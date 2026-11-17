¿Por qué no disfrutar aún más de la NFL estas fiestas reservando ya tus entradas? La semana 16 ofrece cuatro partidos entre Nochebuena y Navidad: comenzará con el Philadelphia Eagles vs Houston Texans el 24 de diciembre y concluirá con el Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams el 25 de diciembre.

Los estadios anfitriones se suman de lleno al ambiente navideño con adornos, música festiva, artículos para aficionados inspirados en Papá Noel y reuniones previas a los partidos en condiciones invernales, lo que también mejora la experiencia. Además, cuando solo queden tres semanas de temporada regular, la lucha por asegurarse un puesto en los playoffs dará aún más emoción a los encuentros.

La NFL y sus socios televisivos también suelen contratar a grandes estrellas de la música para espectáculos navideños en el descanso al estilo de la Super Bowl, como la memorable actuación de Beyoncé, bautizada como «Beyoncé Bowl», durante el Ravens vs Texans de 2024, y la de Snoop Dogg durante el Lions vs Vikings de 2025.

Los otros partidos del 25 de diciembre, que se disputarán antes, son el Chicago Bears vs Green Bay Packers y el Denver Broncos vs Buffalo Bills. GOAL te ofrece toda la información sobre las entradas para los partidos de Navidad de la NFL, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de los partidos de Navidad de la NFL 2026?

Fecha Partidos (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Jueves 24 de diciembre Philadelphia Eagles vs Houston Texans (20:15 ET) Entradas Lincoln Financial Field (Filadelfia) Viernes 25 de diciembre Chicago Bears vs Green Bay Packers (12:00 CT) Entradas Soldier Field (Chicago) Viernes 25 de diciembre Denver Broncos vs Buffalo Bills (14:30 MT) Entradas Empower Field at Mile High (Denver) Viernes 25 de diciembre Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams (17:15 PT) Entradas Lumen Field (Seattle)

El resto del calendario de la semana 16 de la NFL es el siguiente:

Fecha Partidos (hora local) Entradas Estadio (ciudad) Domingo 27 de diciembre New Orleans Saints vs Arizona Cardinals (12:00 CT) Entradas Caesars Superdome (Nueva Orleans) Domingo 27 de diciembre Miami Dolphins vs Los Angeles Chargers (13:00 ET) Entradas Hard Rock Stadium (Miami) Domingo 27 de diciembre New York Jets vs New England Patriots (13:00 ET) Entradas MetLife Stadium (East Rutherford) Domingo 27 de diciembre Baltimore Ravens vs Cleveland Browns (13:00 ET) Entradas M&T Bank Stadium (Baltimore) Domingo 27 de diciembre Las Vegas Raiders vs Tennessee Titans (13:05 PT) Entradas Allegiant Stadium (Las Vegas) Domingo 27 de diciembre Kansas City Chiefs vs San Francisco 49ers (15:25 CT) Entradas GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City) Domingo 27 de diciembre Dallas Cowboys vs Jacksonville Jaguars (19:20 CT) Entradas AT&T Stadium (Arlington) Domingo 27 de diciembre Pittsburgh Steelers vs Carolina Panthers (por confirmar) Entradas Acrisure Stadium (Pittsburgh) Domingo 27 de diciembre Minnesota Vikings vs Washington Commanders (por confirmar) Entradas U.S. Bank Stadium (Minneapolis) Domingo 27 de diciembre Indianapolis Colts vs Cincinnati Bengals (por confirmar) Entradas Lucas Oil Stadium (Indianápolis) Domingo 27 de diciembre Atlanta Falcons vs Tampa Bay Buccaneers (por confirmar) Entradas Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Lunes 28 de diciembre Detroit Lions vs New York Giants (20:15 ET) Entradas Ford Field (Detroit)

Cómo comprar entradas para los partidos de Navidad de la NFL 2026

Las entradas oficiales para los tres partidos del día de Navidad de la NFL 2026 y el encuentro de Nochebuena salieron a la venta en mayo, junto con el calendario completo de la temporada.

Puedes comprar entradas oficiales directamente a través de los socios de venta de la liga: NFL Tickets, Ticketmaster NFL y SeatGeek NFL. Cada franquicia anfitriona gestiona su taquilla oficial mediante su portal de club en Ticketmaster.

Si buscas paquetes que incluyan entradas, servicios de hospitalidad antes del partido y estancias en hoteles, puedes reservarlos a través de On Location, el proveedor oficial de hospitalidad de la NFL.

