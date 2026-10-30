Los paquetes oficiales de hospitality para la EURO 2028 de la UEFA acaban de salir a la venta y ya están disponibles a través de los proveedores oficiales. Así que, si quieres asegurarte entradas ahora mismo, esta es tu oportunidad.

Estés donde estés en el Reino Unido, tendrás cerca fútbol internacional de primer nivel. Los aficionados pueden adaptar la experiencia a sus preferencias: seguir a su selección favorita, elegir estadios concretos o garantizarse un sitio en la histórica final.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre las entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa la Eurocopa 2028 de la UEFA?

La Eurocopa 2028 de la UEFA comenzará el 9 de junio en Cardiff.

Se disputarán 51 partidos en total y la final tendrá lugar en el estadio de Wembley el 9 de julio.

El torneo acercará el mejor fútbol internacional a los aficionados, con partidos en nueve recintos históricos repartidos entre cuatro naciones.

Entre las ciudades anfitrionas de la Eurocopa 2028 de la UEFA figuran Cardiff y Dublín, además de Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham y Londres, ciudades con una gran pasión por el fútbol.

¿Qué tipos de entradas para la Eurocopa 2028 de la UEFA están disponibles ya?

Tipo de entrada Descripción Reservar entradas Venue Series Garantiza acceso a espacios oficiales de hospitality para todos los partidos de un estadio concreto. Reservar entradas Follow My Team Da acceso a los partidos de la selección elegida hasta los cuartos de final. Reservar entradas Single Match Experience Permite elegir un partido concreto e imprescindible para asistir con hospitality oficial. Reservar entradas Final Round Series Garantiza hospitality oficial para los tres partidos más importantes en el estadio de Wembley: las dos semifinales y la final. Reservar entradas

Tipos de paquetes de hospitality disponibles para la Eurocopa 2028 de la UEFA:

Tipo de hospitality Categoría Descripción Skybox Palco de lujo La experiencia de hospitality más exclusiva y privada. Incluye el uso exclusivo de un palco de lujo con personal de atención dedicado, alta cocina y bebidas prémium, incluido champán, dentro del palco, así como acceso directo a asientos prémium situados frente a él. BEYOND Platinum Salón exclusivo Un espacio social de máximo nivel disponible solo en determinados estadios (Wembley y los estadios del Tottenham Hotspur, el Everton y el Manchester City). Ofrece un salón compartido, exclusivo y de ambiente íntimo, con menús personalizados de chefs de renombre, bebidas de lujo, aparcamiento preferente (sujeto a disponibilidad), un regalo conmemorativo prémium y asientos acolchados en una ubicación privilegiada y céntrica. Platinum Salón de primera categoría Una experiencia de hospitality compartida de primera clase en un elegante salón del estadio con formato de restaurante. Incluye servicio de comidas a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría. Prestige Hospitality prémium Una experiencia contemporánea en un salón de «clase business», situado dentro del estadio o junto a él. Incluye menús cuidadosamente elaborados, una oferta de bebidas prémium y asientos de la máxima categoría con excelentes vistas. Club Hospitality de ocio Un espacio de hospitality compartido, relajado, festivo y divertido, dentro del estadio o junto a él. Incluye entretenimiento, comida y bebidas, además de buenos asientos. Supporters Club Hospitality para aficionados Espacios compartidos ambientados en torno a una selección y adaptados a partidos concretos. Incluye comida, bebidas y asiento para el partido.

¿Cómo comprar entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Gracias a una nueva alianza, Seat Unique ha sido designada plataforma oficial de venta online en el Reino Unido e Irlanda para BEYOND Hospitality 28 AG, proveedor oficial de hospitality de la EURO 2028 de la UEFA.

Esta colaboración permite a los aficionados al fútbol asegurarse acceso prémium garantizado a los partidos más esperados de 2028 mediante un proceso de reserva fiable y sencillo.

La hospitality oficial va mucho más allá de un partido de fútbol de 90 minutos. Los paquetes están diseñados para ofrecer una experiencia de lujo el día del encuentro, combinando las mejores vistas del estadio con gastronomía de primer nivel, bebidas incluidas y entretenimiento exclusivo.

Ya sea para recibir a clientes de empresa, celebrar la ocasión en familia o disfrutar con amigos de un acontecimiento deportivo histórico, estos paquetes ofrecen un entorno prémium para vivir el ambiente del partido y del torneo.

