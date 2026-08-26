Puede que la UEFA Conference League no sea la principal competición continental de clubes, pero un título europeo siempre es un botín muy codiciado y supone un enorme impulso para los clubes, y también para sus aficionados. Un partido europeo bajo los focos siempre tiene un ambiente eléctrico y hoy mismo puedes reservar entradas.

Aunque apenas sea la sexta edición de la UEFA Conference League, la competición sigue creciendo en prestigio. Ha brindado una plataforma para que los equipos emergentes ganen proyección europea y para que clubes más modestos logren prestigiosas victorias internacionales.

Con equipos como Brighton, Atalanta, Mónaco y Ajax aspirando a la gloria en la Conference League durante la campaña 2026/27, todo apunta a que viviremos más partidos apasionantes en los próximos meses.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas de la UEFA Conference League, incluido cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos seleccionados de la UEFA Conference League

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Atalanta vs Pafos New Balance Arena (Bérgamo) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Freiburg vs Jablonec Europa-Park-Stadion (Friburgo) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Copenhague vs Sporting Braga Parken Stadium (Copenhague) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Twente vs Thun De Grolsch Veste (Enschede) Entradas Jue., 15 de oct. (21:00) Brann vs Lincoln Red Imps Brann Stadion (Bergen) Entradas Jue., 22 de oct. (18:45) Crvena Zvezda vs Copenhague Rajko Mitic Stadium (Belgrado) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Ajax vs Atalanta Johan Cruijff ArenA (Ámsterdam) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Borac Banja Luka vs KuPS Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Sporting Braga vs Gent Estadio Municipal de Braga (Braga) Entradas Jue., 22 de oct. (21:00) Mónaco vs Freiburg Stade Louis II (Mónaco) Entradas

Cómo comprar entradas para la UEFA Conference League

Las entradas oficiales para la UEFA Conference League, tanto para la fase de liga como para las eliminatorias, se venden exclusivamente a través de los portales oficiales de entradas de cada club anfitrión o local, mientras que las entradas para la final de la UEFA Conference League se venden de forma centralizada a través del Portal de Entradas de la UEFA.

Los aficionados locales pueden comprar entradas oficiales directamente a través del sitio oficial de su club. Cada club establece sus propias normas de compra, normalmente exigiendo una membresía o dando prioridad a los abonados antes de abrir una ventana de venta general al público.

La UEFA exige que los equipos locales asignen al menos un 5 % de la capacidad de su estadio a los aficionados visitantes. Estas entradas para la afición visitante se distribuyen exclusivamente a través de los canales oficiales de venta de entradas del club visitante.

Las entradas para la final de 2027 en Besiktas Park, en Estambul, serán vendidas directamente por la UEFA a través de un sistema neutral de sorteo público en el sitio oficial de la UEFA. que se espera que se abra a mediados de marzo de 2027. Los equipos que se clasifiquen para la final también recibirán una asignación directa de entradas para venderlas a sus propios aficionados registrados.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la UEFA Conference League?

Los precios oficiales de las entradas para la UEFA Conference League varían de forma significativa dependiendo de si compras entradas para partidos de la fase de liga o de las eliminatorias, o para la gran final.

En los partidos estándar de la competición, el precio de las entradas lo controla individualmente cada club anfitrión, lo que significa que los precios reflejan los estándares de la liga nacional y la estructura local de asientos del recinto. En general, oscilan aproximadamente entre 30 £ y 95 £.

Sin embargo, la UEFA aplica directrices estrictas para los aficionados visitantes. En la actual campaña 2026/27, el precio de las entradas en los sectores designados para la afición visitante está limitado a 20 €.

En finales importantes recientes, como la final de 2026 en Leipzig, las entradas oficiales vendidas a través del Portal de Entradas de la UEFA se dividieron en cuatro categorías principales de asientos, junto con opciones especializadas:

Fans First : situadas directamente detrás de las porterías. Estas localidades están reservadas exclusivamente para los aficionados registrados de los dos finalistas participantes (25 €-40 €).

Categoría 3 : ubicadas en las esquinas y en los anillos superiores del estadio detrás de las líneas de gol (45 €-65 €).

Categoría 2 : situadas en las esquinas del estadio y en las filas superiores de las tribunas principales/laterales. (140 €).

Categoría 1 : estas localidades están situadas en las gradas principales de la banda, en los anillos inferior y medio, y ofrecen una vista privilegiada desde la línea lateral (190 €).

Sigue de cerca los sitios oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Quién compite en la UEFA Conference League 2026/27?

36 equipos compiten en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026/27. Esta es la tercera temporada en la que se utiliza el nuevo formato, en el que cada equipo disputa un total de 6 partidos contra 6 clubes diferentes dentro de una estructura de liga.

Los ocho primeros de la liga se clasifican automáticamente para los octavos de final de las eliminatorias. Los equipos que terminen del noveno al vigesimocuarto puesto compiten en una ronda de play-off a doble partido, y los 8 ganadores se unen a los clasificados automáticamente en los octavos de final. Después, la competición continúa con un formato tradicional de eliminatorias hasta la final.

A continuación, puedes encontrar una lista de todos los clubes que participan actualmente en la fase de liga de la Conference League 2026/27:

Lista de clubes de la UEFA Conference League 2026-27