Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se ha desplazado ahora al panorama internacional y al Mundial de rugby a 13, que tendrá un apasionante desenlace este domingo, 15 de noviembre, en Brisbane.

Tras cuatro semanas de intensos y vibrantes partidos de la fase de grupos y las semifinales, solo dos selecciones siguen aspirando al título: Australia y Nueva Zelanda. Estos rivales de las antípodas también disputarán la final femenina, que se celebrará el mismo día y en el mismo recinto. Puedes disfrutar del gran cierre del torneo reservando tus entradas hoy mismo.

Australia comenzó el torneo como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y por decimotercera en total desde la primera edición, celebrada en 1954. La selección australiana ha ganado todos sus partidos hasta la fecha, pero sabe que ahora le espera su prueba más difícil. Nueva Zelanda solo perdió por dos puntos (24-22) cuando ambas selecciones se enfrentaron en Sídney en el partido inaugural del torneo, el 15 de octubre.

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¿Cuándo es la final del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio (ciudad) Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: Australia contra Nueva Zelanda Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la final del Mundial de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales se pueden adquirir a través de la web del Mundial de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para el Suncorp Stadium de Brisbane.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, y Ticketek también se utiliza como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la final del Mundial de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) partían de 39 dólares australianos para adultos.

Partido Entrada de adulto (16 años o más) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Las localidades se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : Situadas a la altura de la línea de medio campo y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego.

: Situadas a la altura de la línea de medio campo y en las zonas bajas de los laterales, ofrecen las mejores vistas centrales del terreno de juego. Categoría 2 : Suelen estar situadas en las zonas altas de los laterales o en las esquinas de los estadios.

: Suelen estar situadas en las zonas altas de los laterales o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Acceso general: Suelen estar situadas detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrecen las opciones de entrada más económicas.

Consulta la web oficial del torneo para obtener información adicional y las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra el Mundial de rugby a 13 de 2026?

El Mundial de rugby a 13 de 2026, organizado conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se celebra al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes del Mundial de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez recintos albergarán partidos del Mundial de rugby a 13 de este año:

País Estadio (ciudad) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones del Mundial de rugby a 13?

La primera edición del Mundial de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: