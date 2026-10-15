La lucha por el máximo título del fútbol europeo regresa con la temporada 2026/27 de la UEFA Champions League. Los clubes de élite de Europa se enfrentarán en una fase de liga ampliada de 36 equipos, con grandes emociones en cada jornada hasta la final de la Champions League, que se disputará en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

Entradas para la UEFA Champions LeagueReserva ahora

Paquetes prémium para la Champions LeagueAsegura el tuyo ahora

Partidos y calendario de la UEFA Champions League 2026/27

Tras el sorteo, cada club tiene asignados ocho rivales, cuatro a los que recibirá en casa y cuatro a los que visitará, repartidos entre cuatro bombos. La UEFA organiza el calendario de la fase de liga desde septiembre de 2026 hasta finales de enero de 2027.

Calendario de la fase de liga

Jornada 1: 8–10 de septiembre de 2026 (finalizada)

8–10 de septiembre de 2026 (finalizada) Jornada 2: 13–14 de octubre de 2026 (próxima)

13–14 de octubre de 2026 (próxima) Jornada 3: 20–21 de octubre de 2026

20–21 de octubre de 2026 Jornada 4: 3–4 de noviembre de 2026

3–4 de noviembre de 2026 Jornada 5: 24–25 de noviembre de 2026

24–25 de noviembre de 2026 Jornada 6: 8–9 de diciembre de 2026

8–9 de diciembre de 2026 Jornada 7: 19–20 de enero de 2027

19–20 de enero de 2027 Jornada 8: 27 de enero de 2027 (los 18 partidos se disputan simultáneamente)

Calendario de la fase eliminatoria

Eliminatorias de acceso a octavos (puestos 9.º–24.º): 16–17 y 23–24 de febrero de 2027

16–17 y 23–24 de febrero de 2027 Octavos de final: 9–10 y 16–17 de marzo de 2027

9–10 y 16–17 de marzo de 2027 Cuartos de final: 6–7 y 13–14 de abril de 2027

6–7 y 13–14 de abril de 2027 Semifinales: 27–28 de abril y 4–5 de mayo de 2027

27–28 de abril y 4–5 de mayo de 2027 Final: sábado 5 de junio de 2027 (Estadio Metropolitano, Madrid)

¿Cómo se asignan los partidos de la Champions League?

Cada club se enfrenta a dos rivales del bombo 1, dos del bombo 2, dos del bombo 3 y dos del bombo 4. De cada bombo, recibe a un equipo y visita a otro.

Aunque los ocho enfrentamientos de cada club quedan definidos en el sorteo, la UEFA fija y publica poco después el orden exacto de los partidos, las fechas concretas y los horarios de inicio (18:45 CET y 21:00 CET) para evitar conflictos de calendario en estadios y ciudades y adaptarse a la selección de partidos para su retransmisión.

Clubes clasificados para la Champions League y distribución por bombos

Bombo Clubes clasificados Bombo 1 Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, Real Madrid, Liverpool, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid Bombo 2 Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis, PSV Eindhoven Bombo 3 Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Nápoles, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk, Galatasaray Bombo 4 Slavia de Praga, ŠK Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK de Atenas, LASK, Como 1907, Lens, Viking FK, Sabah

¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League 2027?

Fecha Partido Estadio Entradas Sábado 5 de junio de 2027 Final de la UEFA Champions League (18:00 CET) Estadio Metropolitano, Madrid Entradas

¿Cómo comprar entradas para la UEFA Champions League?

La demanda de entradas para los partidos de la UEFA Champions League es excepcionalmente alta durante toda la competición, especialmente en las eliminatorias y la final de Madrid.

Portales de venta de los clubes: Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias disputados en casa, compra directamente a través de las ventas para socios y los sorteos oficiales de los clubes.

Para los partidos habituales de la fase de liga y los encuentros de eliminatorias disputados en casa, compra directamente a través de las ventas para socios y los sorteos oficiales de los clubes. Sorteo público oficial de la UEFA: El plazo para solicitar entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano se abrirá en el portal oficial de la UEFA en marzo de 2027.

El plazo para solicitar entradas neutrales para la final en el Estadio Metropolitano se abrirá en el portal oficial de la UEFA en marzo de 2027. Plataforma de reventa de la UEFA: Es la única plataforma oficial en la que se pueden comprar a su precio original las entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones iniciales.

Es la única plataforma oficial en la que se pueden comprar a su precio original las entradas devueltas por otros aficionados una vez agotadas las asignaciones iniciales. Plataformas de reventa: Para jornadas de gran demanda o compras de última hora, plataformas como LiveFootballTickets ofrecen opciones en el mercado secundario.

Entradas para la UEFA Champions LeagueReserva ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para la Champions League?

Las entradas compradas directamente a través de las ventas oficiales para socios de los clubes o de los sorteos públicos de la UEFA tienen precios originales fijos

Fase del torneo / Categoría Ubicación de los asientos Intervalo de precios oficiales originales Fase de liga Entrada general 35–150 € (30–130 £) Eliminatorias (octavos–semifinales) Entrada general 50–350 € (45–300 £) Final: Fans First Reservadas para las aficiones de los finalistas 70–82 € (~60 £ / 80–100 $) Final: Categoría 3 Gradas superiores detrás de las porterías / esquinas 180–210 € (~150 £ / 210 $) Final: Categoría 2 Gradas principales superiores/intermedias y esquinas 560–650 € (~480 £ / 700–760 $) Final: Categoría 1 Asientos preferentes junto a la línea de banda y zonas inferiores de las gradas principales 820–950 € (~700 £ / 1.100 $)

Precios de las entradas en el mercado secundario y de reventa

Los precios en las plataformas de venta de terceros fluctúan según la popularidad del rival, la proximidad del partido y la capacidad del estadio:

Fase de liga: Las entradas para partidos habituales suelen partir de entre 55 y más de 300 $, aunque los grandes enfrentamientos (por ejemplo, Real Madrid contra Barcelona o Liverpool contra PSG) pueden superar los 600–1.000 $.

Cuartos de final y semifinales: Las entradas para eliminatorias de gran demanda suelen partir de unas 150 a más de 375 £ (de 200 a más de 500 $) y cuestan de media entre 500 y más de 800 £.

Final: Los precios de reventa para la final de la Champions League parten de unos 1.350 a más de 2.500 $ para asientos de categoría 3/4 y pueden llegar de 5.000 a más de 13.000 $ para los mejores asientos centrales.

¿Quién ha ganado anteriormente la Champions League?

Año Campeón Subcampeón Resultado Estadio 2026 Paris Saint-Germain Arsenal 1–1 (4–3 en penaltis) Puskás Aréna (Budapest) 2025 Paris Saint-Germain Inter de Milán 5-0 Allianz Arena (Múnich) 2024 Real Madrid Borussia Dortmund 2-0 Estadio de Wembley (Londres) 2023 Manchester City Inter de Milán 1-0 Estadio Olímpico Atatürk (Estambul) 2022 Real Madrid Liverpool 1-0 Stade de France (Saint-Denis) 2021 Chelsea Manchester City 1-0 Estádio do Dragão (Oporto) 2020 Bayern Múnich Paris Saint-Germain 1-0 Estádio da Luz (Lisboa) 2019 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0 Estadio Metropolitano (Madrid) 2018 Real Madrid Liverpool 3-1 Estadio NSC Olimpiyskiy (Kiev) 2017 Real Madrid Juventus 4-1 Estadio Millennium (Cardiff) 2016 Real Madrid Atlético de Madrid 5-3 (en penaltis) San Siro (Milán)

Entradas para la UEFA Champions LeagueReserva ahora