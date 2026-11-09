2027 arranca con fuerza para los aficionados europeos al baloncesto, con la llegada al continente de algunos de los mejores jugadores del mundo. El Accor Arena de París acogerá el 14 de enero el partido de la temporada regular de la NBA entre los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs, y ya puedes reservar tus entradas.

La NBA sigue estrechando su relación con la capital francesa: esta será la sexta vez en siete años que equipos de la mejor liga de baloncesto del mundo jueguen ante el entusiasta público parisino.

En 2025, el Accor Arena acogió dos emocionantes partidos entre los San Antonio Spurs y los Indiana Pacers. Los Spurs regresarán el próximo enero junto a su estrella francesa de 2,24 m, Victor Wembanyama. «Wemby» anotó 50 puntos entre los dos encuentros de hace dos años y volverá a intentar darlo todo.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre las entradas para el próximo partido de la NBA en París de 2027, incluidos sus precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el partido de la NBA en París de 2027?

Fecha Partido (hora local) Entradas Recinto (ciudad) Jueves, 14 de enero New Orleans Pelicans contra San Antonio Spurs (20:00 CET) Entradas Accor Arena (París)

Después del partido en París, los Pelicans y los Spurs viajarán al Reino Unido para disputar el partido de la NBA en Mánchester de 2027, cuyos detalles son los siguientes:

Fecha Partido (hora local) Entradas Recinto (ciudad) Domingo, 17 de enero San Antonio Spurs contra New Orleans Pelicans (20:00 CET) Entradas Co-op Live (Mánchester)

Cómo comprar entradas para el partido de la NBA en París de 2027

Aunque las entradas oficiales de venta general para el partido de la NBA en París de 2027 están agotadas, todavía quedan paquetes prémium oficiales. Las entradas de venta general se asignaron mediante un sorteo gestionado por Ticketmaster France.

Los paquetes de hospitalidad pueden adquirirse directamente a través de NBA Experiences. No requieren participar en el sorteo e incluyen asientos en el anillo inferior o superior, además de ventajas prémium como cenas con leyendas y recepciones antes del partido.

Además de la venta directa a través de los canales oficiales, los aficionados también pueden comprar localidades en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas de última hora por vías alternativas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la NBA en París de 2027?

Los precios oficiales de las entradas para el partido de la NBA en París de 2027 en el Accor Arena varían mucho según la zona y el tipo de paquete.

Anillo superior: entrada estándar / básica : Aproximadamente entre 80 y 120 € de precio original, según si la visibilidad es completa o limitada.

: Aproximadamente entre 80 y 120 € de precio original, según si la visibilidad es completa o limitada. Anillo inferior: entrada estándar : Aproximadamente entre 150 y 300 € de precio original, según la fila y la proximidad a la pista.

: Aproximadamente entre 150 y 300 € de precio original, según la fila y la proximidad a la pista. Pista, asientos a pie de pista y paquetes de experiencias VIP : Entrada VIP estándar o de pista, desde 500 €.

: Entrada VIP estándar o de pista, desde 500 €. Paquetes oficiales de NBA Experiences: Oscilan entre 899 y 7.199 $ (o aproximadamente entre 300 y más de 3.000 €, según la categoría). Entre las opciones figuran Hall of Fame, Legend, MVP, Veteran, Playmaker, Spurs Fan Package y Sophomore. Las ventajas pueden incluir una cena con leyendas de la NBA, acceso a House of Legends, entrada al NBA EXP Lounge, recepciones de bienvenida antes del partido, cruceros turísticos por el Sena o sesiones de tiro con leyendas de la NBA.

Consulta el portal oficial de entradas de la NBA para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el partido de la NBA en París

Durante décadas, el programa NBA Global Games ha llevado la liga a pabellones de Europa, Asia, África, Australia y América. Los primeros partidos fuera del país se remontan a 1978, cuando los Washington Bullets disputaron encuentros de exhibición en Israel, China y Filipinas.

Desde entonces, se ha convertido en una de las principales estrategias de crecimiento de la liga, que combina partidos de exhibición de pretemporada con encuentros oficiales de la temporada regular para acercar el baloncesto de la NBA a aficionados que rara vez pueden verlo en directo.

En enero de 2025, París acaparó toda la atención del baloncesto europeo. Los dos enfrentamientos entre los San Antonio Spurs y los Indiana Pacers estuvieron repletos de puntos y mantuvieron en vilo durante los cuatro cuartos a los aficionados que abarrotaron el Accor Arena.

Puede que los dos partidos de París fueran festivales de anotación, pero no se acercan al encuentro de la NBA más memorable disputado en Europa. En 2011, los Toronto Raptors y los New Jersey Nets se enfrentaron en Londres. En un emocionante partido que necesitó tres prórrogas para decidir el ganador, el público del O2 Arena vio anotarse la asombrosa cifra de 273 puntos. El pívot italiano Andrea Bargnani destacó con 35 puntos para los Raptors.

Información sobre el Accor Arena

El Accor Arena de París, situado en el distrito 12, cerca del barrio de Bercy, tiene capacidad para unas 20.300 personas y ha acogido partidos de la NBA de forma intermitente desde la década de 1990. Este será el sexto encuentro de la temporada regular que la liga lleve a la capital francesa y la decimosexta ocasión en que la NBA juegue en el país.

El recinto está bien comunicado por transporte público: las estaciones de metro y RER de Bercy se encuentran a pocos minutos a pie de la entrada, lo que lo convierte en uno de los grandes pabellones europeos más fáciles de alcanzar sin coche. En el interior hay desde filas elevadas en el anillo superior con vistas a toda la pista hasta zonas prémium en el anillo inferior y asientos a pie de pista, con opciones para diferentes presupuestos.