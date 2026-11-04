Últimamente hemos disfrutado de partidos emocionantes de rugby a 13 en las competiciones nacionales de la Super League y la NRL, pero la atención se centra ahora en el panorama internacional y en la Copa del Mundo de rugby a 13, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea.

Tras tres semanas de intensa y emocionante fase de grupos, solo cuatro selecciones siguen en la lucha por el título: Australia, Nueva Zelanda, Tonga y Samoa. Las semifinales se disputan este fin de semana (7 y 8 de noviembre) y la final tendrá lugar el próximo domingo (15 de noviembre). Puedes disfrutar de todo lo que ofrece el torneo reservando hoy mismo tus entradas para los partidos.

Australia partía como clara favorita para conquistar el título por cuarta vez consecutiva y decimotercera en total desde la primera edición, celebrada en 1954. Australia ha ganado todos sus partidos de la fase de grupos, pero sabe que le esperan pruebas difíciles: primero ante Samoa este fin de semana y, si se clasifica, frente al ganador del Nueva Zelanda-Tonga en la gran final de Brisbane.

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¿Cuál es el calendario de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio (ciudad) Sábado 7 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Nueva Zelanda contra Tonga Entradas McDonald Jones Stadium (Newcastle) Domingo 8 de noviembre (20:05 AEDT) Semifinal: Australia contra Samoa Entradas Allianz Stadium (Sídney) Domingo 15 de noviembre (18:35 AEST) Final: por determinar Entradas Suncorp Stadium (Brisbane)

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026

Las entradas oficiales pueden adquirirse a través de la web de la Copa del Mundo de rugby a 13, que enlaza directamente con los portales de venta autorizados de cada ciudad y estadio anfitrión.

Las principales plataformas de distribución autorizadas son Ticketmaster Australia y Ticketmaster New Zealand. Según el recinto concreto, Ticketek también se utiliza como agente colaborador para partidos celebrados en determinados estadios de Australia o Nueva Zelanda.

Si buscan entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencia garantizada: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Las entradas oficiales de acceso general para la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026 (RLWC2026) cuestan desde 19 AUD para adultos, aunque los precios varían según el partido, el estadio y la categoría del asiento.

Tipo de partido Entrada de adulto (a partir de 16 años) Entrada familiar (2+2 o 1+3) Fase de grupos y semifinales Desde 19 AUD Desde 49 AUD Final (Suncorp Stadium) Desde 39 AUD Desde 109 AUD

Aunque los planos de las distintas categorías dependen en gran medida de la distribución de los diez estadios de Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, los asientos se dividen en varias categorías generales:

Categoría 1 / Premium : Situada a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrece las mejores vistas centrales del terreno de juego.

: Situada a la altura de la línea central y en las zonas bajas de los laterales, ofrece las mejores vistas centrales del terreno de juego. Categoría 2 : Suele estar situada en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios.

: Suele estar situada en las zonas laterales superiores o en las esquinas de los estadios. Categoría 3 / Acceso general: Suele estar situada detrás de los postes o en las gradas superiores más altas y ofrece las entradas más económicas.

Consulta las webs oficiales de las selecciones cuando se acerquen las fechas para obtener más información, así como las plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

La Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026, organizada conjuntamente por Australia, Nueva Zelanda y Papúa Nueva Guinea, se celebra del jueves 15 de octubre al domingo 15 de noviembre. El torneo, que dura un mes, consta de 18 partidos en total (15 de la fase de grupos, las semifinales y la final).

El torneo se disputa al mismo tiempo que las competiciones femenina y de rugby en silla de ruedas.

Fase Fecha(s) Fase de grupos Del 15 de octubre al 1 de noviembre Semifinales 7 y 8 de noviembre Final 15 de noviembre

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de rugby a 13 de 2026?

Los siguientes diez estadios albergarán partidos de la Copa del Mundo de rugby a 13 de este año:

País Estadio (ciudad) Capacidad Australia Suncorp Stadium (Brisbane) 52.500 Allianz Stadium (Sídney) 42.500 McDonald Jones Stadium (Newcastle) 33.000 CommBank Stadium (Sídney) 30.000 Cbus Super Stadium (Gold Coast) 27.400 Queensland Country Bank Stadium (Townsville) 25.455 WIN Stadium (Wollongong) 23.750 HBF Park (Perth) 20.500 Nueva Zelanda One New Zealand Stadium (Christchurch) 30.000 Papúa Nueva Guinea Santos National Football Stadium (Port Moresby) 14.800

¿Quiénes son los últimos campeones de la Copa del Mundo de rugby a 13?

La primera edición de la Copa del Mundo de rugby a 13 se celebró en 1954. Estas son las finales más recientes: