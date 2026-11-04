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Traducido por

Cómo comprar entradas para el Mundial de rugby a 13 de 2026: Nueva Zelanda contra Tonga, Australia contra Samoa, precios de las semifinales y más

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Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el gran espectáculo de rugby league de este año en el hemisferio sur

Últimamente hemos disfrutado de partidos emocionantes de rugby a 13 en las competiciones nacionales de la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de rugby a 13, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Tras tres semanas de intensa y emocionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen en la lucha por el título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Las semifinales se disputan este fin de semana (7 y 8 de noviembre) y la final tendrá lugar el próximo domingo (15 de noviembre). Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia partía como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y decimotercera en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Australia ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos, pero sabe que le esperan pruebas difíciles: primero ante Samoa este fin de semana y, si se clasifica, frente al ganador del Nueva Zelanda-Tonga en la gran final de Brisbane.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13, incluidos los puntos de venta, los precios y mucho más.

¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local)

Partido

Entradas

Estadio (ciudad)

Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT)

Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga

Entradas

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT)

Semifinal: Australia contra Samoa

Entradas

Allianz Stadium (Sídney)

Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST)

Final: por determinar

Entradas

Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados de cada ciudad y estadio anfitrión.

Las principales plataformas de distribución autorizadas son Ticketmaster Australia y Ticketmaster New Zealand. Según el recinto concreto, Ticketek también se utiliza como agente colaborador para partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda.

Si buscan entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencia garantizada: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 AUD para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido

Entrada de adulto (a partir de 16 años)

Entrada familiar (2+2 o 1+3)

Fase de grupos y semifinales

Desde 19 AUD

Desde 49 AUD

Final (Suncorp Stadium)

Desde 39 AUD

Desde 109 AUD

Aunque los planos de las distintas categorías dependen en gran medida de la distribución de los diez estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:

  • Categoría 1 / Premium: Situada a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrece las mejores vistas centrales del terreno de juego.
  • Categoría 2: Suele estar situada en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.
  • Categoría 3 / Acceso general: Suele estar situada detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrece las entradas más económicas.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen las fechas para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se disputa al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase

Fecha(s)

Fase de grupos

Del 15 de octubre al 1 de noviembre

Semifinales

7 y 8 de noviembre

Final

15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Australia

Suncorp Stadium (Brisbane)

52.500

Allianz Stadium (Sídney)

42.500

McDonald Jones Stadium (Newcastle)

33.000

CommBank Stadium (Sídney)

30.000

Cbus Super Stadium (Gold Coast)

27.400

Queensland Country Bank Stadium (Townsville)

25.455

WIN Stadium (Wollongong)

23.750

HBF Park (Perth)

20.500

Nueva Zelanda

One New Zealand Stadium (Christchurch)

30.000

Papúa Nueva Guinea

Santos National Football Stadium (Port Moresby)

14.800

¿Quiénes son los últimos campeones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes:

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado de la final

Estadio (ciudad)

2021

Australia

Samoa

30-10

Old Trafford (Mánchester)

2017

Australia

Inglaterra

6-0

Lang Park (Brisbane)

2013

Australia

Nueva Zelanda

34-2

Old Trafford (Mánchester)

2008

Nueva Zelanda

Australia

34-20

Lang Park (Brisbane)

2000

Australia

Nueva Zelanda

40-12

Old Trafford (Mánchester)

1995

Australia

Inglaterra

16-8

Wembley (Londres)

1992

Australia

Gran Bretaña

10-6

Wembley (Londres)

1988

Australia

Nueva Zelanda

25-12

Eden Park (Auckland)

1977

Australia

Gran Bretaña

13-12

Sydney Cricket Ground (Sídney)

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