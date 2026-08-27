La carrera por el premio más prestigioso del fútbol europeo regresa en la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Con la élite de los clubes europeos compitiendo en la ampliada fase de liga única de 36 equipos, cada jornada promete emoción del más alto nivel en el camino hacia la final de la Champions League en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

Tras el sorteo oficial de la fase de liga del jueves 27 de agosto de 2026, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, los 36 equipos participantes ya conocen a sus ocho rivales para la fase principal de la competición.

El vigente bicampeón Paris Saint-Germain arranca la campaña con un objetivo en la espalda, acompañado en el Bombo 1 por gigantes como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Múnich, Liverpool y Barcelona.

Partidos y calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Tras el sorteo, a cada club se le han asignado ocho rivales, cuatro en casa y cuatro fuera, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA estructura el calendario de la fase de liga desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.

Calendario de jornadas de la fase de liga

Jornada 1: 8-10 de septiembre de 2026

Jornada 2: 13-14 de octubre de 2026

Jornada 3: 20-21 de octubre de 2026

Jornada 4: 3-4 de noviembre de 2026

Jornada 5: 24-25 de noviembre de 2026

Jornada 6: 8-9 de diciembre de 2026

Jornada 7: 19-20 de enero de 2027

Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos de la última jornada se jugarán simultáneamente)

¿Cómo funciona la asignación de partidos de la Champions League?

Cada club se enfrenta a dos rivales del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4, con un partido en casa y otro fuera ante un equipo de cada bombo.

Aunque los ocho emparejamientos quedan determinados durante el sorteo, el orden cronológico exacto de los partidos, las fechas precisas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) los fija y publica la UEFA poco después del sorteo para evitar conflictos de calendario en estadios y ciudades y ajustarse a las elecciones de retransmisión.

¿Cuándo son las eliminatorias de la Champions League 2026/27?

Play-offs de las eliminatorias (puestos 9.º-24.º): 16-17 de febrero y 23-24 de febrero de 2027

Octavos de final: 9-10 de marzo y 16-17 de marzo de 2027

Cuartos de final: 6-7 de abril y 13-14 de abril de 2027

Semifinales: 27-28 de abril y 4-5 de mayo de 2027

Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

¿Qué equipos se han clasificado para la Champions League 2026/27?

Bombo Clubes clasificados Bombo 1 Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Bombo 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven Bombo 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Bombo 4 Slavia Prague, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

Fecha Partido Sede Entradas Sáb. 5 de junio de 2027 Final de la UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda de entradas para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la campaña, especialmente en las eliminatorias y en la final de Madrid.

Portales de entradas de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y sus periodos de sorteo.

Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias en casa, compra directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes y sus periodos de sorteo. Sorteo público oficial de la UEFA: Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.

Las entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano podrán solicitarse a través del portal oficial de la UEFA en marzo de 2027. Plataforma de reventa de la UEFA: La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones principales.

La única plataforma oficial, a precio nominal, para comprar entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones principales. Mercados secundarios: Para jornadas de alta demanda o de última hora, plataformas secundarias como LiveFootballTickets ofrecen opciones en el mercado secundario.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Champions League?

Las entradas principales adquiridas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o los sorteos públicos de la UEFA ofrecen precios fijos a valor nominal

Fase del torneo / categoría Asignación de asientos Rango oficial de valor nominal Fase de liga Entrada general 35 € - 150 € (30 £ - 130 £) Eliminatorias (octavos - semifinales) Entrada general 50 € - 350 € (45 £ - 300 £) Final: Fans First Reservado para los aficionados asignados a los finalistas 70 € - 82 € (~60 £ / 80-100 $) Final: Categoría 3 Anillos superiores detrás de las porterías / esquinas 180 € - 210 € (~150 £ / 210 $) Final: Categoría 2 Gradas principales superiores/intermedias y esquinas 560 € - 650 € (~480 £ / 700-760 $) Final: Categoría 1 Laterales preferentes y gradas principales inferiores 820 € - 950 € (~700 £ / 1.100 $)

Precios de entradas en el mercado secundario y reventa

Los precios en los mercados de entradas de terceros fluctúan en función de la popularidad del rival, la urgencia del partido y la capacidad del estadio:

Fase de liga: Los partidos estándar suelen empezar entre 55 $ y más de 300 $, aunque los grandes duelos, como Real Madrid vs. Barcelona o Liverpool vs. PSG, pueden superar los 600-1.000 $ o más.

Cuartos de final y semifinales: Las eliminatorias de alta demanda suelen empezar en torno a 150 £ a 375 £ o más (200 $ a 500 $ o más) y tienen una media de 500 £ a 800 £ o más.

Final: Los precios de reventa para la final de la Champions League empiezan en torno a 1.350 $ a 2.500 $ o más para asientos de Categoría 3/4 y pueden subir a 5.000 $ a 13.000 $ o más para los asientos centrales preferentes.

¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?

Año Ganador Subcampeón Resultado Sede 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 (4-3 pen.) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milán 5-0 Allianz Arena (Múnich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Wembley Stadium (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milán 1-0 Ataturk Olympic Stadium (Estambul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estadio do Dragao (Porto) 2020 Bayern de Múnich Paris Saint-Germain 1-0 Estadio da Luz (Lisboa) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Metropolitano Stadium (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 NSC Olimpiyskiy Stadium (Kyiv) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Millennium Stadium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atletico Madrid 5-3 (pen.) San Siro (Milan)

Comparar los precios de las entradas de la Champions League y las opciones de hospitality ilustra el valor premium asociado a ver competir bajo los focos a la élite de los clubes europeos. Para asegurarte de que haces tus selecciones de partidos en una plataforma totalmente optimizada y con márgenes de cuotas competitivos, es esencial comparar a los principales operadores. Consulta nuestra evaluación completa de las mejores casas de apuestas del Reino Unido para mejorar tu configuración de juego.