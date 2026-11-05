Los tradicionales partidos internacionales de otoño y las giras de verano del rugby union se han transformado en el Campeonato de Naciones de World Rugby, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culminará este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Compra tus entradas hoy mismo.

Esta nueva competición bienal busca acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre equipos de ambos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora la competición se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

La primera edición del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur.

: Se disputó del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur. Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá el campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026

Las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 pueden comprarse a través de las plataformas centralizadas del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se disputan en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas de la competición salieron a la venta por primera vez en distintas fechas, según el tipo de partido y los periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

: Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de las grandes finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de las grandes finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Ventas generales de la fase de grupos: Cada país abrió la venta en fechas diferentes. Por ejemplo, las entradas para los partidos celebrados en el Principality Stadium (Gales) se pusieron a disposición del público general en abril de 2026, después de los periodos de acceso prioritario para socios.

Aunque las plataformas centralizadas del torneo y las federaciones anfitrionas son las opciones más seguras para comprar entradas, quienes quieran asistir a uno de los próximos partidos del Campeonato de Naciones también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), en Londres.

Para las jornadas con dos partidos y los abonos de varios días del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Viernes 27 de noviembre, dos partidos : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £ Sábado 28 de noviembre, dos partidos : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £ Domingo 29 de noviembre, dos partidos : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos organizado por los equipos del hemisferio norte son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Japón: 51-103 £

Contra Australia: 79-166 £

Contra Nueva Zelanda: 103-238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Fiyi: 30-120 €

Contra Argentina: 40-180 €

Contra Sudáfrica: 55-210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: 30-65 £

Contra Australia: 40-100 £

Contra Nueva Zelanda: 85-160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Japón: 26-66 £

Contra Australia: 38-78 £

Contra Nueva Zelanda: 68-128 £

Francia

Contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

Contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

Contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

Contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Fecha y hora local Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 6 nov. (20:10) J4: Irlanda contra Argentina Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 7 nov. (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 nov. (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 nov. (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 nov. (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 nov. (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 nov. (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 nov. (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 nov. (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 nov. (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 nov. (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 nov. (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 nov. (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sáb. 21 nov. (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 nov. (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 nov. (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué equipos participan en el Campeonato de Naciones 2026?

El torneo reúne a 12 equipos de élite mundial, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Campeonato de Naciones?

En lugar de disputar una serie de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del grupo geográfico opuesto en dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonus se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados contra los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium, Twickenham, durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todos los equipos viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra el equipo que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.