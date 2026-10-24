¿Todavía tienes ganas de ir a un Gran Premio antes de que termine una temporada de F1 sensacional? No hay nada como vivir el momento. Haz realidad ese sueño en el Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre.

El Gran Premio de México, conocido como Gran Premio de Ciudad de México desde 2021, se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que la prueba apareció por primera vez en el calendario de F1, allá por 1963.

A pesar de algunos periodos en los que no se celebró, ahora es una cita habitual del calendario del automovilismo y un escenario enormemente popular, conocido por la pasión de sus aficionados y sus carreras emocionantes.

Tanto si eres un apasionado de la F1 como si la sigues de vez en cuando, el Gran Premio de Ciudad de México promete estimular los sentidos. Deja que GOAL te explique cómo comprar entradas para el Gran Premio, cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México de 2026 se celebra durante todo el fin de semana, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre.

Fecha Hora local Circuito (ubicación) Entradas Domingo 1 de noviembre 14:00 (CST) Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los aficionados pueden comprar entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 a través de varios vendedores. Están disponibles en el portal de entradas de la Fórmula 1, al que se puede acceder directamente desde la web oficial de la competición, y también en la web del propio Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ten en cuenta que el circuito del Gran Premio de Ciudad de México está dividido en distintas zonas, identificadas cada una con un color. Para acceder a la zona asignada, debes entrar por la puerta correspondiente. Cada zona dispone de su propia área para aficionados, con todos los servicios e instalaciones necesarios.

Este es un resumen de las distintas zonas:

Zona Gradas y áreas principales Vistas destacadas del circuito Puerta de acceso recomendada Verde Gradas 1 y 2, Paddock Club, Champions Club Calle de boxes, parrilla de salida y recta principal de salida y meta Puertas 4, 6 y 7 Naranja Grada 2A Pasadas a gran velocidad por la recta principal (entrada general) Puerta 8 Azul Gradas 3, 3A, 4, 5, 6 y 6A Zona de frenada de la curva 1 y eses Moisés Solana (curvas 1–3) Puertas 9 y 12 Amarilla Gradas 7, 9, 10 y 11 Conjunto sinuoso de las curvas 4–6, al final de la segunda zona de DRS Puertas 13 y 14 Gris Grada 14 (Foro Sol Sur) Zona del estadio, curvas 13–14 y ceremonia del podio tras la carrera Puerta 2 Café Grada 15 (Foro Sol Norte) Zona del estadio, curvas lentas y un ambiente multitudinario propio de un concierto Puerta 2

Si buscas un asiento a última hora, también puedes comprar entradas en plataformas de reventa como StubHub.

Entrega garantizada: todas las compras realizadas en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que ofrece a los compradores la tranquilidad de saber que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

Las entradas oficiales de tres días para el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez cuestan entre 3.900 y 30.500 MXN (entre 215 y 1.678 USD), según la zona y la ubicación del asiento. Las entradas solo permiten acceder a la zona asignada, por lo que, una vez dentro del circuito, no puedes pasar a otras zonas identificadas con distintos colores.

Grada Zona del circuito Ubicación y vistas Entradas oficiales de tres días (MXN) Gradas 1 y 2 Verde Recta principal, calle de boxes y actividad en la parrilla 30.500 Grada 10 Amarilla Curvas rápidas (de la 4 a la 6) 19.900 Grada 11 Amarilla Curva 6 y aproximación a las eses del Lago 18.300 Gradas 4 y 5 Azul Gran punto de frenada y acción en las curvas 1 y 2 15.000 Grada 5A Azul Vista interior del conjunto inicial de las curvas 1 a 3 13.900 Grada 7 Amarilla Entrada al conjunto de las curvas 4 y 5 13.900 Grada 6 Azul Zona de aceleración a la salida de la curva 3 13.000 Grada 12 Amarilla Tramo rápido entre las curvas 4 y 6 12.800 Grada 9 Azul Aceleración por la recta trasera 12.400 Grada 8 Azul Parte central de la rápida recta trasera 10.500 Grada 14 (Foro Sol Sur) Gris Interior del emblemático estadio, últimas curvas y podio 10.000 Grada 15 (Foro Sol Norte) Café Interior del emblemático estadio, tramo de chicanes lentas 10.000 Gradas 3A y 6B Azul Entrada a un punto propicio para los adelantamientos / recta trasera 9.900 Grada 6A Azul Zona de pie de entrada general 7.000 Grada 2A Naranja Zona de pie a mitad de la recta de boxes / entrada general nacional 3.900

