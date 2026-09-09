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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas para la Serie A 2026/27: calendario de partidos, precios medios y más

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Si quieres comprar entradas de la Serie A para la temporada 2026/27, puedes utilizar los enlaces de abajo para asegurarte entradas y paquetes.

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¿Cómo comprar entradas de la Serie A?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Serie A, desde pases para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality adicionales. 

Para comprar entradas de la Serie A, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes, donde después tendrás que ir a la sección «Entradas». 

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales, o buscas asegurarte asientos antes de la venta oficial, o quizá quieres hacerte con entradas de última hora, puede que te interese considerar vendedores secundarios como StubHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas de la Serie A?

El coste de las entradas de la Serie A varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados por grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, pero estos tramos difieren de un club a otro, con las entradas más baratas a partir de unos 40 € en sitios de reventa.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas son las más caras. Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, y los grandes duelos contra rivales de primer nivel, como el derbi de Milán (AC Milan vs Inter de Milán) y el derbi de Roma (Roma vs Lazio), se encuadran en el tramo más alto, por lo que los precios suben en consecuencia.

A continuación, GOAL te muestra los clubes de la Serie A 2026-2027, sus estadios, los rangos de precios previstos para las entradas de día de partido, así como los precios iniciales de los abonos de temporada.

Clubes de la Serie A 2026-27 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (adulto)Abono de temporada (adulto)
AC MilanEstadio San Siro30 € - 220 €Desde 430 €
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)35 € - 160 €Desde 340 €
BolognaStadio Renato Dall'Ara25 € - 130 €Desde 240 €
CagliariUnipol Domus25 € - 120 €Desde 300 €
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia30 € - 140 €Desde 390 €
FiorentinaStadio Artemio Franchi25 € - 130 €Desde 350 €
FrosinoneStadio Benito Stirpe20 € - 100 €Desde 160 €
GenoaStadio Luigi Ferraris25 € - 120 €Desde 200 €
Inter MilanEstadio San Siro30 € - 240 €Desde 399 €
JuventusAllianz Stadium35 € - 250 €Desde 430 €
LazioStadio Olimpico25 € - 140 €Desde 280 €
LecceStadio Via del Mare20 € - 110 €Desde 170 €
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)25 € - 120 €Desde 230 €
NapoliStadio Diego Armando Maradona30 € - 180 €Desde 250 €
ParmaStadio Ennio Tardini25 € - 120 €Desde 190 €
RomaStadio Olimpico30 € - 160 €Desde 277 €
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore20 € - 110 €Desde 150 €
TorinoStadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 €Desde 220 €
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 €Desde 180 €
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo30 € - 130 €Desde 250 €

Todo lo que necesitas saber sobre la Serie A

La Serie A está considerada una de las ligas de fútbol más prestigiosas del planeta y cuenta con algunos de los clubes más grandes y con más apoyo del mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milán, todos ellos con historias largas y brillantes.

La Serie A también atrae a toda una pléyade de jugadores talentosos, así que no es de extrañar que aficionados al fútbol de los cuatro rincones del mundo quieran venir a Italia para ver en persona el apasionante espectáculo. Además de sentirse atraída por el fútbol de primer nivel, la gente también viaja en masa para experimentar todo lo que el país tiene que ofrecer.

Antes del inicio de la temporada 1929-30 de fútbol en Italia, tuvo lugar una reestructuración del Campeonato Italiano de Fútbol existente, que se disputaba desde 1898, hacia un formato nacional de todos contra todos, lo que estableció el formato de la Serie A tal y como lo conocemos y nos encanta hoy.

Conocida por su rica historia, su estilo de juego técnico, su rigor defensivo y su apasionada afición, la Serie A ha estado clasificada de forma constante entre las ligas más fuertes del fútbol mundial. En la campaña 2025/26, la Serie A ocupó el segundo puesto en la clasificación del coeficiente UEFA basándose en los resultados en competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas, por detrás de la Premier League inglesa y por delante de La Liga española.

El Inter de Milán es el vigente campeón, tras conquistar su segundo título de la Serie A en el espacio de tres temporadas y el 21.º en total durante la pasada campaña. El conjunto nerazzurro también levantó la Coppa Italia, para asegurarse múltiples títulos en una misma temporada por primera vez desde su famosa campaña del triplete de 2009/2010.

Sin embargo, es la Juventus la que sobresale por encima del resto en cuanto a trofeos de liga ganados. La Vecchia Signora ha sumado un total de 36 títulos italianos, incluida una racha de nueve campeonatos consecutivos entre 2011 y 2020.

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