebidas incluidas, y buenos asientos. Supporters Club Hospitalidad para aficionados Espacios compartidos ambientados en torno a una selección y adaptados a partidos concretos. Incluye comida, bebidas y asiento para el partido.

¿Cómo comprar entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Gracias a una nueva asociación, Seat Unique ha sido nombrada plataforma oficial de venta online en el Reino Unido e Irlanda para BEYOND Hospitality 28 AG, el proveedor oficial de hospitalidad de la Eurocopa 2028 de la UEFA.

Esta colaboración permite a los aficionados asegurarse el acceso garantizado y preferente a los partidos más esperados de 2028 mediante un proceso de reserva fiable y sencillo.

La hospitalidad oficial va mucho más allá de los 90 minutos de fútbol. Los paquetes están diseñados para ofrecer una experiencia de lujo durante el partido, con las mejores vistas del estadio, gastronomía de primer nivel, bebidas incluidas y entretenimiento exclusivo.

Ya sea para agasajar a clientes de empresa, celebrarlo en familia o disfrutar con amigos de un acontecimiento deportivo histórico, estos paquetes ofrecen un entorno exclusivo en el que empaparse del ambiente del partido y del torneo.

Como la Eurocopa 2028 de la UEFA se celebrará en recintos de referencia del Reino Unido e Irlanda que ya cuentan con infraestructuras de hospitalidad de primer nivel, está previsto que la oferta gastronómica y de bebidas incluya experiencias culinarias inmersivas a cargo de chefs reconocidos.

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Los precios de los paquetes de hospitalidad parten de 900 £ por persona y llegan a 3.550 £ o más, según el nivel de lujo, la importancia del partido y la sede.

Paquetes de hospitalidad y estructura de precios

Los paquetes se dividen en categorías que combinan alta gastronomía, entretenimiento y asientos preferentes. Los precios oficiales de partida de cada categoría son los siguientes:

Supporters Club / Club (desde 900 £ por persona) : La categoría de entrada, pensada para los aficionados. Ofrece un ambiente animado, platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido.

: La categoría de entrada, pensada para los aficionados. Ofrece un ambiente animado, platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido. Prestige (desde 1.450 £ por persona) : Una experiencia contemporánea en un salón de categoría ejecutiva, con menús seleccionados, bebidas de alta gama y algunas de las mejores vistas disponibles en el estadio.

: Una experiencia contemporánea en un salón de categoría ejecutiva, con menús seleccionados, bebidas de alta gama y algunas de las mejores vistas disponibles en el estadio. Platinum (desde 1.950 £ por persona) : Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con comida a la carta de alta gama y acceso directo a asientos preferentes de la máxima categoría.

: Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con comida a la carta de alta gama y acceso directo a asientos preferentes de la máxima categoría. BEYOND Platinum (desde 3.550 £ por persona) : El salón social exclusivo de máximo nivel, con una cuidada oferta gastronómica, bebidas de élite y vistas excepcionales del terreno de juego.

: El salón social exclusivo de máximo nivel, con una cuidada oferta gastronómica, bebidas de élite y vistas excepcionales del terreno de juego. Skybox (desde 2.400 £ por persona / palcos completos de hasta 1,49 millones de €): La opción de hospitalidad en palco privado más exclusiva para grupos. Los paquetes corporativos o privados de palco completo alcanzan los 1,49 millones de € en suites ejecutivas de gran capacidad, con 50 asientos, para todos los partidos programados en una sede, lo que supone una media aproximada de 4.300 € por persona y partido.

Sin precios dinámicos: A diferencia de la tendencia reciente en los eventos deportivos y de entretenimiento en directo, el proveedor oficial ha confirmado que los precios son fijos y no subirán automáticamente en función de la demanda.

¿Cuáles son las sedes de la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Estadio (ciudad y país) Capacidad N.º de partidos Información y datos Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidos Acogerá la final, las dos semifinales, 1 partido de cuartos de final y 4 de la fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, Gales) ~74.000 6 partidos Acogerá el partido inaugural del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidos Recinto ultramoderno con un terreno de juego totalmente retráctil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidos Está siendo ampliado para convertirse en una sede clave del norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidos Nuevo estadio de última generación junto al río Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidos Famoso por su ambiente apasionado y sus empinadas gradas de un solo nivel Hampden Park (Glasgow, Escocia) ~52.032 6 partidos Histórico hogar del fútbol escocés, acogerá partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias Aviva Stadium (Dublín, Irlanda) ~51.700 7 partidos Estadio de singular arquitectura curva que acogerá partidos hasta los cuartos de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidos Estadio histórico renovado que acogerá 3 partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final

Distribución de la fase de grupos: Cada estadio acogerá partidos de al menos dos grupos distintos para que los aficionados locales puedan ver a una amplia variedad de selecciones.

Ventaja de jugar en casa: Las selecciones coanfitrionas que logren clasificarse a través de la fase de clasificación europea tienen garantizado disputar en casa sus tres partidos de la fase de grupos.