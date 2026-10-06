Los aficionados al mundo ecuestre de todo el planeta tendrán la mirada puesta en el hipódromo de Keeneland, en Lexington, Kentucky, que acoge la 43.ª edición anual de la Breeders' Cup World Championships durante dos días, el 30 y el 31 de octubre.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de uno de los grandes momentos del calendario hípico mundial y asegura hoy mismo tus entradas.

Aunque el héroe con cascos de Japón, Forever Young, acaparó los titulares hace doce meses al lograr una victoria histórica en la prueba estrella, la Breeders' Cup Classic, las 14 carreras de Grado 1 que se disputan a lo largo de los dos días son duelos apasionantes que mantienen en vilo a la enorme multitud presente en el recinto de principio a fin.

La previa fuera de la pista de estas dos inolvidables jornadas de carreras es casi tan emocionante como la propia acción ecuestre. El Breeders' Cup Festival de toda la ciudad toma Lexington desde el lunes 25 de octubre en adelante, con eventos temáticos ecuestres, entretenimiento en directo y celebraciones.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas y cómo puedes comprar entradas para la Breeders' Cup 2026, incluido dónde conseguirlas, cuánto cuestan y más.

¿Cuándo es la Breeders' Cup 2026?

La Breeders' Cup World Championships 2026 se celebra el viernes 30 de octubre y el sábado 31 de octubre. El hipódromo de Keeneland, en Lexington, acoge este año el espectáculo ecuestre por cuarta vez, después de haberlo albergado anteriormente en 2015, 2020 y 2022.

Cómo comprar entradas para la Breeders' Cup 2026

Las entradas oficiales para la Breeders' Cup World Championships 2026 en Keeneland salieron por primera vez a la venta para el público general el 21 de abril de 2026. Se podían comprar online directamente a través del Breeders' Cup Ticket Hub, en SeatGeek (el proveedor oficial de entradas), o por teléfono llamando a la oficina de entradas.

Todas las entradas para la Breeders' Cup 2026 deben comprarse con antelación, y no se venderán entradas in situ en el hipódromo de Keeneland. La asistencia está limitada a 43.000 personas por día. El inventario es muy limitado, con muchas secciones de tribuna y restauración ya agotadas, por lo que quedan principalmente entradas generales junto a la pista y paquetes de viaje.

Si buscas conseguir pases de última hora, los aficionados también pueden comprarlos en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Breeders' Cup 2026?

Los precios oficiales de las entradas para la Breeders' Cup World Championships 2026 en Keeneland iban desde 85 $ por un pase de admisión general de un solo día hasta 2.465 $ por paquetes prémium de restauración con todo incluido para dos días.

El desglose de los precios oficiales de las entradas por categoría, sección y duración es el siguiente:

Tipo de entrada/paquete Precio del viernes Precio del sábado Precio de 2 días Admisión general junto a la pista 85 $ 159 $ 244 $ Admisión general Clubhouse 212 $ 477 $ 689 $ Asientos reservados en mesa 186 $ 371 $ 557 $ Asientos reservados de tribuna 265 $ 477 $ 742 $ Asientos reservados Clubhouse N/D N/D 1.166 $ Palcos de tribuna y palcos Loge N/D N/D desde 1.590 $ por asiento Palcos Clubhouse N/D N/D desde 1.802 $ por asiento Sales Pavilion 398 $ 530 $ 928 $ Equestrian Dining Room 583 $ 795 $ 1.378 $ First Turn Chalet N/D N/D 1.961 $ Premium Clubhouse Dining N/D N/D 2.465 $

Sigue de cerca la web oficial de la Breeders' Cup cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para consultar la disponibilidad actual.

¿Cuál es el calendario de carreras de la Breeders' Cup 2026?

