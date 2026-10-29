Los paquetes oficiales de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA acaban de salir a la venta y ya están disponibles a través de los proveedores oficiales. Por tanto, esta es la vía para conseguir entradas ahora mismo.

Vivas donde vivas en el Reino Unido, tendrás cerca fútbol internacional de primer nivel. Los aficionados pueden personalizar su experiencia siguiendo a su selección favorita, eligiendo estadios concretos o asegurándose una plaza en la histórica final.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Eurocopa 2028 de la UEFA?

La Eurocopa 2028 de la UEFA comenzará el 9 de junio en Cardiff.

Se disputarán 51 partidos en total, con la final programada para el 9 de julio en el estadio de Wembley.

El torneo llevará el fútbol internacional de primer nivel a nueve recintos históricos repartidos entre cuatro naciones.

Entre las ciudades anfitrionas de la Eurocopa 2028 de la UEFA figuran Cardiff y Dublín, además de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres, ciudades de gran tradición futbolística.

¿Qué tipos de entradas para la Eurocopa 2028 de la UEFA están disponibles ahora?

Tipo de entrada Descripción Reservar entradas Serie por estadio Garantiza acceso a espacios de hospitalidad oficial para todos los partidos disputados en un estadio concreto. Reservar entradas Sigue a tu selección Da acceso a los partidos de la selección elegida hasta los cuartos de final. Reservar entradas Experiencia para un solo partido Permite elegir un partido concreto e imprescindible con hospitalidad oficial. Reservar entradas Serie de la fase final Garantiza hospitalidad oficial para los tres partidos más importantes en el estadio de Wembley: las dos semifinales y la final. Reservar entradas

Tipos de paquetes de hospitalidad disponibles para la Eurocopa 2028 de la UEFA:

Tipo de hospitalidad Categoría Descripción Skybox Palco de lujo La experiencia de hospitalidad más exclusiva y privada. Ofrece el uso exclusivo de un palco de lujo con personal de atención dedicado. Incluye gastronomía gourmet en el palco, bebidas prémium, incluido champán, y acceso directo a asientos prémium situados delante del palco. BEYOND Platinum Salón exclusivo Un espacio social de categoría superior que solo se ofrece en determinados estadios (Wembley, Tottenham Hotspur, Everton y Manchester City). Cuenta con un salón compartido, íntimo y exclusivo, menús a medida de chefs de renombre, bebidas de lujo, aparcamiento preferente (sujeto a disponibilidad), un obsequio conmemorativo prémium y asientos acolchados de primera categoría situados en una zona céntrica. Platinum Salón de primera categoría Una experiencia de hospitalidad compartida de primera clase en un elegante salón del estadio con ambiente de restaurante. Incluye servicio de restauración a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría. Prestige Hospitalidad prémium Una experiencia en un salón moderno, comparable a la clase preferente, situado dentro del estadio o junto a él. Ofrece menús seleccionados, bebidas prémium y asientos de la máxima categoría con excelentes vistas. Club Hospitalidad para el ocio Un espacio de hospitalidad compartido, relajado, festivo y divertido, situado dentro del estadio o junto a él. Ofrece entretenimiento, comida y bebidas incluidas, y buenos asientos. Supporters Club Hospitalidad para aficionados Espacios compartidos ambientados con los colores de las selecciones y adaptados a partidos concretos. Incluye comida, bebidas y asiento para el partido.

¿Cómo comprar entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Gracias a una nueva alianza, Seat Unique ha sido designada plataforma oficial de venta por internet en el Reino Unido e Irlanda para BEYOND Hospitality 28 AG, proveedor oficial de hospitalidad de la Eurocopa 2028 de la UEFA.

Esta colaboración permite a los aficionados al fútbol asegurarse acceso garantizado y prémium a los partidos más esperados de 2028 mediante un proceso de reserva fiable y sencillo.

La hospitalidad oficial va mucho más allá de un partido de fútbol de 90 minutos. Los paquetes están concebidos para ofrecer una experiencia de lujo durante la jornada, con las mejores vistas del estadio, gastronomía de primer nivel, bebidas incluidas y entretenimiento exclusivo.

