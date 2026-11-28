La primera edición del Rugby Nations Championship se acerca a un desenlace apasionante. Su histórico fin de semana de finales, el primero de este tipo, está programado del viernes 27 al domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham.

La demanda será alta, así que no esperes más y reserva ya tus entradas.

El nuevo torneo sustituye los amistosos aislados por una competición con mucho en juego en la clasificación y divide a doce de las grandes potencias del rugby mundial en dos grupos geográficos.

Independientemente de su posición al término de la fase de grupos, los doce equipos jugarán durante el fin de semana de finales. GOAL te ofrece la información más reciente para comprar entradas para el World Rugby Nations Championship 2026: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Tras la fase de grupos del Nations Championship 2026, el fin de semana de finales se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Twickenham, en Londres. La gran final, entre Sudáfrica y Francia, coronará al campeón absoluto el domingo 29 de noviembre a las 16:40 (GMT).

Fecha y hora local Ronda y partido Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: Escocia contra Argentina Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: Sudáfrica contra Francia Entradas

Cómo comprar entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026

Las entradas para los seis partidos finales que se disputarán en el Allianz Stadium de Twickenham se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship Rugby y su socio de venta de entradas, Ticketmaster.

Las entradas salieron a la venta inicialmente según el tipo de partido y los distintos periodos de acceso prioritario:

Preventas para clubes y titulares de derechos de asiento : Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros.

: Los primeros periodos de venta se abrieron en enero de 2026 para grupos prioritarios, como los titulares de derechos de asiento y los clubes miembros. Venta general para el fin de semana de finales: Las entradas para el fin de semana de las finales en el Allianz Stadium salieron a la venta para el público general en marzo de 2026.

Quienes busquen entradas a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: Todas las compras en StubHub cuentan con el respaldo del programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas serán válidas y llegarán a tiempo para el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el fin de semana de finales del World Rugby Nations Championship 2026?

Para las jornadas con dos partidos y los abonos de varios días del fin de semana de finales, las categorías de precios oficiales son las siguientes:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £.

: Las entradas de día cuestan entre 20 y 125 £. Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £.

: Las entradas de día cuestan entre 40 y 180 £. Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £.

: Las entradas de día cuestan entre 125 y 280 £. Abonos de varios días (para 2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de adulto para 3 días cuesta entre 242 y 514 £.

Consulta la web oficial de la competición y las de las selecciones cuando se acerque la fecha para obtener más información. Para conocer la disponibilidad actual, consulta también plataformas de reventa como StubHub.

Paquetes prémium y entradas de hospitalidad para el World Rugby Nations Championship 2026

En el rugby, la hospitalidad consiste en un paquete exclusivo para el día de partido que ofrece una experiencia superior a la de una entrada convencional.

Estas experiencias pueden incluir desde el acceso a salas y bares antes del partido para disfrutar del ambiente hasta distintas opciones gastronómicas, desde bufés hasta menús de varios platos, e incluso palcos privados para un número limitado de invitados.

Los paquetes y abonos oficiales pueden comprarse directamente a través de canales autorizados:

Reserva directa por internet : Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección.

: Puedes adquirir paquetes a través del portal oficial de entradas del Nations Championship y de las webs de cada selección. Proveedores oficiales de hospitalidad: El agente exclusivo de hospitalidad del Allianz Stadium también gestiona la asignación de paquetes prémium. Puedes consultar lo que incluye cada uno y completar la reserva en la web de Keith Prowse.

¿Qué selecciones participan en el World Rugby Nations Championship 2026?

El torneo reúne a 12 de las mejores selecciones del mundo, divididas en dos grupos geográficos de seis. Así terminaron tras la fase de grupos:

Selecciones del hemisferio norte (puntos en la fase de grupos) Selecciones del hemisferio sur (puntos en la fase de grupos) Francia (26 puntos) Sudáfrica (22 puntos; diferencia de puntos: +135) Inglaterra (25 puntos) Nueva Zelanda (22 puntos; diferencia de puntos: +41) Irlanda (24 puntos) Australia (14 puntos) Escocia (20 puntos) Argentina (11 puntos) Gales (17 puntos) Japón (5 puntos) Italia (2 puntos) Fiyi (4 puntos)

¿Cuál es el formato del World Rugby Nations Championship?

En lugar de disputar series de varios partidos contra un único rival, cada país se enfrenta una vez a las seis selecciones del otro grupo geográfico en dos periodos distintos:

La serie de verano (jornadas 1 a 3) : Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes.

: Se disputó en julio. Las selecciones del hemisferio norte viajaron al sur para jugar sus partidos como visitantes. La serie de otoño (jornadas 4 a 6): Se disputó en noviembre. Se invirtió el formato y las selecciones del hemisferio sur viajaron al norte para jugar las tres jornadas restantes en emblemáticos estadios europeos.

La clasificación: Aunque las selecciones solo se enfrentan a rivales del otro grupo, sus resultados y puntos de bonus se contabilizan en la tabla de su propio hemisferio. Por ejemplo, las selecciones del Seis Naciones compiten entre sí en una clasificación basada en sus resultados ante los equipos del sur.

Fin de semana de finales

El desenlace definitivo tendrá lugar en el Allianz Stadium de Twickenham durante un único fin de semana de grandes partidos a finales de noviembre.

Las doce selecciones viajarán a Londres para disputar un partido que determinará su posición final ante la selección que haya terminado en el mismo puesto del otro grupo.