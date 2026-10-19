Vivimos un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar a las futuras leyendas de este deporte en Oriente Medio.

El Mundial Sub-17 de la FIFA regresa a Catar en su edición de 2026, del 19 de noviembre al 13 de diciembre, y ya puedes comprar entradas.

El torneo juvenil ha ganado relevancia desde que la FIFA revolucionó de forma permanente su formato al convertirlo en una gran competición anual de 48 selecciones. Catar lo acogió por primera vez en 2025 y seguirá siendo la sede hasta 2029.

Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en el pasado en el escenario sub-17. ¿Quién dejará su huella esta vez? Puedes estar en Catar para descubrirlo en persona.

Deja que GOAL te cuente toda la información más reciente sobre cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026, dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 se disputa del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Catar, con un total de 104 partidos.

Las 48 selecciones se reparten en 12 grupos, del A al L. Las dos primeras de cada grupo y las ocho mejores terceras avanzan a la fase eliminatoria, que comienza en dieciseisavos de final.

Los partidos se celebrarán principalmente en los campos de primer nivel de la Aspire Zone, en Doha, mientras que la final del domingo 13 de diciembre tendrá lugar en el histórico Estadio Internacional Khalifa.

Fase del torneo Fecha(s) Entradas Sede(s) Fase de grupos Del 19 al 27 de noviembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Dieciseisavos de final 30 de noviembre y 1 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Octavos de final 3 y 4 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Cuartos de final 7 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Semifinales 10 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7) Partido por el tercer puesto 13 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (y partido por el tercer puesto) 13 de diciembre Entradas Estadio Internacional Khalifa (Doha)

Cómo comprar entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 pueden comprarse directamente a través de estos canales:

Plataforma principal : el portal oficial de entradas de la FIFA o la página de entradas dedicada al Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Plataforma local del torneo : también está disponible la plataforma oficial de la sede catarí, «Road to Qatar».

Fechas importantes y fases de venta

Fase de venta Fecha de inicio Público destinatario Preventa Visa 19 de octubre de 2026 Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa Venta al público general 26 de octubre de 2026 Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado

Quienes busquen conseguir localidades a última hora también pueden comprar entradas en plataformas secundarias como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

Las entradas oficiales para el Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) para los pases diarios generales. Las entradas para la final cuestan entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).

Tipos de entradas y precios

Pase diario:

Disponible desde 20 QAR. Da acceso general durante un día a seis campos (1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de la Aspire Zone, con asientos asignados por orden de llegada, además de entrada al festival para aficionados.

Pase para un partido destacado:

Disponible desde 35 QAR. Incluye todas las prestaciones del pase diario y un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el 2 o el 7) para un partido destacado o de gran demanda que elijas, sujeto a la capacidad del campo.

Entradas para la final (Estadio Internacional Khalifa):

Categoría 1: entre 30 y 35 QAR

Categoría 2: 15 QAR

Consulta la web de la FIFA y la página oficial del torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como Ticombo para comprobar la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones participan en el Mundial Sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 marca el debut histórico del formato ampliado a 48 selecciones. Los siguientes siete países participan en el torneo por primera vez: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.

Sorprendentemente, cuatro de los cinco últimos campeones del Mundial Sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no lograron clasificarse para la edición de 2026. Por tanto, Brasil, que se ha proclamado campeón en cuatro ocasiones anteriores, será la selección participante con más títulos.

Grupo Selecciones clasificadas Grupo A Catar, Panamá, Grecia, Egipto Grupo B Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda Grupo C Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique Grupo D Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica Grupo F Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam Grupo H España, República Popular China, Marruecos, Fiyi Grupo I Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania Grupo J Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camerún, Rumanía, Venezuela Grupo L Japón, Colombia, Honduras, Serbia

¿Quiénes son los últimos campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA?

Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial Sub-17 de la FIFA, tras levantar el trofeo cinco veces desde 1985, año en que se celebró el torneo por primera vez.

Año Campeón Subcampeón 2025 Portugal Austria 2023 Alemania Francia 2019 Brasil México 2017 Inglaterra España 2015 Nigeria Mali 2013 Nigeria México 2011 México Uruguay 2009 Suiza Nigeria 2007 Nigeria España 2005 México Brasil