Ya sea para recibir a clientes de empresa, celebrar una ocasión en familia o disfrutar con amigos de un acontecimiento deportivo histórico, estos paquetes ofrecen un entorno prémium en el que vivir el ambiente del partido y del torneo.

Como la Eurocopa 2028 de la UEFA se celebrará en recintos del Reino Unido e Irlanda que marcan la pauta y ya cuentan con infraestructuras de hospitalidad de primer nivel, está previsto que la oferta gastronómica y de bebidas incluya experiencias culinarias inmersivas a cargo de chefs de renombre.

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitalidad para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Los precios de los paquetes de hospitalidad parten de 900 £ por persona y llegan a 3.550 £ o más, según el nivel de lujo, la importancia del partido y el estadio.

Paquetes de hospitalidad y estructura de precios

Los paquetes se dividen en categorías que combinan alta cocina, entretenimiento y asientos prémium. Los precios oficiales de partida para cada categoría son:

Supporters Club / Club (desde 900 £ por persona) : La categoría de entrada, centrada en los aficionados. Ofrece un ambiente animado con platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido.

: La categoría de entrada, centrada en los aficionados. Ofrece un ambiente animado con platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido. Prestige (desde 1.450 £ por persona) : Una experiencia en un salón moderno, comparable a la clase preferente, con menús seleccionados, bebidas prémium y algunas de las mejores vistas disponibles en el estadio.

: Una experiencia en un salón moderno, comparable a la clase preferente, con menús seleccionados, bebidas prémium y algunas de las mejores vistas disponibles en el estadio. Platinum (desde 1.950 £ por persona) : Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con alta cocina a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría.

: Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con alta cocina a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría. BEYOND Platinum (desde 3.550 £ por persona) : El salón social más exclusivo de la oferta, con una propuesta gastronómica seleccionada y muy refinada, bebidas de categoría superior y vistas excepcionales del terreno de juego.

: El salón social más exclusivo de la oferta, con una propuesta gastronómica seleccionada y muy refinada, bebidas de categoría superior y vistas excepcionales del terreno de juego. Skybox (desde 2.400 £ por persona / palcos completos de hasta 1,49 millones de euros): La opción de hospitalidad en palco privado más exclusiva para grupos. Los paquetes de palcos completos para empresas o particulares alcanzan los 1,49 millones de euros en suites ejecutivas de gran capacidad (50 asientos) para todos los partidos programados en un estadio, lo que supone una media aproximada de 4.300 € por persona y partido.

Sin precios dinámicos: A diferencia de las tendencias recientes en los eventos deportivos y de entretenimiento en directo, el proveedor oficial ha confirmado que los precios son fijos y no subirán automáticamente en función de la demanda.

¿Cuáles son las sedes de la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Estadio (ciudad y país) Aforo N.º de partidos Información y datos Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidos Acogerá la final, las dos semifinales, un partido de cuartos de final y cuatro de la fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, Gales) ~74.000 6 partidos Acogerá el partido inaugural del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidos Estadio ultramoderno con un terreno de juego completamente retráctil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidos Se está ampliando para convertirse en una sede clave en el norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidos Nuevo estadio de última generación junto al río Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidos Famoso por su ambiente apasionado y sus empinadas gradas de un solo nivel Hampden Park (Glasgow, Escocia) ~52.032 6 partidos La histórica casa del fútbol escocés acogerá partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias Aviva Stadium (Dublín, Irlanda) ~51.700 7 partidos Estadio de singular arquitectura curva que acogerá partidos hasta los cuartos de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidos Histórico estadio renovado que acogerá tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final

Distribución de la fase de grupos: Cada estadio acogerá partidos de al menos dos grupos distintos para que los aficionados locales puedan ver a una amplia variedad de selecciones participantes.

Ventaja de jugar en casa: Los coanfitriones que logren clasificarse mediante la fase de clasificación europea tienen garantizado disputar en casa sus tres partidos de la fase de grupos.