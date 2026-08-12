Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026: los octavos de final, los partidos de los equipos, dónde comprarlas, precios y más

El mayor premio de clubes del fútbol sudamericano entra en su fase decisiva. La Copa Libertadores 2026, la 67.ª edición del torneo, ya está en octavos de final, antes de dar paso a los cuartos de final en septiembre, las semifinales en octubre y una final a partido único el 28 de noviembre en Montevideo, Uruguay.

Tanto si buscas entradas para las rondas eliminatorias como si estás planeando la final en el emblemático Estadio Centenario, aquí tienes todo lo que necesitas saber: los próximos partidos, cómo funciona la competición, cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas.

Reserva entradas para la Copa LibertadoresCompra ahora

Próximos partidos de la Copa Libertadores 2026

Los partidos de ida de los octavos de final ya están en marcha, y los de vuelta se disputarán una semana después. Esto es lo que queda en el calendario, incluidas las sedes:

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Mié., 12 de ago. (19:00) Platense vs Coquimbo Unido (ida) Estadio Ciudad de Vicente López, Vicente López Entradas Mié., 12 de ago. (19:00) Palmeiras vs Cerro Porteño (ida) Allianz Parque, São Paulo Entradas Mié., 12 de ago. (21:30) Cruzeiro vs Flamengo (ida) Mineirão, Belo Horizonte Entradas Jue., 13 de ago. (19:00) Mirassol vs LDU Quito (ida) Estádio José María de Campos Maia, Mirassol Entradas Jue., 13 de ago. (21:30) Rosario Central vs Corinthians (ida) Gigante de Arroyito, Rosario Entradas Mar., 18 de ago. (19:00) Independiente Rivadavia vs Fluminense (vuelta) Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza Entradas Mar., 18 de ago. (19:30) Independiente del Valle vs Deportes Tolima (vuelta) Estadio Banco Guayaquil, Quito Entradas Mar., 18 de ago. (20:30) Universidad Católica vs Estudiantes (vuelta) Claro Arena, Santiago Entradas Mié., 19 de ago. (18:00) Coquimbo Unido vs Platense (vuelta) Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Entradas Mié., 19 de ago. (19:00) Cerro Porteño vs Palmeiras (vuelta) Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción Entradas Mié., 19 de ago. (21:30) Flamengo vs Cruzeiro (vuelta) Maracanã, Río de Janeiro Entradas Jue., 20 de ago. (17:00) LDU Quito vs Mirassol (vuelta) Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito Entradas Jue., 20 de ago. (21:30) Corinthians vs Rosario Central (vuelta) Neo Química Arena, São Paulo Entradas 8-10 y 15-17 de sept. Cuartos de final (partidos por confirmar a la espera de los resultados de octavos) Sedes por confirmar Entradas 13-14 y 20-21 de oct. Semifinales (partidos por confirmar a la espera de los resultados de cuartos) Sedes por confirmar Entradas Sáb., 28 de nov. Final (finalistas por confirmar) Estadio Centenario, Montevideo Entradas

El vigente campeón, Flamengo, encabezó la clasificación antes de las eliminatorias tras completar invicto la fase de grupos, con Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Universidad Católica y Cerro Porteño también entre los principales cabezas de serie. Seis clubes brasileños alcanzaron los octavos de final, lo que subraya el reciente dominio de Brasil en la competición; los equipos brasileños habían ganado siete títulos consecutivos de la Copa Libertadores antes de esta edición.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final en septiembre, con los cuatro semifinalistas confirmados a finales de octubre antes de la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Cómo comprar entradas para la Copa Libertadores 2026

Las entradas para cada eliminatoria se venden a través de los canales oficiales de los clubes participantes, con fechas de venta anunciadas más cerca de cada ronda. Para la final, la CONMEBOL y la sede anfitriona suelen abrir la venta una vez que se confirman los dos finalistas tras las semifinales de octubre.

Para los aficionados que no quieren esperar a la ventana oficial de un club, o que quieren entradas para el partido de vuelta fuera de casa, una zona concreta del estadio o la propia final, el mercado secundario es la vía más fiable. Ticombo ofrece entradas verificadas para la Copa Libertadores en todas las rondas restantes, incluidos los cuartos de final, las semifinales y la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Se recomienda encarecidamente reservar con antelación a partir de los cuartos de final; la demanda aumenta de forma notable en cada ronda y las entradas para partidos con los grandes clubes de Brasil implicados (Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro) o los argentinos Independiente Rivadavia y Rosario Central suelen agotarse más rápido.

Reserva entradas para la Copa LibertadoresCompra ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa Libertadores 2026?

Los precios oficiales para la final de 2026 aún no se han confirmado; la CONMEBOL suele anunciar las categorías de entradas para la final una vez que se finalizan las áreas de protocolo de la sede y los cupos para los finalistas, normalmente unas semanas después de las semifinales. Como referencia, las categorías en finales recientes de la Copa Libertadores han sido las siguientes:

Categoría 1: ~320 $

~320 $ Categoría 2: ~200 $

~200 $ Categoría 3: ~95 $

Cada club finalista también gestiona su propio cupo y precios para las zonas de aficionados, por lo que los precios pueden variar en función de qué dos equipos lleguen a Montevideo. Los precios de las entradas para cuartos de final y semifinales suelen fijarlos los clubes anfitriones y varían según el rival y el estadio, normalmente desde entradas generales económicas hasta asientos premium muy por encima del valor nominal en el mercado de reventa.

Reserva entradas para la Copa LibertadoresCompra ahora

Explicación del formato de la Copa Libertadores 2026

La Copa Libertadores se disputa a lo largo de ocho fases y de casi todo el año futbolístico:

Primera, segunda y tercera fase previa (febrero-marzo): Los clubes con peor clasificación de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela pelearon por las plazas restantes para la fase de grupos. Fase de grupos (abril-mayo): 32 equipos repartidos en ocho grupos de cuatro, jugando en casa y fuera. Los dos primeros de cada grupo avanzaron. Octavos de final, cuartos de final, semifinales (agosto-octubre): Eliminatorias a doble partido, con cabezas de serie según el rendimiento en la fase de grupos. Final (noviembre): Un solo partido en sede neutral, el Estadio Centenario de Montevideo en 2026.

Brasil y Argentina aportan la mayor cantidad de clubes, con ocho y siete representantes respectivamente, lo que refleja su fortaleza sostenida en la competición continental. Independiente tiene el récord de más títulos de la Libertadores ganados por un club argentino, mientras que los equipos brasileños se han llevado las últimas siete ediciones de forma consecutiva.