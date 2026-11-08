Los tradicionales programas de partidos internacionales de otoño y giras de verano del rugby union se han transformado en el World Rugby Nations Championship, un torneo mundial unificado que arrancó en julio y culmina este noviembre. ¿Quieres ver en directo a los mejores jugadores y equipos de este deporte? Reserva tus entradas hoy mismo.

Esta nueva competición bienal busca acabar con los «amistosos» sin trascendencia mediante una clasificación, enfrentamientos entre equipos de distintos hemisferios y una gran final de cierre de temporada en Twickenham (domingo 29 de noviembre).

Durante el verano se disputaron tres jornadas en el hemisferio sur y ahora la atención se traslada al hemisferio norte para las tres últimas jornadas y la fase final.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de partidos del World Rugby Nations Championship 2026?

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Estadio Vie. 13 de noviembre (21:10) J5: Francia contra Sudáfrica Entradas Stade de France, París Sáb. 14 de noviembre (12:40) J5: Italia contra Argentina Entradas Stadio Luigi Ferraris, Génova Sáb. 14 de noviembre (14:10) J5: Gales contra Nueva Zelanda Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 14 de noviembre (20:10) J5: Irlanda contra Fiyi Entradas Aviva Stadium, Dublín Dom. 15 de noviembre (15:10) J5: Escocia contra Australia Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 21 de noviembre (14:10) J6: Escocia contra Japón Entradas Murrayfield Stadium, Edimburgo Sáb. 21 de noviembre (16:40) J6: Irlanda contra Sudáfrica Entradas Aviva Stadium, Dublín Sáb. 21 de noviembre (17:40) J6: Italia contra Fiyi Entradas Stadio Friuli, Udine Sáb. 21 de noviembre (20:10) J6: Gales contra Australia Entradas Principality Stadium, Cardiff Sáb. 21 de noviembre (21:10) J6: Francia contra Argentina Entradas Stade de France, París Vie. 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Vie. 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Sáb. 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres Dom. 29 de noviembre (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas Allianz Stadium, Londres

Cómo comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 se pueden comprar a través de las plataformas centralizadas del torneo o de las federaciones anfitrionas, según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de los países anfitriones. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

Las entradas para la competición salieron a la venta por primera vez en distintas fechas según el tipo de partido y los diversos periodos de prioridad:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados. Venta general para el fin de semana de las finales : Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

: Las entradas para el fin de semana de la gran final en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026. Venta general para la fase de grupos: Cada país abrió la venta en distintas fechas. Por ejemplo, las entradas para los partidos disputados en el Principality Stadium (Gales) salieron a la venta para el público general en abril de 2026, tras los periodos de prioridad para socios.

Aunque las plataformas centralizadas del torneo o las federaciones anfitrionas son la vía más segura para que los aficionados compren entradas, quienes quieran asistir a un próximo partido del Nations Championship pueden considerar sitios de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios de las entradas oficiales para el World Rugby Nations Championship 2026 varían considerablemente según se compren entradas para una sola jornada o abonos de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Los precios oficiales para cada jornada con dos partidos (y los abonos de varios días) durante el «fin de semana de las finales» se distribuyen así:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos de entre el 10 % y el 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre (por país anfitrión)

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos, organizado por los equipos del hemisferio norte, son los siguientes:

Inglaterra (Allianz Stadium, Twickenham)

Contra Japón: entre 51 £ y 103 £

Contra Australia: entre 79 £ y 166 £

Contra Nueva Zelanda: entre 103 £ y 238 £

Irlanda (Aviva Stadium, Dublín)

Contra Fiyi: entre 30 € y 120 €

Contra Argentina: entre 40 € y 180 €

Contra Sudáfrica: entre 55 € y 210 €

Escocia (Scottish Gas Murrayfield, Edimburgo)

Contra Japón: entre 30 £ y 65 £

Contra Australia: entre 40 £ y 100 £

Contra Nueva Zelanda: entre 85 £ y 160 £

Gales (Principality Stadium, Cardiff)

Contra Japón: entre 26 £ y 66 £

Contra Australia: entre 38 £ y 78 £

Contra Nueva Zelanda: entre 68 £ y 128 £

Francia

Contra Fiyi (Groupama Stadium, Lyon): Entradas desde 30 €

Contra Sudáfrica (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 30 €

Contra Argentina (Stade de France, Saint-Denis): Entradas desde 25 €

Italia

Contra Sudáfrica (Allianz Stadium, Turín): Entradas desde 32 €

Contra Argentina (Stadio Luigi Ferraris, Génova): Entradas desde 12 €

Contra Fiyi (Bluenergy Stadium, Udine): Entradas desde 35 €

Consulta la web oficial de la competición y las webs de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información. También puedes comprobar la disponibilidad actual en sitios de reventa como StubHub y Ticombo.

¿Cuándo se disputa el World Rugby Nations Championship 2026?

La primera edición del World Rugby Nations Championship 2026 se disputa del 4 de julio al 29 de noviembre. El torneo se divide en dos periodos de competición diferenciados, seguidos de una fase final:

Serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputa del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur.

: Se disputa del 4 al 18 de julio, con los equipos del hemisferio norte viajando al sur. Serie de otoño (jornadas 4 a 6) : Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando partidos en el norte.

: Se reanuda del 6 al 21 de noviembre, con los equipos del hemisferio sur jugando partidos en el norte. Fin de semana de las finales: Se celebra del 27 al 29 de noviembre en el Allianz Stadium, Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá el campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre.

¿Qué equipos participan en el Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 equipos de la élite mundial, divididos en dos grupos geográficos de seis:

Equipos del hemisferio norte Equipos del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato de competición del Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del otro grupo geográfico en dos periodos diferenciados:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputa en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputa en julio. Los equipos del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputa en noviembre. Se invierten los desplazamientos y los equipos del hemisferio sur viajan al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque los equipos solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se registran en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados ante los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium, Twickenham, durante un único gran fin de semana a finales de noviembre.

Todos los equipos viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra el equipo que haya acabado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.