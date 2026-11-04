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Traducido por

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026: Nueva Zelanda contra Tonga, Australia contra Samoa, precios de las semifinales y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran espectáculo de rugby a 13 de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de emocionantes partidos de rugby league de la Super League y la NRL, pero la atención se ha trasladado al panorama internacional y a la Copa del Mundo de rugby league, que organizan conjuntamente Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Tras tres semanas de intensa y apasionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen aspirando al título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Este fin de semana, el 7 y el 8 de noviembre, se disputan las semifinales, mientras que la final tendrá lugar el próximo domingo, 15 de noviembre. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas.

Australia partía como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y decimotercera en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Aunque Australia ganó todos sus partidos de la fase de grupos, sabe que le esperan pruebas difíciles: Samoa este fin de semana y, si logra avanzar, el vencedor del Nueva Zelanda-Tonga en la final de Brisbane.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre las entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de rugby league: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Fecha y hora local

Partido

Entradas

Estadio (ciudad)

Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)

Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga

Entradas

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)

Semifinal: Australia contra Samoa

Entradas

Allianz Stadium (Sídney)

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: rivales por confirmar

Entradas

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de rugby league 2026

Las entradas oficiales pueden comprarse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby league, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados para cada ciudad y estadio anfitrión.

La principal plataforma de distribución autorizada es Ticketmaster Australia, junto con Ticketmaster New Zealand. Según el recinto, como ocurre con los partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda, también se utiliza Ticketek como agente colaborador.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de rugby league 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 dólares australianos para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido

Entrada de adulto (16 años o más)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 dólares australianos

Desde 49 dólares australianos

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 dólares australianos

Desde 109 dólares australianos

Aunque la distribución concreta de las categorías depende en gran medida de la configuración de los diez estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varios niveles generales:

  • Categoría 1 / Premium: Asientos situados junto a la línea central y en los laterales de la grada inferior, con las mejores vistas centradas del terreno de juego.
  • Categoría 2: Asientos situados habitualmente en las gradas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: Asientos situados normalmente detrás de los postes o en las zonas más altas de las gradas superiores, con las opciones de acceso más económicas.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen los partidos para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se disputa la Copa del Mundo de rugby league 2026?

La Copa del Mundo de rugby league 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se disputa desde el jueves 15 de octubre hasta el domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total: 15 de la fase de grupos, las semifinales y la final.

El torneo se celebra al mismo tiempo que las competiciones femenina y en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby league 2026?

Los siguientes diez recintos albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby league de este año:

País

Estadio (ciudad)

Aforo

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sídney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sídney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes han ganado las últimas ediciones de la Copa del Mundo de rugby league?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby league se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)

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