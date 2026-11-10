La Supercopa de España cambia de sede. Tras cinco fantásticos años en Arabia Saudí, la próxima edición de este torneo se celebrará en Turquía del 2 al 6 de febrero de 2027. Los clubes más importantes de España jugarán en tres de los estadios más emblemáticos del fútbol europeo y ya puedes comprar entradas.

El cartel reúne a Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid, que competirán por el título. El Barcelona, vigente campeón, se enfrentará al Atlético de Madrid en la primera semifinal (2 de febrero), mientras que la Real Sociedad se medirá al Real Madrid en la otra (3 de febrero). Los ganadores disputarán la final el 6 de febrero.

¿Quién levantará el primer trofeo español de la temporada en Estambul? GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre las entradas para la Supercopa de España 2027, incluido cómo conseguirlas y cuánto podrían costar.

¿Cuándo se juega la Supercopa de España 2027?

La Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía del martes 2 al sábado 6 de febrero de 2027. Será la primera vez que el torneo se traslade de sus fechas habituales de enero.

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Martes 2 de febrero de 2027 Primera semifinal: Barcelona contra Atlético de Madrid Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (Estambul) Miércoles 3 de febrero de 2027 Segunda semifinal: Real Sociedad contra Real Madrid Entradas Estadio Beşiktaş (Estambul) Sábado 6 de febrero de 2027 Final: por confirmar Entradas RAMS Park (Estambul)

¿Dónde se juega la Supercopa de España 2027?

Los tres partidos de la Supercopa de España 2027, las dos semifinales y la final, se disputarán en tres estadios diferentes de Estambul:

Estadio Şükrü Saracoğlu (primera semifinal)

El estadio Şükrü Saracoğlu, conocido actualmente por motivos de patrocinio como Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex, es uno de los recintos futbolísticos más legendarios, intimidantes y significativos por su historia de Europa. Su apasionada afición suele referirse a él como «El Templo».

Situado en el animado distrito de Kadıköy, en la parte asiática de Estambul, este estadio, con una capacidad de entre 47.430 y 50.530 espectadores, todos ellos sentados, es la sede del Fenerbahçe, el gran club polideportivo turco, desde su inauguración en 1908.

Estadio Beşiktaş (segunda semifinal)

El estadio Beşiktaş, también conocido como estadio Tüpraş, es un recinto deportivo moderno situado en el corazón de Estambul, junto al pintoresco estrecho del Bósforo. Su emplazamiento, con vistas al agua donde se encuentran Europa y Asia, está considerado uno de los más bellos del mundo para un estadio. Tiene capacidad para unos 42.684 espectadores y es la sede del Beşiktaş desde 2016.

RAMS Park (final)

El RAMS Park es un estadio de fútbol de primer nivel situado en el barrio de Seyrantepe, en el distrito de Sarıyer, en la parte europea de Estambul. Es la sede del Galatasaray desde su inauguración en 2011 y tiene capacidad para 53.978 espectadores.

El anterior estadio del Galatasaray, el Ali Sami Yen, utilizado durante más de 60 años y conocido por su ambiente increíblemente intenso, al parecer estaba al borde del derrumbe y podría haberse producido una gran tragedia si hubiera seguido en uso.

Cómo comprar entradas para la Supercopa de España 2027

La Supercopa de España está organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Para comprar entradas oficiales, debes prestar atención a los siguientes canales:

Lista de espera oficial : La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para obtener acceso exclusivo a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general.

: La RFEF se ha asociado con «Fever» para poner en marcha una lista de espera oficial para las entradas. Puedes inscribirte en la lista de espera oficial de la Supercopa de España 2027 para obtener acceso exclusivo a la preventa y recibir los horarios de los partidos y avisos sobre los precios antes de la venta general. Sitio web oficial de la federación : La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través del sitio web de la RFEF.

: La venta al público general se abrirá más adelante directamente a través del sitio web de la RFEF. Portales de los clubes: Los equipos participantes, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, también recibirán sus propias asignaciones oficiales de entradas para sus respectivas aficiones. Los socios podrán consultar los portales oficiales de venta de entradas de sus clubes cuando se acerque el torneo.

La RFEF aún no ha anunciado la fecha exacta de inicio de la venta general. En ediciones anteriores, las entradas oficiales para la Supercopa de España se pusieron a la venta cerca de las fechas del torneo, normalmente unas semanas antes del inicio.

Dado que la edición de 2027 se celebra a principios de febrero, se espera que las entradas para el público general salgan a la venta a finales de diciembre de 2026 o en enero de 2027.

Además de comprarlas directamente a través de los canales oficiales, los aficionados también pueden adquirir entradas en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan comprar entradas de última hora por canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de España 2027?

Los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de España 2027 en Estambul aún no se han publicado. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suele anunciar los periodos de venta oficiales, las categorías exactas de los asientos y los precios de venta al público cuando se acerca el inicio del torneo.

Como referencia de ediciones anteriores, las entradas oficiales para las recientes Supercopas disputadas en Arabia Saudí partían de unos 25 $ para los asientos más baratos de las semifinales y de unos 47 $ para la final. Los precios aumentaban considerablemente en las zonas preferentes de la grada inferior y las zonas VIP.

Consulta los sitios web oficiales de la RFEF y de los clubes para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre la Supercopa de España

Esta será la 43.ª edición de la Supercopa de España, la competición anual en la que participan los campeones y subcampeones de La Liga y la Copa del Rey de la temporada anterior. Desde 2020 se disputa como un torneo de cuatro equipos, y en 2027 se celebrará por primera vez en Turquía.

El Barcelona llegará a Estambul como vigente campeón y favorito. El club catalán conquistó en enero de 2026 su 16.º título, ampliando su récord, al vencer al Real Madrid en la final disputada en Yeda. Fue su tercera victoria en un Clásico de la Supercopa en cuatro años. Se clasifica como campeón de La Liga, mientras que el Real Madrid participa como subcampeón de liga.

La novedad de este año llega de la Copa del Rey. La Real Sociedad sorprendió al Atlético de Madrid en la final de 2026 y se impuso por 4-3 en la tanda de penaltis tras la prórroga para conquistar su cuarta Copa. Ambos finalistas consiguieron así su plaza en Estambul. El resultado es una Supercopa poco habitual, sin el Athletic Club ni ningún equipo de menor rango: solo cuatro grandes clubes.

El sorteo de las semifinales añade otro aliciente. El formato enfrenta al campeón de la Copa del Rey con el subcampeón de La Liga, por lo que la Real Sociedad tendrá la oportunidad de medirse al Real Madrid, mientras que el Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Una final con Clásico vuelve a ser posible, pero, por primera vez en años, está lejos de estar garantizada.

¿Qué equipos juegan la Supercopa de España 2027?

Los cuatro clubes saben lo que es ganar el trofeo. Estos son los participantes y su palmarés en la Supercopa: