Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby a 13 en la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional: la Copa del Mundo de Rugby a 13 arranca el 15 de octubre en Australia, con Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea también como coanfitriones.
Nos espera un mes de competición intensa y apasionante en el hemisferio sur, con 10 selecciones en busca de la gloria mundial. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.
Australia parte como clara favorita para conquistar el título por cuarta edición consecutiva y por 13.ª vez en total desde el torneo inaugural de 1954. Sin embargo, tendrá una dura competencia, especialmente de Nueva Zelanda, coanfitriona y rival de las antípodas, así como de Inglaterra, Samoa y Tonga.
En GOAL te ofrecemos toda la información actualizada para conseguir entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.
¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
La Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputará desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que durará un mes, contará con 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.
El torneo se celebrará al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.
Fase
Fecha(s)
Fase de grupos
Del 15 de octubre al 1 de noviembre
Semifinales
7 y 8 de noviembre
Final
15 de noviembre
Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026
Las entradas oficiales se pueden comprar a través de la web de la Copa del Mundo de Rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.
La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. Según el recinto, Ticketek también opera como agente colaborador para determinados partidos en Australia o Nueva Zelanda.
Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas secundarias como StubHub.
Transferencias garantizadas: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que garantiza a los compradores que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.
¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Las entradas oficiales generales para la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para los adultos, aunque los precios varían según el partido, el recinto y la categoría del asiento.
Tipo de partido
Entrada de adulto (a partir de 16 años)
Entrada familiar (2+2 o 1+3)
Fase de grupos y semifinales
Desde 19 dólares australianos
Desde 49 dólares australianos
Final (Suncorp Stadium)
Desde 39 dólares australianos
Desde 109 dólares australianos
Aunque la distribución concreta de cada categoría depende en gran medida de la configuración de los 10 estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:
- Categoría 1 / Prémium: asientos situados a la altura de la línea central y en las zonas inferiores de los laterales, con las mejores vistas centrales del campo.
- Categoría 2: asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
- Categoría 3 / Entrada general: asientos situados normalmente detrás de los postes o en las gradas más altas, con las entradas más asequibles.
Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerque el torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.
¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Fecha y hora (local)
Partido
Estadio (ubicación)
Entradas
Jueves 15 de octubre (20:05 AEDT)
Grupo A: Australia contra Nueva Zelanda
Allianz Stadium (Sídney)
Viernes 16 de octubre (17:45 AEDT)
Grupos B/C: Samoa contra Francia
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 17 de octubre (14:25 PGT)
Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Líbano
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por anunciar
Sábado 17 de octubre (17:05 AWST)
Grupos B/C: Inglaterra contra Tonga
HBF Park (Perth)
Domingo 18 de octubre (16:05 AEDT)
Grupo A: Fiyi contra Islas Cook
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Viernes 23 de octubre (20:05 AEDT)
Grupos B/C: Tonga contra Líbano
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 24 de octubre (14:25 PGT)
Grupos B/C: Papúa Nueva Guinea contra Samoa
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
Por anunciar
Sábado 24 de octubre (14:35 AWST)
Grupos B/C: Inglaterra contra Francia
HBF Park (Perth)
Domingo 25 de octubre (18:05 NZDT)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Islas Cook
One NZ Stadium (Christchurch)
Domingo 25 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Fiyi
Suncorp Stadium (Brisbane)
Viernes 30 de octubre (20:05 AEDT)
Grupos B/C: Inglaterra contra Papúa Nueva Guinea
WIN Stadium (Wollongong)
Sábado 31 de octubre (14:30 AEST)
Grupo A: Nueva Zelanda contra Fiyi
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
Sábado 31 de octubre (19:05 AEST)
Grupo A: Australia contra Islas Cook
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
Domingo 1 de noviembre (17:40 AEDT)
Grupos B/C: Líbano contra Francia y Tonga contra Samoa
CommBank Stadium (Sídney)
Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)
Primera semifinal: rivales por confirmar
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
Por anunciar
Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)
Segunda semifinal: rivales por confirmar
Allianz Stadium (Sídney)
Por anunciar
Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)
Final: rivales por confirmar
Suncorp Stadium (Brisbane)
Por anunciar
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de 2026?
Los siguientes diez estadios acogerán partidos de la Copa del Mundo de Rugby a 13 de este año:
País
Estadio (ubicación)
Capacidad
Australia
Suncorp Stadium (Brisbane)
52.500
Allianz Stadium (Sídney)
42.500
McDonald Jones Stadium (Newcastle)
33.000
CommBank Stadium (Sídney)
30.000
Cbus Super Stadium (Gold Coast)
27.400
Queensland Country Bank Stadium (Townsville)
25.455
WIN Stadium (Wollongong)
23.750
HBF Park (Perth)
20.500
Nueva Zelanda
One New Zealand Stadium (Christchurch)
30.000
Papúa Nueva Guinea
Santos National Football Stadium (Port Moresby)
14.800
¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de Rugby a 13?
La primera edición de la Copa del Mundo de Rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:
Año
Campeón
Subcampeón
Resultado de la final
Estadio (ubicación)
2021
Australia
Samoa
30-10
Old Trafford (Mánchester)
2017
Australia
Inglaterra
6-0
Lang Park (Brisbane)
2013
Australia
Nueva Zelanda
34-2
Old Trafford (Mánchester)
2008
Nueva Zelanda
Australia
34-20
Lang Park (Brisbane)
2000
Australia
Nueva Zelanda
40-12
Old Trafford (Mánchester)
1995
Australia
Inglaterra
16-8
Wembley (Londres)
1992
Australia
Gran Bretaña
10-6
Wembley (Londres)
1988
Australia
Nueva Zelanda
25-12
Eden Park (Auckland)
1977
Australia
Gran Bretaña
13-12
Sydney Cricket Ground (Sídney)