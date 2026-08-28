Puede que la Premier League acapare constantemente la atención de los aficionados al fútbol a nivel nacional y global, pero muchas miradas también están puestas en los trepidantes encuentros del Championship que se disputan semana tras semana por toda Inglaterra (y Gales).
Si todavía no has disfrutado de todo lo que ofrece la máxima categoría de la EFL, este puede ser el momento perfecto para asegurarte asiento en un próximo partido.
El interés por el Championship sigue creciendo año tras año y, en cada una de las últimas tres temporadas, la media de asistencia ha superado los 22.000 espectadores. Conviene recordar que es la segunda liga de fútbol con más asistencia de Europa. Con aforos en el London Stadium del West Ham que se espera que superen los 60.000 durante la presente campaña, esas cifras globales volverán a impulsarse.
Mientras que las grandes ligas europeas se han vuelto muy previsibles, a menudo dominadas por los mismos clubes respaldados por estados o propiedad de multimillonarios, el Championship es un caos maravilloso y el implacable calendario liguero de 46 partidos pone a prueba la profundidad de las plantillas y puede provocar enormes cambios de forma, manteniendo la clasificación inestable hasta mayo.
Se avecina otra temporada épica, con el sueño del ascenso a la Premier League ardiendo con fuerza tanto para muchos aficionados como para muchos clubes. Deja que GOAL te guíe a través de toda la información vital sobre las entradas del EFL Championship, incluido cómo puedes comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
Próximos partidos del EFL Championship
Fecha y hora (local)
Partido
Ubicación
Entradas
mar., 1 de sep. (19.45 h)
Sheffield United vs Bolton Wanderers
Bramall Lane (Sheffield)
mar., 1 de sep. (19.45 h)
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
London Stadium (Londres)
mar., 1 de sep. (19.45 h)
Preston North End vs Bristol City
Deepdale (Preston)
mar., 1 de sep. (19.45 h)
Portsmouth vs Derby County
Fratton Park (Portsmouth)
mar., 1 de sep. (20 h)
Birmingham City vs Southampton
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
mié., 2 de sep. (19.45 h)
Millwall vs Wrexham
The Den (Londres)
mié., 2 de sep. (19.45 h)
Queens Park Rangers vs Cardiff City
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
mié., 2 de sep. (20 h)
Burnley vs Middlesbrough
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de sep. (15 h)
Queens Park Rangers vs Middlesbrough
MATRADE Loftus Road Stadium (Londres)
sáb., 5 de sep. (15 h)
Millwall vs Bolton Wanderers
The Den (Londres)
sáb., 5 de sep. (15 h)
Burnley vs Bristol City
Turf Moor (Burnley)
sáb., 5 de sep. (15 h)
Sheffield United vs Norwich City
Bramall Lane (Sheffield)
sáb., 5 de sep. (15 h)
West Ham United vs Derby County
London Stadium (Londres)
sáb., 5 de sep. (20 h)
Swansea City vs Wrexham
Swansea.com Stadium (Swansea)
dom., 6 de sep. (12 h)
Birmingham City vs Wolverhampton Wanderers
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
Cómo comprar entradas para el EFL Championship 2026/27
Las entradas oficiales del Championship de la English Football League (EFL) pueden comprarse directamente en la web oficial o en la taquilla del club concreto que organice el partido. No existe una plataforma centralizada de entradas de la EFL para los partidos de liga de la temporada regular.
Los aficionados visitantes deben comprar las entradas a través de la web o la taquilla de su propio club, ya que reciben una asignación específica de localidades para la grada visitante.
Las entradas del Championship no salen todas a la venta al mismo tiempo. En cambio, se ponen a la venta de forma progresiva para cada jornada individual, normalmente entre 2 y 8 semanas antes de la fecha del partido, siguiendo un estricto sistema por niveles:
- Abonados y niveles prioritarios: entre 6 y 8 semanas antes del partido
- Socios oficiales del club (membresía de pago): entre 4 y 6 semanas antes del partido
- Venta general al público (si quedan entradas): entre 2 y 4 semanas antes del partido
Muchos clubes del Championship cuentan ahora con un 'Ticket Exchange' oficial en su web. Esto permite a los abonados que no puedan asistir a un partido revender de forma segura su asiento a otros aficionados por su valor nominal.
Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como Ticombo.
¿Cuánto cuestan las entradas para el EFL Championship 2026/27?
Las entradas oficiales individuales para partidos de la temporada regular del EFL Championship 2026/27 suelen oscilar entre £20 y £45 para los encuentros estándar.
Sin embargo, los partidos de mayor perfil, como los derbis locales o los duelos entre equipos de la parte alta de la tabla, pueden elevarse hasta entre £50 y más de £70, dependiendo del club anfitrión.
Debido a que el EFL Championship está compuesto por 24 clubes independientes, no existe un único sistema de venta de entradas estandarizado. Los precios, los asientos y las configuraciones por categorías varían en toda la división.
Sigue de cerca las webs oficiales de los clubes cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también los sitios secundarios de reventa como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.
Estadios y sedes del EFL Championship
Club
Estadio y ubicación
Capacidad
West Ham United
London Stadium (Londres)
62.500
Middlesbrough
Riverside Stadium (Middlesbrough)
35.100
Derby County
Pride Park Stadium (Derby)
33.597
Cardiff City
Cardiff City Stadium (Cardiff)
33.000
Sheffield United
Bramall Lane (Sheffield)
33.000
Southampton
St Mary's Stadium (Southampton)
32.689
Wolverhampton Wanderers
Molineux Stadium (Wolverhampton)
31.700
Blackburn Rovers
Ewood Park (Blackburn)
31.149
Stoke City
bet365 Stadium (Stoke-on-Trent)
30.089
Birmingham City
St. Andrew's @ Knighthead Park (Birmingham)
30.008
Bolton Wanderers
Toughsheet Community Stadium (Horwich)
28.723
Norwich City
Carrow Road (Norwich)
27.244
Charlton Athletic
The Valley (Londres)
27.111
Bristol City
Ashton Gate (Bristol)
27.000
West Bromwich Albion
The Hawthorns (West Bromwich)
26.445
Preston North End
Deepdale (Preston)
24.525
Watford
Vicarage Road Stadium (Watford)
22.100
Burnley
Turf Moor (Burnley)
21.944
Swansea City
Swansea.com Stadium (Swansea)
20.750
Millwall
The Den (Londres)
20.146
Portsmouth
Fratton Park (Portsmouth)
20.100
Queens Park Rangers
MATRADE Loftus Road (Londres)
19.161
Wrexham
Racecourse Ground (Wrexham)
10.771
Lincoln City
LNER Stadium (Lincoln)
10.430