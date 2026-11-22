Vivimos un verano de fútbol sensacional durante el Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, pero ahora les toca brillar en Oriente Medio a las futuras leyendas de este deporte.

El Mundial sub-17 de la FIFA regresa a Qatar para la edición de 2026, que se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre. Ya puedes reservar tus entradas.

El torneo juvenil mundial ha ganado relevancia desde que la FIFA revolucionó de forma permanente su formato al convertirlo en un gran campeonato anual de 48 selecciones. Qatar acogió el torneo por primera vez en 2025 y seguirá siendo su sede hasta 2029.

Estrellas del fútbol como Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos y Victor Osimhen ya brillaron en su día en el escenario sub-17. ¿Quién dejará huella esta vez? Podrías estar en Qatar para descubrirlo en persona.

Deja que GOAL te ofrezca la información más reciente sobre cómo comprar entradas para el Mundial sub-17 de la FIFA 2026, incluido dónde conseguirlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputa el Mundial sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial sub-17 de la FIFA 2026 se disputará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, con un total de 104 partidos.

Las 48 selecciones se repartirán en 12 grupos (del A al L). Las dos primeras de cada grupo, junto con las ocho mejores terceras, pasarán a la fase eliminatoria (dieciseisavos de final).

Los partidos se disputarán principalmente en los campos de primer nivel de la Aspire Zone de Doha, mientras que la final del domingo 13 de diciembre tendrá lugar en el impresionante estadio Ahmed Bin Ali.

Fase del torneo Fecha(s) Entradas Sede(s) Fase de grupos Del 19 al 27 de noviembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Dieciseisavos de final Del 30 de noviembre al 1 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Octavos de final 3 y 4 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Cuartos de final 7 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (varios campos) Semifinales 10 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campos 2 y 7) Partido por el tercer puesto 13 de diciembre Entradas Aspire Zone / Doha (campo 2) Final (y partido por el tercer puesto) 13 de diciembre Entradas Estadio Ahmed Bin Ali (Doha)

Cómo comprar entradas para el Mundial sub-17 de la FIFA 2026

Las entradas oficiales para el Mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2026 se pueden comprar directamente a través de estos canales:

Plataforma principal : el portal oficial de entradas de la FIFA o la página de entradas específica del Mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2026.

: el portal oficial de entradas de la FIFA o la página de entradas específica del Mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2026. Plataforma local del torneo: también está disponible la plataforma oficial de Qatar, «Road to Qatar».

Fechas importantes y fases de venta

Fase de venta Fecha de inicio Destinatarios Preventа Visa 19 de octubre de 2026 Periodo exclusivo para titulares de tarjetas Visa Venta al público general 26 de octubre de 2026 Abierta a todos los aficionados con cualquier método de pago aceptado

Si buscan entradas a última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas de reventa como Ticombo.

Transferencias garantizadas: Ticombo protege todas las transferencias y compras de entradas mediante su programa de seguridad integrado, llamado TixProtect. Este programa garantiza que recibirás tus entradas a tiempo y que serán válidas para el evento o, de lo contrario, obtendrás un reembolso del 100 %.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial sub-17 de la FIFA 2026?

Las entradas oficiales para el Mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2026 cuestan desde 20 QAR (aproximadamente 4,20 £ / 5,50 USD) en el caso de los pases generales de un día. Las entradas para la final cuestan entre 15 y 35 QAR (aproximadamente entre 3,20 y 7,20 £ / entre 4,10 y 9,60 USD).

Tipos de entradas y precios

Pase de un día:

Desde 20 QAR: acceso general durante un día a seis campos (1, 3, 4, 5, 8 y 9) del complejo de competición de la Aspire Zone, con asientos asignados por orden de llegada, además de entrada al festival para aficionados.

Pase para un partido destacado:

Desde 35 QAR: incluye todas las prestaciones del pase de un día y un asiento reservado en uno de los dos campos principales (el 2 o el 7) para un partido destacado o de gran demanda a tu elección (sujeto a la capacidad del campo).

Entradas para la final (estadio Ahmed Bin Ali):

Categoría 1: entre 30 y 35 QAR

Categoría 2: 15 QAR

Consulta la web de la FIFA y la web oficial del torneo para obtener más información, así como plataformas de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

¿Qué selecciones disputan el Mundial sub-17 de la FIFA 2026?

El Mundial sub-17 de la FIFA 2026 marca el histórico debut del formato ampliado a 48 selecciones. Estos siete países participarán por primera vez en el torneo: Grecia, Montenegro, Mozambique, Rumanía, Serbia, Tanzania y Vietnam.

Sorprendentemente, cuatro de las cinco últimas selecciones campeonas del Mundial sub-17 (Nigeria, Inglaterra, Alemania y Portugal) no lograron clasificarse para la edición de 2026, por lo que Brasil, campeona en cuatro ocasiones anteriores, será la selección más laureada entre las participantes.

Grupo Selecciones clasificadas Grupo A Qatar, Panamá, Grecia, Egipto Grupo B Nueva Caledonia, Ecuador, Corea del Sur, Uganda Grupo C Argentina, Australia, Dinamarca, Mozambique Grupo D Francia, Haití, Arabia Saudí, Uruguay Grupo E Italia, Costa de Marfil, Uzbekistán, Jamaica Grupo F Croacia, Cuba, Tayikistán, Senegal Grupo G Bélgica, Mali, Nueva Zelanda, Vietnam Grupo H España, China, Marruecos, Fiyi Grupo I Brasil, Costa Rica, República de Irlanda, Tanzania Grupo J Estados Unidos, Argelia, Chile, Montenegro Grupo K México, Camerún, Rumanía, Venezuela Grupo L Japón, Colombia, Honduras, Serbia

¿Quiénes son los últimos campeones del Mundial sub-17 de la FIFA?

Nigeria encabeza la clasificación histórica de campeones del Mundial sub-17 de la FIFA, tras conquistar el trofeo cinco veces desde la primera edición del torneo, celebrada en 1985.