La Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Si compras tus entradas hoy, podrás ver en acción a las principales selecciones europeas por todo el continente.
La fase de liga de la competición llegará a un emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada selección en apenas seis días. Una vez concluida, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.
Portugal defiende el título de la Liga de Naciones de la UEFA que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, pues también ganó la primera edición, en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva: fue subcampeona en 2021 y 2025, y levantó el trofeo en 2023.
Deja que GOAL te guíe por toda la información esencial sobre las entradas para la Liga de Naciones de la UEFA: cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
Próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA
Fecha y hora (local)
Partido
Entradas
Lugar
Jue., 12 de noviembre (20:00)
Turquía contra Bélgica
Estadio Gursel Aksel (Esmirna)
Jue., 12 de noviembre (20:45)
Italia contra Francia
San Siro (Milán)
Jue., 12 de noviembre (20:45)
República Checa contra España
Estadio Letna (Praga)
Jue., 12 de noviembre (19:45)
Inglaterra contra Croacia
Estadio de Wembley (Londres)
Vie., 13 de noviembre (20:45)
Países Bajos contra Grecia
Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam)
Vie., 13 de noviembre (20:45)
Serbia contra Alemania
Estadio Rajko Mitić (Belgrado)
Sáb., 14 de noviembre (18:00)
Noruega contra Gales
Ullevaal Stadion (Oslo)
Sáb., 14 de noviembre (19:45)
Portugal contra Dinamarca
Estádio Municipal de Braga (Braga)
Dom., 15 de noviembre (20:45)
Bélgica contra Italia
Estadio Rey Balduino (Bruselas)
Dom., 15 de noviembre (20:45)
Francia contra Turquía
Stade Matmut Atlantique (Burdeos)
Dom., 15 de noviembre (20:45)
Croacia contra República Checa
Opus Arena (Osijek)
Dom., 15 de noviembre (20:45)
España contra Inglaterra
Wanda Metropolitano (Madrid)
Lun., 16 de noviembre (20:45)
Alemania contra Países Bajos
Olympiastadion (Berlín)
Lun., 16 de noviembre (21:45)
Grecia contra Serbia
Panthessaliko (Volos)
Mar., 17 de noviembre (20:45)
Dinamarca contra Noruega
Estadio Parken (Copenhague)
Mar., 17 de noviembre (19:45)
Gales contra Portugal
Cardiff City Stadium (Cardiff)
Calendario completo de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27
Fase
Jornada o eliminatoria
Fecha(s)
Entradas
Fase de liga
Jornada 5
Del 12 al 14 de noviembre de 2026
Jornada 6
Del 15 al 17 de noviembre de 2026
Cuartos de final
Ida
Del 25 al 27 de marzo de 2027
Por anunciar
Vuelta
Del 28 al 30 de marzo de 2027
Por anunciar
Fase final
Semifinales
9 y 10 de junio de 2027
Por anunciar
Final
13 de junio de 2027
Por anunciar
Cómo comprar entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27
Para la fase de liga o de grupos (septiembre-noviembre de 2026): Las federaciones nacionales participantes gestionan íntegramente las entradas oficiales de cada partido de grupo. Tendrás que comprarlas directamente a través del portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa, la FAW para los de Gales, etc.).
Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para la fase final se distribuirán exclusivamente a través del portal de venta de entradas de la UEFA.
Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en los últimos tramos de sus respectivos procesos de venta. La mayoría de las federaciones nacionales abren la venta aproximadamente entre cuatro y seis semanas antes de cada jornada. Antes de sacar a la venta general las entradas restantes, la mayoría da acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o el programa de socios «Red Wall» de Gales.
Para la fase final de la Liga de Naciones (junio de 2027), la venta de entradas al público y los sorteos de solicitudes a través de la UEFA se abrirán en abril o mayo de 2027, una vez que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. De cara a las finales de junio, conviene crear una cuenta «myUEFA» para recibir avisos automáticos sobre los plazos de venta de entradas.
Quienes busquen entradas de última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27?
Las entradas oficiales para la fase de liga de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27 las vende y pone precio la federación de fútbol del país anfitrión de cada partido, en lugar de un portal centralizado de la UEFA. Como cada país fija sus precios en función del estadio y del encuentro, tanto los importes como la definición de las categorías varían de un partido a otro.
Aunque la distribución exacta de las localidades depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en tres o cuatro categorías principales para el público, además de ofrecer opciones familiares y prémium.
Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:
- Categoría 1 (prémium / zonas inferiores e intermedias de los laterales): Situadas junto a las líneas de banda principales, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas privilegiadas cuestan entre 65 £ y 80 £, mientras que las localidades prémium están disponibles por entre 95 £ y 120 £.
- Categoría 2 (esquinas / zonas superiores de los laterales): Situadas en las esquinas del estadio o en los niveles superiores. Suelen costar alrededor de 45 £.
- Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías): Suelen ser las zonas donde se sitúan los aficionados locales más animados o las secciones reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unos 35 £.
- Zonas familiares y tarifas reducidas: Muchos países anfitriones ofrecen precios con grandes descuentos para familias y jóvenes. Por ejemplo, se pueden encontrar entradas para las zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.
Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.
¿Qué selecciones están en los grupos de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?
Grupo A1
Grupo A2
Grupo A3
Grupo A4
Francia
Alemania
España
Portugal
Italia
Países Bajos
Croacia
Dinamarca
Bélgica
Serbia
Inglaterra
Noruega
Turquía
Grecia
Chequia
Gales
Las dos primeras selecciones de cada grupo pasarán a los cuartos de final en marzo de 2027.
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA?
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado
2025
Portugal
España
5-3 (en los penaltis)
2023
España
Croacia
5-4 (en los penaltis)
2021
Francia
España
2-1
2019
Portugal
Países Bajos
1-0