Además, también se pueden comprar entradas en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de Navidad de la NFL 2026?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos de Nochebuena y Navidad de la NFL 2026 van aproximadamente de 46 $ a más de 680 $, según el encuentro y la zona del estadio:

Philadelphia Eagles vs Houston Texans : de 46 $ a más de 300 $ (desde localidades solo de pie hasta asientos de la zona 100)

: de 46 $ a más de 300 $ (desde localidades solo de pie hasta asientos de la zona 100) Chicago Bears vs Green Bay Packers : de 400 $ a más de 680 $ (desde las zonas 300/400 hasta la zona 100)

: de 400 $ a más de 680 $ (desde las zonas 300/400 hasta la zona 100) Denver Broncos vs Buffalo Bills : de 250 $ a más de 550 $ (desde la zona 500 hasta la zona 100)

: de 250 $ a más de 550 $ (desde la zona 500 hasta la zona 100) Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: de 268 $ a más de 650 $ (desde la zona 300 hasta la zona 100)

Consulta el portal oficial de entradas de la NFL y las webs de los equipos para obtener más información, o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Philadelphia Eagles vs Houston Texans: Todo lo que necesitas saber

Philadelphia Eagles PHI Formulario Houston Texans HOU PHI PHI HOU HOU Todos los partidos Todos los partidos Philadelphia Eagles PHI 11 19 Nueva York Giants NYG L Washington Commanders WAS 27 10 Philadelphia Eagles PHI L Philadelphia Eagles PHI 21 38 Dallas Cowboys DAL L Philadelphia Eagles PHI 14 25 Carolina Panthers CAR L Jacksonville Jaguars JAX 19 17 Philadelphia Eagles PHI L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 73 Todos los partidos Todos los partidos Cleveland Browns CLE 27 24 Houston Texans HOU L Los Angeles Chargers LAC 22 44 Houston Texans HOU W Houston Texans HOU 21 27 Nueva York Giants NYG L Jacksonville Jaguars JAX 31 34 Houston Texans HOU W Tennessee Titans TEN 3 26 Houston Texans HOU W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 149

Cara a cara Empate 5 0 0 USA 1 Houston Texans HOU 17 Philadelphia Eagles PHI 29 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 32 Houston Texans HOU 30 F USA 1 Houston Texans HOU 21 Philadelphia Eagles PHI 31 F USA 1 Philadelphia Eagles PHI 34 Houston Texans HOU 24 F USA 1 Houston Texans HOU 10 Philadelphia Eagles PHI 24 F 150 Puntos obtenidos 102

Chicago Bears vs Green Bay Packers: Todo lo que necesitas saber

Chicago Bears CHI Formulario Green Bay Packers GB CHI CHI GB GB Todos los partidos Todos los partidos Chicago Bears CHI 27 24 Tampa Bay Buccaneers TB W Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI W Chicago Bears CHI 30 24 Nueva Inglaterra Patriots NE W Atlanta Falcons ATL 23 31 Chicago Bears CHI W Green Bay Packers GB 31 7 Chicago Bears CHI L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129 Todos los partidos Todos los partidos Green Bay Packers GB 10 30 Minnesota Vikings MIN L Nueva Inglaterra Patriots NE 27 45 Green Bay Packers GB W Green Bay Packers GB 27 19 Carolina Panthers CAR W Detroit Lions DET 20 17 Green Bay Packers GB L Green Bay Packers GB 23 13 Dallas Cowboys DAL W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 122

Cara a cara Empate 3 0 2 USA 1 Green Bay Packers GB 31 Chicago Bears CHI 7 F USA 1 Chicago Bears CHI 31 Green Bay Packers GB 27 F USA 1 Chicago Bears CHI 22 Green Bay Packers GB 16 F USA 1 Green Bay Packers GB 28 Chicago Bears CHI 21 F USA 1 Green Bay Packers GB 22 Chicago Bears CHI 24 F 105 Puntos obtenidos 124

Denver Broncos vs Buffalo Bills: Todo lo que necesitas saber

Denver Broncos DEN Formulario Buffalo Bills BUF DEN DEN BUF BUF Todos los partidos Todos los partidos Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC W Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA W Los Angeles Chargers LAC 17 23 Denver Broncos DEN W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 124 Todos los partidos Todos los partidos Nueva York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF W Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF W Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL W Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF W Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF W Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 160

Cara a cara Empate 2 0 3 USA 1 Denver Broncos DEN 33 Buffalo Bills BUF 30 F USA 1 Buffalo Bills BUF 31 Denver Broncos DEN 7 F USA 1 Buffalo Bills BUF 22 Denver Broncos DEN 24 F USA Preseason 1 Buffalo Bills BUF 42 Denver Broncos DEN 15 F USA 1 Denver Broncos DEN 19 Buffalo Bills BUF 48 F 98 Puntos obtenidos 173

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams: Todo lo que necesitas saber

Seattle Seahawks SEA Formulario Los Angeles Rams LA SEA SEA LA LA Todos los partidos Todos los partidos Las Vegas Raiders LVR 13 21 Seattle Seahawks SEA W Seattle Seahawks SEA 17 3 Arizona Cardinals ARZ W Seattle Seahawks SEA 17 34 Chicago Bears CHI L Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC W Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 89 Todos los partidos Todos los partidos Arizona Cardinals ARZ 6 34 Los Angeles Rams LA W Washington Commanders WAS 13 20 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 24 9 Los Angeles Chargers LAC W Las Vegas Raiders LVR 21 35 Los Angeles Rams LA W Los Angeles Rams LA 16 18 Arizona Cardinals ARZ L Partidos jugados 5 Puntos obtenidos 129