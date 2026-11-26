¿Por qué no disfrutar aún más de la NFL estas fiestas reservando hoy tus entradas? La semana 16 ofrece cuatro partidos entre Nochebuena y Navidad, desde el Philadelphia Eagles contra Houston Texans del 24 de diciembre hasta el Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams del 25 de diciembre.
Los estadios anfitriones se vuelcan con la temática navideña: decoraciones de temporada, música festiva, artículos para aficionados inspirados en Papá Noel y reuniones previas a los partidos al aire libre en pleno invierno, todo lo cual mejora la experiencia. Además, con solo tres semanas de temporada regular por delante, la lucha por conseguir una plaza en los playoffs añade emoción a los encuentros.
La NFL y sus socios televisivos también suelen contratar a grandes estrellas de la música para los espectáculos navideños del descanso, al estilo de la Super Bowl. Entre ellos figuran la memorable actuación de Beyoncé, bautizada como «Beyoncé Bowl», durante el Ravens contra Texans de 2024 y la de Snoop Dogg en el Lions contra Vikings de 2025.
Los otros partidos del 25 de diciembre, que se disputan antes, son Chicago Bears contra Green Bay Packers y Denver Broncos contra Buffalo Bills. GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas para los partidos navideños de la NFL, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cuál es el calendario de los partidos navideños de la NFL 2026?
Fecha
Partidos (hora local)
Entradas
Estadio (ubicación)
Jueves, 24 de diciembre
Philadelphia Eagles contra Houston Texans (20:15 ET)
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
Viernes, 25 de diciembre
Chicago Bears contra Green Bay Packers (12:00 CT)
Soldier Field (Chicago)
Viernes, 25 de diciembre
Denver Broncos contra Buffalo Bills (14:30 MT)
Empower Field at Mile High (Denver)
Viernes, 25 de diciembre
Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams (17:15 PT)
Lumen Field (Seattle)
El resto del calendario de la semana 16 de la NFL es el siguiente:
Fecha
Partidos (hora local)
Entradas
Estadio (ubicación)
Domingo, 27 de diciembre
New Orleans Saints contra Arizona Cardinals (12:00 CT)
Caesars Superdome (Nueva Orleans)
Domingo, 27 de diciembre
Miami Dolphins contra Los Angeles Chargers (13:00 ET)
Hard Rock Stadium (Miami)
Domingo, 27 de diciembre
New York Jets contra New England Patriots (13:00 ET)
MetLife Stadium (East Rutherford)
Domingo, 27 de diciembre
Baltimore Ravens contra Cleveland Browns (13:00 ET)
M&T Bank Stadium (Baltimore)
Domingo, 27 de diciembre
Las Vegas Raiders contra Tennessee Titans (13:05 PT)
Allegiant Stadium (Las Vegas)
Domingo, 27 de diciembre
Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers (15:25 CT)
GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)
Domingo, 27 de diciembre
Dallas Cowboys contra Jacksonville Jaguars (19:20 CT)
AT&T Stadium (Arlington)
Domingo, 27 de diciembre
Pittsburgh Steelers contra Carolina Panthers (hora por confirmar)
Acrisure Stadium (Pittsburgh)
Domingo, 27 de diciembre
Minnesota Vikings contra Washington Commanders (hora por confirmar)
U.S. Bank Stadium (Mineápolis)
Domingo, 27 de diciembre
Indianapolis Colts contra Cincinnati Bengals (hora por confirmar)
Lucas Oil Stadium (Indianápolis)
Domingo, 27 de diciembre
Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers (hora por confirmar)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
Lunes, 28 de diciembre
Detroit Lions contra New York Giants (20:15 ET)
Ford Field (Detroit)
Cómo comprar entradas para los partidos navideños de la NFL 2026
Las entradas oficiales para los tres partidos de la NFL del día de Navidad de 2026 y el encuentro de Nochebuena salieron a la venta en mayo, junto con el calendario completo de la temporada.
Puedes comprar entradas oficiales directamente a través de los socios de venta de la liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL y SeatGeek NFL. Cada franquicia anfitriona gestiona su taquilla oficial a través de su portal del club en Ticketmaster.
Si buscas paquetes que incluyan entradas, servicios de hospitalidad antes del partido y alojamiento en un hotel, puedes reservarlos a través de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL.
También se pueden comprar entradas en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos navideños de la NFL 2026?
Los precios de las entradas oficiales para los partidos de la NFL de Nochebuena y Navidad de 2026 oscilan aproximadamente entre 46 y más de 680 dólares, según el encuentro y la zona del estadio, de la siguiente manera:
- Philadelphia Eagles contra Houston Texans: entre 46 y más de 300 dólares (desde localidades SRO, solo de pie, hasta asientos del nivel 100)
- Chicago Bears contra Green Bay Packers: entre 400 y más de 680 dólares (desde los niveles 300/400 hasta asientos del nivel 100)
- Denver Broncos contra Buffalo Bills: entre 250 y más de 550 dólares (desde el nivel 500 hasta asientos del nivel 100)
- Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams: entre 268 y más de 650 dólares (desde el nivel 300 hasta asientos del nivel 100)
Consulta el portal oficial de entradas de la NFL y las webs de los equipos para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
Philadelphia Eagles contra Houston Texans: todo lo que necesitas saber
PHI - Formulario
- Puntos obtenidos
- 75
HOU - Formulario
- Puntos obtenidos
- 149
Cara a cara
Chicago Bears contra Green Bay Packers: todo lo que necesitas saber
CHI - Formulario
- Puntos obtenidos
- 143
GB - Formulario
- Puntos obtenidos
- 112
Cara a cara
Denver Broncos contra Buffalo Bills: todo lo que necesitas saber
DEN - Formulario
- Puntos obtenidos
- 139
BUF - Formulario
- Puntos obtenidos
- 149
Cara a cara
Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams: todo lo que necesitas saber
SEA - Formulario
- Puntos obtenidos
- 89
LA - Formulario
- Puntos obtenidos
- 139