Se disputan un total de catorce carreras durante los dos días de acción de la Breeders' Cup. El viernes 30 de octubre se celebran cinco carreras de campeonato juvenil. Al día siguiente, el sábado 31 de octubre, hay otras nueve pruebas, cuya gran atracción es la Breeders' Cup Classic, dotada con 7 millones de dólares. Aquí tienes los detalles carrera por carrera (todas las horas indicadas son hora local del este, ET):

Viernes, 30 de octubre

El programa del viernes incluye primeras carreras del undercard desde las 11:55 a. m. (como The Headley, The Thoroughbred Aftercare Alliance Stakes y pruebas allowance), antes de dar paso a los grandes campeonatos juveniles de Grado 1:

2:55 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint

3:35 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Fillies

4:15 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf

4:55 p. m. - Breeders' Cup Juvenile

5:35 p. m. - Breeders' Cup Juvenile Turf

Sábado, 31 de octubre

El sábado cuenta con nueve divisiones de campeonato mundial para caballos de mayor edad y élite de tres años, culminando con la prestigiosa Breeders' Cup Classic. La jornada comienza con maiden y carreras allowance del undercard matinal desde las 11:15 a. m., antes de que arranquen los eventos estrella de Grado 1 con el siguiente horario:

1:10 p. m. - Breeders' Cup Dirt Mile

1:48 p. m. - Breeders' Cup Turf Sprint

2:26 p. m. - Breeders' Cup Sprint

3:04 p. m. - Breeders' Cup Filly & Mare Turf

3:42 p. m. - Breeders' Cup Filly & Mare Sprint

4:20 p. m. - Breeders' Cup Mile

4:48 p. m. - Breeders' Cup Distaff

5:36 p. m. - Breeders' Cup Turf

6:16 p. m. - Breeders' Cup Classic

Todo lo que necesitas saber sobre el hipódromo de Keeneland

El hipódromo de Keeneland, que abrió sus puertas por primera vez en 1936, está ampliamente considerado como la joya de la corona de las carreras de pura sangre en Estados Unidos. Ubicado en Lexington, Kentucky, en el corazón de la región de Bluegrass, Keeneland funciona bajo un singular modelo sin ánimo de lucro, en el que los ingresos de sus carreras y subastas se reinvierten directamente en la industria ecuestre y en organizaciones benéficas locales.

Declarado National Historic Landmark en 1986, sirve tanto como hipódromo de élite como la casa de subastas de pura sangre más grande del mundo.

Momentos memorables en Keeneland

Visita real de la reina Isabel II (1984) : la reina Isabel II visitó Keeneland para presenciar la primera edición de una stakes race creada en su honor, la 'Queen Elizabeth II Challenge Cup'. Keeneland construyó un Winner's Circle específico junto a la pista expresamente para su visita.

El Grand Slam de American Pharoah (2015) : Keeneland acogió la prestigiosa Breeders’ Cup World Championships por primera vez en 2015. En la última carrera de su trayectoria, la leyenda de la Triple Corona American Pharoah dominó la Breeders’ Cup Classic, destrozó el récord de la pista y se convirtió en el primer caballo de la historia en ganar el 'Grand Slam' no oficial de las carreras.

Subastas de récord : las subastas de caballos de Keeneland son icónicas. Más de 20 ganadores del Kentucky Derby, incluido el héroe de la Triple Corona Justify, han pasado por el ring de ventas de Keeneland. En 1985, un yearling alcanzó los 13,1 millones de dólares, estableciendo un récord mundial que se mantuvo durante décadas. Su September Yearling Sale sigue batiendo referentes modernos de la industria, al generar un récord histórico de 536,7 millones de dólares.

La pista favorita de Hollywood: debido a su atemporal 'aire retro', sus céspedes cuidados y sus icónicas estructuras de piedra caliza, Keeneland ha sido utilizado ampliamente como plató cinematográfico. Famosamente, sirvió como sustituto de otros hipódromos históricos en grandes películas como Seabiscuit (2003), Dreamer (2005) y Secretariat (2010).

Ganadores recientes de la Breeders' Cup Classic

Año Caballo ganador Entrenador ganador Jinete ganador Pista 2025 Forever Young Yoshito Yahagi Ryusei Sakai Del Mar 2024 Sierra Leone Chad C. Brown Flavien Prat Del Mar 2023 White Abarrio Richard Dutrow Jr. Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2022 Flightline John W. Sadler Flavien Prat Keeneland 2021 Knicks Go Brad H. Cox Joel Rosario Del Mar 2020 Authentic Bob Baffert John R. Velazquez Keeneland 2019 Vino Rosso Todd Pletcher Irad Ortiz Jr. Santa Anita 2018 Accelerate John Sadler Joel Rosario Churchill Downs 2017 Gun Runner Steven Asmussen Florent Geroux Del Mar 2016 Arrogate Bob Baffert Mike Smith Santa Anita







