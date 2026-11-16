La UEFA Nations League 2026/27, quinta edición de la competición internacional, continúa este mes. Si compras tus entradas hoy, podrás ver en acción a las principales selecciones europeas en distintos puntos del continente.

La fase de liga llegará a un emocionante desenlace este noviembre, con dos partidos para cada selección en apenas seis días. Una vez concluida, los cuartos de final se disputarán en marzo de 2027, mientras que las semifinales y la final tendrán lugar en junio de 2027.

Portugal defiende el título de la UEFA Nations League que conquistó en 2025 y es la selección más laureada de la competición, ya que también ganó la primera edición, en 2019. España aspira a alcanzar su cuarta final consecutiva, después de quedar subcampeona en 2021 y 2025 y levantar el trofeo en 2023.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la UEFA Nations League: cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos de la UEFA Nations League

Fecha y hora local Partido Entradas Lugar Lunes 16 de noviembre (20:45) Alemania vs. Países Bajos Entradas Olympiastadion (Berlín) Lunes 16 de noviembre (21:45) Grecia vs. Serbia Entradas Panthessaliko (Volos) Martes 17 de noviembre (20:45) Dinamarca vs. Noruega Entradas Parken Stadium (Copenhague) Martes 17 de noviembre (19:45) Gales vs. Portugal Entradas Cardiff City Stadium (Cardiff)

Calendario completo de la UEFA Nations League 2026/27

Fase Ronda Fecha(s) Entradas Fase de liga Jornada 6 Del 15 al 17 de noviembre de 2026 Entradas Cuartos de final Ida Del 25 al 27 de marzo de 2027 Por anunciar Vuelta Del 28 al 30 de marzo de 2027 Por anunciar Fase final Semifinales 9 y 10 de junio de 2027 Por anunciar Final 13 de junio de 2027 Por anunciar

Cómo comprar entradas para la UEFA Nations League 2026/27

Para la fase de liga o de grupos (septiembre-noviembre de 2026): Las entradas oficiales para cada partido de la fase de grupos las gestionan íntegramente las federaciones nacionales participantes. Tendrás que comprarlas directamente en el portal oficial de la federación de fútbol de la selección anfitriona (por ejemplo, England Football para los partidos de Inglaterra en casa o FAW para los de Gales).

Para la fase final (junio de 2027): Las entradas oficiales para la fase final se distribuirán exclusivamente a través del portal de entradas de la UEFA.

Las entradas oficiales para los primeros partidos de la fase de grupos ya están a la venta o se encuentran en la recta final de sus periodos de venta. La mayoría de las federaciones nacionales abre la venta unas 4-6 semanas antes de la jornada correspondiente. Además, la mayoría da acceso prioritario a los clubes de aficionados registrados, como el England Supporters Travel Club o los miembros de «Red Wall» de Gales, antes de poner a la venta general las entradas restantes.

Para la fase final de la Nations League (junio de 2027), la venta al público y los sorteos de entradas a través de la UEFA se abrirán en abril o mayo de 2027, una vez que se hayan clasificado las cuatro selecciones finalistas. De cara a la fase final de junio, merece la pena crear una cuenta «myUEFA» para recibir avisos automáticos sobre los periodos de venta de entradas.

Si buscas entradas de última hora, también puedes comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Nations League 2026/27?

Las entradas oficiales para la fase de liga de la UEFA Nations League 2026/27 las vende y fija su precio la federación de fútbol del país anfitrión de cada partido, no un portal centralizado de la UEFA. Como cada país establece sus precios en función del estadio y del encuentro, tanto el coste como las categorías de las entradas varían de un partido a otro.

Aunque la distribución exacta de las localidades depende por completo del estadio anfitrión, la mayoría de las federaciones divide las entradas en 3 o 4 categorías principales para el público, además de ofrecer opciones familiares y prémium.

Tomando Inglaterra como ejemplo, las entradas para los partidos en el estadio de Wembley pueden clasificarse aproximadamente así:

Categoría 1 (prémium / zonas laterales inferiores e intermedias) : Situadas junto a las bandas, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas preferentes cuestan entre 65 y 80 £, mientras que los asientos prémium están disponibles por entre 95 y 120 £.

: Situadas junto a las bandas, ofrecen las mejores vistas. Las entradas generales para estas zonas preferentes cuestan entre 65 y 80 £, mientras que los asientos prémium están disponibles por entre 95 y 120 £. Categoría 2 (esquinas / zonas laterales superiores) : Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas más altas. Suelen costar unas 45 £.

: Situadas en las esquinas del estadio o en las gradas más altas. Suelen costar unas 45 £. Categoría 3 (fondos / detrás de las porterías) : Son zonas donde suelen situarse los aficionados locales más animosos o las secciones reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unas 35 £.

: Son zonas donde suelen situarse los aficionados locales más animosos o las secciones reservadas a la afición visitante. Las entradas estándar para los fondos cuestan a partir de unas 35 £. Zonas familiares y entradas con descuento: Muchos países anfitriones ofrecen precios muy reducidos para familias y jóvenes. Por ejemplo, pueden encontrarse entradas para zonas familiares por 25 £ para adultos y 12,50 £ para menores de 16 años.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones integran los grupos de la Liga A de la UEFA Nations League?

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 Francia Alemania España Portugal Italia Países Bajos Croacia Dinamarca Bélgica Serbia Inglaterra Noruega Turquía Grecia Chequia Gales

Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de marzo de 2027.

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la UEFA Nations League?