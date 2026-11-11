Recientemente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de rugby a 13, que llegará a su emocionante desenlace este domingo (15 de noviembre) en Brisbane.

Tras cuatro semanas de intensa y apasionante competición en la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen en la lucha por el título: Australia y Nueva Zelanda. Las rivales de Oceanía también disputarán la final femenina, que tendrá lugar el mismo día y en el mismo estadio. Puedes disfrutar de esta gran cita final reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por 13.ª ocasión en total desde la primera edición, celebrada en 1954. La selección australiana ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, pero sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para la próxima final de la Copa del Mundo de rugby a 13, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio (ciudad) Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: Australia contra Nueva Zelanda Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

Ticketmaster Australia es la principal plataforma de distribución autorizada, y Ticketek también participa como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales generales para la final de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.

Partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : situadas junto a la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.

: situadas junto a la línea de medio campo y en los laterales de la grada inferior, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego. Categoría 2 : normalmente situadas en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

: normalmente situadas en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Entrada general: normalmente situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas, ofrecen las entradas más asequibles.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 encuentros de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra de forma simultánea a las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País Estadio (ciudad) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: