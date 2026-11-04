Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby league de la Super League y la NRL, pero la atención se ha trasladado al panorama internacional y a la Copa del Mundo de rugby league, que organizan conjuntamente Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Tras tres semanas de intensa y apasionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen aspirando al título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Este fin de semana, el 7 y el 8 de noviembre, se disputan las semifinales, mientras que la final tendrá lugar el próximo domingo, 15 de noviembre. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas.

Australia partía como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y decimotercera en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ganó todos sus partidos de la fase de grupos, sabe que le esperan pruebas difíciles: Samoa este fin de semana y, si logra avanzar, el vencedor del Nueva Zelanda-Tonga en la final de Brisbane.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de rugby league: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio (ciudad) Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga Entradas McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Australia contra Samoa Entradas Allianz Stadium (Sídney) Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: rivales por confirmar Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de rugby league 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby league, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. Según el recinto, como ocurre con los partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de rugby league 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (16 años o más) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 dólares australianos Desde 49 dólares australianos Final (Suncorp Stadium) Desde 39 dólares australianos Desde 109 dólares australianos

Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los diez estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

Categoría 1 / Premium : Asientos situados junto a la línea central y en los laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centradas del terreno de juego.

: Asientos situados junto a la línea central y en los laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centradas del terreno de juego. Categoría 2 : Asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

: Asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Acceso general: Asientos situados normalmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con las opciones de acceso más económicas.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de rugby league 2026?

La Copa del Mundo de rugby league 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El torneo se celebra al mismo tiempo que las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Los siguientes diez recintos albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby league de este año:

País Estadio (ciudad) Aforo Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby league?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby league se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: