Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby XV se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culminará este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Reserva tus entradas hoy mismo.

Esta nueva competición bienal está diseñada para acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante la introducción de una clasificación, enfrentamientos entre equipos de distintos hemisferios y una gran final de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur. Ahora, la atención se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

Deja que GOAL te cuente todas las novedades sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre de 2026. El torneo se divide en dos periodos de competición, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur.

Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur disputando sus partidos en el norte.

Fin de semana de las finales : Del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres. La gran final, que decidirá al campeón absoluto, se disputará el domingo 29 de noviembre.

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 pueden comprarse a través de las plataformas centralizadas del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre) : Las entradas para cada partido de la fase de grupos se distribuyen directamente a través de las federaciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas de la competición salieron a la venta por primera vez en distintas fechas, según el tipo de partido y los diferentes periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Ventas generales para la fase de grupos : Cada país abrió la venta en fechas distintas. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) se pusieron a disposición del público general en abril de 2026, después de los periodos de prioridad para miembros.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprar entradas en plataformas secundarias como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes para varios días del «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium de Twickenham, Londres.

Para cada jornada con dos partidos del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £

Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £

Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £

Abonos para varios días (2 o 3 días) : Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de tres días para adultos cuesta entre 242 y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos, disputado en casa de los equipos del hemisferio norte, son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Japón: entre 51 y 103 £

Contra Australia: entre 79 y 166 £

Contra Nueva Zelanda: entre 103 y 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Fiyi: entre 30 y 120 €

Contra Argentina: entre 40 y 180 €

Contra Sudáfrica: entre 55 y 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: entre 30 y 65 £

Contra Australia: entre 40 y 100 £

Contra Nueva Zelanda: entre 85 y 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Japón: entre 26 y 66 £

Contra Australia: entre 38 y 78 £

Contra Nueva Zelanda: entre 68 y 128 £

Francia

Contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

Contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

Contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

Contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Údine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones nacionales cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como Ticombo.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 6 de nov. (20:10) J4: Irlanda contra Argentina Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 7 de nov. (12:40) J4: Italia contra Sudáfrica Entradas Juventus Stadium, Turín Sáb. 7 de nov. (14:10) J4: Escocia contra Nueva Zelanda Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 7 de nov. (16:40) J4: Gales contra Japón Entradas Millennium Stadium, Cardiff Sáb. 7 de nov. (21:10) J4: Francia contra Fiyi Entradas Parc Olympique Lyonnais, Lyon Dom. 8 de nov. (15:10) J4: Inglaterra contra Australia Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 13 de nov. (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 de nov. (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 de nov. (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 de nov. (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 de nov. (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 de nov. (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de nov. (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de nov. (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de nov. (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Údine Sáb. 21 de nov. (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de nov. (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de nov. (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

¿Qué selecciones participan en el Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

La serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se disputa en noviembre. Se invierte el sentido de los desplazamientos y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la clasificación de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una tabla basada en sus resultados contra los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido de clasificación final contra el equipo que haya terminado exactamente en la misma posición en el otro grupo.

La gran final : El primer clasificado del hemisferio norte se enfrentará al primero del hemisferio sur. El ganador será proclamado campeón oficial del Nations Championship.

Partidos por los puestos : El enfrentamiento entre los dos segundos decidirá el tercer puesto de la clasificación general; el de los dos terceros, el quinto, y así sucesivamente hasta el duelo entre los dos sextos.

Desafío entre hemisferios : Un sistema de puntos al estilo de la Ryder Cup determinará qué hemisferio se impone en el conjunto del fin de semana de las finales.



