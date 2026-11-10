Algunas de las mejores estrellas del baloncesto mundial llegarán al Reino Unido en el nuevo año. Aunque equipos de la NBA ya han disputado partidos de temporada regular en territorio británico en 10 ocasiones, esta será la primera vez que una ciudad distinta de Londres acoja un encuentro.

Compra hoy tus entradas para ver el San Antonio Spurs contra el New Orleans Pelicans en el Co-op Live de Manchester el 17 de enero.

Desde 2011, 14 equipos o franquicias de la NBA han jugado en el Reino Unido, pero San Antonio y New Orleans se incorporarán por primera vez a esa lista. Los aficionados británicos tendrán así la oportunidad de ver en acción a jugadores como Victor Wembanyama, De'Aaron Fox, Zion Williamson y Dejounte Murray.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para el próximo partido de la NBA en Manchester de 2027, incluidos sus precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo se juega el partido de la NBA en Manchester de 2027?

Fecha Partido (hora local) Entradas Recinto (ubicación) Domingo, 17 de enero San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans (15:30 GMT) Entradas Co-op Live (Manchester)

Cómo comprar entradas para el partido de la NBA en Manchester de 2027

Aunque las entradas oficiales de acceso general para el partido de la NBA en Manchester de 2027 están agotadas, todavía hay paquetes prémium oficiales disponibles. Las entradas generales se adjudicaron mediante un sorteo gestionado por Ticketmaster.

Las opciones de hospitalidad pueden contratarse directamente a través de NBA Experiences. No requieren participar en el sorteo y van desde asientos en el nivel inferior hasta acceso a pie de pista con el paquete Hall of Fame. Los paquetes incluyen ventajas prémium como una recepción de bienvenida antes del partido, acceso al NBA EXP Lounge, sesiones de tiro con leyendas de la NBA y fotos en la cancha.

Además de comprarlas directamente en los portales oficiales de venta, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la NBA en Manchester de 2027?

Durante el sorteo inicial y los periodos de preventa, los precios originales de las entradas para el partido de la NBA en Manchester iban desde unas 60 £ hasta más de 450 £, según la categoría.

Grada superior / nivel 3 (categoría de entrada) : De 60 £ a 160 £ (en el mercado de reventa, de 70 £ a 110 £). Estos asientos ofrecen una vista desde lo alto, en las filas más elevadas del recinto.

: De 60 £ a 160 £ (en el mercado de reventa, de 70 £ a 110 £). Estos asientos ofrecen una vista desde lo alto, en las filas más elevadas del recinto. Nivel prémium 2 / grada intermedia : Unas 200 £. Esta categoría ofrece un equilibrio entre precio y visibilidad desde la grada intermedia del recinto.

: Unas 200 £. Esta categoría ofrece un equilibrio entre precio y visibilidad desde la grada intermedia del recinto. Grada inferior / nivel 1 : Precio original de 130 £ a 280 £. Son las secciones de asientos permanentes de la grada inferior más próximas a la cancha.

: Precio original de 130 £ a 280 £. Son las secciones de asientos permanentes de la grada inferior más próximas a la cancha. Pie de pista (zona VIP): El precio original partía de 450 £. Estos asientos están situados directamente a la altura de la cancha.

Consulta el portal oficial de entradas de la NBA para obtener más información o las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Co-op Live

El Co-op Live de Manchester es uno de los recintos cubiertos de primer nivel más nuevos y grandes del Reino Unido. Está situado en el Etihad Campus, junto al City of Manchester Stadium.

Inaugurado en mayo de 2024, tiene una de las mayores capacidades de los recintos cubiertos de Europa, con 23.500 localidades. El recinto prevé acoger unos 120 eventos al año. Además de baloncesto, allí se han celebrado y se celebrarán muchos otros espectáculos y acontecimientos deportivos, como boxeo, netball, tenis, deportes electrónicos, gimnasia y música en directo.

Historia de los partidos de la NBA en el Reino Unido

El O2 Arena de Londres acogió los 10 partidos anteriores de temporada regular de la NBA, cuyos resultados fueron los siguientes: