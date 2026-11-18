Los mejores jugadores de dardos del mundo se dirigen al Ally Pally de Londres para ofrecer más emoción durante las fiestas. La acción del Mundial de Dardos PDC comienza el 11 de diciembre y culmina con la final el 3 de enero. Ya puedes conseguir entradas para la fecha o sesión que prefieras.

Aunque Alexandra Palace acogerá este año el mayor torneo de dardos por vigésima vez, la competición se disputará por primera vez en el Great Hall del recinto, lo que elevará el número de entradas disponibles a la cifra récord de 180.000.

Luke Littler regresa como vigente campeón de las dos últimas ediciones e intentará convertirse en el primer jugador desde Phil «The Power» Taylor, en 2006, en conquistar el título tres veces consecutivas.

Tú también puedes sumarte al ambiente festivo de los aficionados a los dardos consiguiendo una entrada para el Palace. GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario del Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC 2026/27 se disputa en Alexandra Palace, en el norte de Londres, desde el viernes 11 de diciembre hasta el domingo 3 de enero. No habrá partidos del 24 al 26 de diciembre ni el 31 de diciembre.

Este es el calendario del torneo:

Fecha (hora local) Ronda / sesión Entradas Viernes 11 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 12 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 13 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 14 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Martes 15 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 16 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Jueves 17 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Viernes 18 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (primera ronda: 4 partidos) Entradas Sábado 19 de diciembre (19:00) Sesión de noche (primera ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 20 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Lunes 21 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Martes 22 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Miércoles 23 de diciembre (19:00) Sesión de noche (segunda ronda: 4 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Domingo 27 de diciembre (19:00) Sesión de noche (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Lunes 28 de diciembre (19:00) Sesión de noche (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (dieciseisavos: 3 partidos) Entradas Martes 29 de diciembre (19:00) Sesión de noche (dieciseisavos: 1 partido; octavos: 2 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (12:30) Sesión de tarde (octavos: 3 partidos) Entradas Miércoles 30 de diciembre (19:00) Sesión de noche (octavos: 3 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (12:30) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Viernes 1 de enero (19:00) Cuartos de final (2 partidos) Entradas Sábado 2 de enero (19:30) Semifinales (2 partidos) Entradas Domingo 3 de enero (20:00) Final Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Dardos PDC 2026/27

Por primera vez, las entradas oficiales para el Mundial de Dardos PDC 2026/27 se ofrecieron mediante un sistema de sorteo, en lugar de una venta general por orden de llegada. Los detalles del sorteo fueron los siguientes:

Sorteo para miembros anuales de PDCTV : se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre.

: se abrió el 1 de septiembre y se cerró el 7 de septiembre. Sorteo general : se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre.

: se abrió el 8 de septiembre y se cerró el 14 de septiembre. Resultados y venta general: las personas seleccionadas en el sorteo recibieron la notificación a finales de septiembre y no hubo venta general posterior, ya que los sorteos agotaron las entradas estándar disponibles.

Reventa oficial entre aficionados: puedes consultar la plataforma de reventa Fan-to-Fan de See Tickets, el mercado de reventa autorizado para las entradas estándar.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Mundial de Dardos PDC en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por otras vías y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Dardos PDC 2026/27?

Las entradas oficiales para el Mundial de Dardos PDC 2026/27 en Alexandra Palace parten de 55 £ para las gradas escalonadas, 75 £ para los asientos en mesas y 399 £ para la experiencia de hospitalidad 501 Club. Los precios aumentan a medida que avanza el torneo y alcanzan su máximo en la final del 3 de enero de 2027.

Categoría de entrada Precio: primeras rondas / final Características principales Gradas escalonadas Desde 55 £ / 95 £ Gradas elevadas de estilo estadio, con asientos más anchos, más espacio para las piernas y portavasos. Asientos en mesas Desde 75 £ / 110 £ Mesas compartidas a nivel de pista, situadas cerca del escenario y de la entrada de los jugadores. Hospitalidad 501 Club Desde 399 £ / 599 £ Acceso a una sala VIP prémium, asientos reservados y paquetes con comida y bebida incluidas.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

¿Dónde se celebra el Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC se trasladó del Circus Tavern de Purfleet a Alexandra Palace por primera vez en 2008, por lo que esta será la vigésima edición disputada en el recinto del norte de Londres. El Great Hall de Alexandra Palace, que acoge el Mundial este año, tiene capacidad para más de 5.000 personas.

Inaugurado en 1873 y concebido como un «palacio para el pueblo», Alexandra Palace, conocido a menudo como «Ally Pally», tenía como finalidad original servir de centro público de ocio, educación y entretenimiento, así como de equivalente en el norte de Londres del Crystal Palace del sur de la ciudad. Además del Mundial de Dardos, Alexandra Palace acoge cada enero desde 2012 el torneo de snooker Masters.

¿Cuál es el formato del Mundial de Dardos PDC 2026/27?

El Mundial de Dardos PDC se disputa por sets. Cada set lo gana el jugador que consigue tres legs.

Primera y segunda ronda: al mejor de 5 sets

Tercera y cuarta ronda: al mejor de 7 sets

Cuartos de final: al mejor de 9 sets

Semifinales: al mejor de 11 sets

Final: al mejor de 13 sets

¿Quiénes son los últimos campeones del Mundial de Dardos PDC?