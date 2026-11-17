El Campeonato de Naciones de Rugby, que se celebra por primera vez, se acerca a su emocionante desenlace. El histórico fin de semana de las finales, el primero de este tipo, está programado del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes para reservar tus entradas.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una clasificación liguera en la que hay mucho en juego y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente de la posición en la que termine cada uno de los doce equipos durante la fase de grupos, todos jugarán durante el fin de semana de las finales. GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre cómo comprar entradas para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026, incluido dónde conseguirlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuándo es el fin de semana de las finales del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Tras concluir la fase de grupos del Campeonato de Naciones 2026, el fin de semana de las finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, que decidirá al campeón absoluto, tendrá lugar el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha (y hora local) Partido Entradas Vie. 27 de nov. (16:40) 11.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Vie. 27 de nov. (20:10) 5.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sáb. 28 de nov. (13:10) 9.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Sáb. 28 de nov. (16:40) 3.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Dom. 29 de nov. (13:10) 7.º puesto: por determinar contra por determinar Entradas Dom. 29 de nov. (16:40) Final: por determinar contra por determinar Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de las finales del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026

La venta de entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium de Twickenham se gestiona de forma centralizada a través de la web oficial del Campeonato de Naciones de Rugby y su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

Las entradas para la competición se pusieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de venta prioritaria:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, en enero de 2026.

: Los primeros periodos de venta se abrieron para los grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros, en enero de 2026. Venta general para el fin de semana de las finales: Las entradas para el fin de semana decisivo en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la seguridad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la competición.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de las finales del Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

Para las jornadas individuales con dos partidos y los abonos de varios días del fin de semana de las finales, las categorías de precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas para la jornada cuestan entre 125 y 280 £. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos de entre el 10 % y el 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información. También puedes consultar la disponibilidad actual en plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026

En el rugby, «hospitalidad» es el término que designa un paquete de alto nivel para el día del partido que ofrece una experiencia superior a la de una entrada convencional.

Estas experiencias pueden ir desde el acceso a salones y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta comidas de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y pases oficiales pueden adquirirse directamente a través de los canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes conseguir paquetes a través del portal oficial de entradas del Campeonato de Naciones y de las webs de cada selección.

: Puedes conseguir paquetes a través del portal oficial de entradas del Campeonato de Naciones y de las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar qué incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el Campeonato de Naciones de World Rugby 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis:

Selecciones del hemisferio norte Selecciones del hemisferio sur Inglaterra Argentina Francia Australia Irlanda Fiyi Italia Japón Escocia Nueva Zelanda Gales Sudáfrica

¿Cuál es el formato del Campeonato de Naciones de World Rugby?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a los seis equipos del grupo geográfico opuesto en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1-3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4-6): Se disputa en noviembre. Se invierte el formato y las selecciones del hemisferio sur viajan al norte para disputar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonificación se anotan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en su rendimiento frente a las selecciones del sur.

Fin de semana de las finales

El desenlace tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Todas las selecciones viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final contra la selección que haya terminado exactamente en el mismo puesto del otro grupo.