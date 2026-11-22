La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a un emocionante desenlace: su histórico e inédito fin de semana de las finales está programado del 27 al 29 de noviembre, de viernes a domingo, en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes para reservar tus entradas.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una competición con clasificaciones en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente del puesto en el que termine cada uno de los doce equipos en la fase de grupos, todos jugarán durante el fin de semana de las finales. GOAL te ofrece toda la información actualizada para comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuándo es el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de las finales se celebrará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, Sudáfrica-Francia, que decidirá al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha y hora local Puesto en juego y partido Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: Fiyi-Italia Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: Irlanda-Australia Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: Gales-Japón Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.º puesto: Inglaterra-Nueva Zelanda Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: Escocia-Argentina Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: Sudáfrica-Francia Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026

La venta de entradas para los seis partidos finales, que se disputarán en el Allianz Stadium de Twickenham, se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

Las entradas salieron a la venta en distintas fechas según el tipo de partido y los periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados.

: Los primeros periodos se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes afiliados. Venta general para el fin de semana de las finales: Las entradas para el fin de semana decisivo en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de las finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Los precios oficiales de las entradas para cada jornada con dos partidos y de los abonos para varios días del fin de semana de las finales son los siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £. Abonos para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para los 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerquen las fechas para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, la hospitalidad consiste en un paquete de mayor categoría para el día de partido que ofrece servicios adicionales a los de una entrada normal.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salones y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta menús de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y pases oficiales pueden comprarse directamente a través de canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de las distintas selecciones.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de las distintas selecciones. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis. Así terminaron tras la fase de grupos:

Selecciones del hemisferio norte (puntos en la fase de grupos) Selecciones del hemisferio sur (puntos en la fase de grupos) Francia (26 puntos) Sudáfrica (22 puntos, diferencia de puntos de +135) Inglaterra (25 puntos) Nueva Zelanda (22 puntos, diferencia de puntos de +41) Irlanda (24 puntos) Australia (14 puntos) Escocia (20 puntos) Argentina (11 puntos) Gales (17 puntos) Japón (5 puntos) Italia (2 puntos) Fiyi (4 puntos)

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar una serie de varios partidos contra un mismo rival, cada selección se enfrenta una vez a las seis del otro grupo geográfico, repartidas en dos periodos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputó en noviembre. Se invirtió el esquema y las selecciones del hemisferio sur viajaron al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, los equipos del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento ante los equipos del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace se celebra en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único gran fin de semana a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajan a Londres para disputar un partido que determinará su posición final frente al equipo que haya terminado en el mismo puesto del otro grupo.