Como la Eurocopa 2028 de la UEFA se celebrará en recintos de referencia del Reino Unido e Irlanda que ya cuentan con infraestructuras de hospitality de primer nivel, está previsto que la oferta gastronómica y de bebidas incluya experiencias culinarias inmersivas a cargo de chefs de renombre.

¿Cuánto cuestan las entradas de hospitality para la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Los precios de los paquetes de hospitality parten de 900 £ por persona y llegan a 3.550 £ o más, según el nivel de lujo, la importancia del partido y el estadio.

Paquetes de hospitality y estructura de precios

Los paquetes se dividen en categorías que combinan alta cocina, entretenimiento y asientos prémium. Los precios oficiales de partida de cada categoría son los siguientes:

Supporters Club / Club (desde 900 £ por persona) : La opción de entrada, centrada en los aficionados. Ofrece un ambiente animado, platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido.

: La opción de entrada, centrada en los aficionados. Ofrece un ambiente animado, platos populares, bebidas sin límite, entretenimiento en el recinto y una entrada garantizada para el partido. Prestige (desde 1.450 £ por persona) : Una experiencia contemporánea en un salón de clase business, con menús cuidadosamente elaborados, bebidas prémium y algunas de las mejores vistas del estadio.

: Una experiencia contemporánea en un salón de clase business, con menús cuidadosamente elaborados, bebidas prémium y algunas de las mejores vistas del estadio. Platinum (desde 1.950 £ por persona) : Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con alta cocina a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría.

: Una experiencia de lujo en un salón compartido de primera categoría, con alta cocina a la carta y acceso directo a asientos prémium de la máxima categoría. BEYOND Platinum (desde 3.550 £ por persona) : El exclusivo salón social de máximo nivel, con una oferta gastronómica cuidadosamente elaborada y muy refinada, bebidas de élite y vistas excepcionales del terreno de juego.

: El exclusivo salón social de máximo nivel, con una oferta gastronómica cuidadosamente elaborada y muy refinada, bebidas de élite y vistas excepcionales del terreno de juego. Skybox (desde 2.400 £ por persona / palcos completos de hasta 1,49 millones de euros): La opción de hospitality en palco privado más exclusiva para grupos. Los paquetes de palcos completos para empresas o particulares llegan hasta 1,49 millones de euros por suites ejecutivas de gran capacidad (50 asientos) para todos los partidos disputados en un estadio (una media aproximada de 4.300 € por persona y partido).

Sin precios dinámicos: A diferencia de la tendencia reciente en los eventos deportivos y de entretenimiento en directo, el proveedor oficial ha confirmado que los precios son fijos y no subirán en función de la demanda.

¿Cuáles son los estadios de la Eurocopa 2028 de la UEFA?

Estadio (ciudad y país) Capacidad N.º de partidos Información y datos Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra) ~90.000 8 partidos Acogerá la final, las dos semifinales, un partido de cuartos de final y cuatro de la fase de grupos Principality Stadium (Cardiff, Gales) ~74.000 6 partidos Acogerá el partido inaugural del torneo Tottenham Hotspur Stadium (Londres, Inglaterra) ~62.850 5 partidos Recinto ultramoderno con un terreno de juego totalmente retráctil Etihad Stadium (Manchester, Inglaterra) ~61.000 5 partidos Está siendo ampliado para convertirse en una sede clave del norte Hill Dickinson Stadium (Liverpool, Inglaterra) ~53.000 5 partidos Nuevo estadio de última generación a orillas del río Mersey St James' Park (Newcastle, Inglaterra) ~52.350 5 partidos Famoso por su ambiente apasionado y sus empinadas gradas de un solo nivel Hampden Park (Glasgow, Escocia) ~52.032 6 partidos La histórica casa del fútbol escocés acogerá partidos de la fase de grupos y de las eliminatorias Aviva Stadium (Dublín, Irlanda) ~51.700 7 partidos Estadio de singular diseño curvo que acogerá partidos hasta los cuartos de final Villa Park (Birmingham, Inglaterra) ~50.000+ 4 partidos Histórico estadio renovado que acogerá tres partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final

Distribución de la fase de grupos: Cada estadio acogerá partidos de al menos dos grupos distintos para que los aficionados locales puedan ver a una amplia variedad de selecciones.

Ventaja de jugar en casa: Los coanfitriones que consigan clasificarse a través de la fase de clasificación europea tienen garantizado disputar en casa sus tres partidos de la fase de grupos.