Paquetes VIP y de hospitalidad

Si buscas una opción más allá de los asientos habituales en las gradas, los paquetes VIP de alta gama ofrecen comida de primera calidad, barra libre y acceso al paddock:

Champions Club : está situado junto a la recta principal, con precios a partir de unos 5.600 USD. Incluye un asiento reservado en la grada, acceso a una sala de hospitalidad y visitas guiadas al paddock.

F1 Paddock Club : la opción de máximo lujo, situada sobre el edificio de boxes o en el segundo nivel del estadio Foro Sol, con precios a partir de aproximadamente 9.600 USD.

Consulta las webs oficiales de la F1 y del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Programa del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026

Los entrenamientos, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Ciudad de México se reparten en tres días, como se indica a continuación:

Fecha Sesión Hora local (CST) Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 1 12:30 Viernes 30 de octubre Entrenamientos libres 2 16:00 Sábado 31 de octubre Entrenamientos libres 3 11:30 Sábado 31 de octubre Clasificación 15:00 Domingo 1 de noviembre Carrera 14:00

¿Dónde se celebra el Gran Premio de Ciudad de México de F1 de 2026?

El Gran Premio de Ciudad de México se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como siempre, aunque antes de 1979 el circuito se conocía como Magdalena Mixhuca.

El circuito abrió por primera vez en 1959 y su trazado actual sigue en gran medida el recorrido original. Sin embargo, la configuración moderna, de aproximadamente 4,2 kilómetros (4,3 kilómetros), hace que la pista atraviese un antiguo estadio de béisbol, lo que ofrece uno de los escenarios más espectaculares de la temporada de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte el Gran Premio en una experiencia exigente para los pilotos. Los equipos de F1 también tienen mucho que estudiar, ya que el aire menos denso afecta al rendimiento de los motores y a la aerodinámica.

Valtteri Bottas ostenta el récord de vuelta con un tiempo de 1:17,774. Lo marcó en la edición de 2021 de la carrera, que ganó Max Verstappen.

Cómo llegar al Gran Premio de Ciudad de México de F1

El aeropuerto más cercano al Autódromo Hermanos Rodríguez es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, también conocido como Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros al este del circuito.

Alquiler de coches:

En el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hay varias empresas de alquiler de coches situadas en las terminales, entre ellas Avis, Budget y Hertz.

Taxis y servicios de transporte mediante aplicación:

En Ciudad de México, los viajeros tienen varias opciones para desplazarse cómodamente en taxi o mediante servicios de transporte por aplicación. Entre las más populares están Uber, Didi y los taxis convencionales (Sitio de Taxis o Taxi Libre).

Transporte público:

Para ir en transporte público desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hasta el centro de Ciudad de México, tienes varias opciones, entre ellas el Metro y el Metrobús. El circuito de Ciudad de México también organiza un servicio Ticket2ride, con autobuses desde determinados puntos hasta el circuito y de regreso.

¿Qué se puede esperar del Gran Premio de México de F1 de 2026?

Durante la década de 1970, el Gran Premio de México fue una cita destacada de la época dorada de la F1, con enormes multitudes y un espectáculo emocionante. Uno de los factores que contribuyeron a su reciente resurgimiento en popularidad y éxito fue la trayectoria del piloto mexicano Sergio Perez, subcampeón por detrás de Max Verstappen en el Mundial de F1 de 2023 y clasificado entre los diez primeros del campeonato de pilotos durante once años consecutivos (2014-2024). Este año regresa al volante de su Cadillac tras ausentarse de la temporada 2025.

El único otro mexicano que logró una victoria en una carrera de F1 fue Pedro Rodriguez, en 1970. Falleció tristemente un año después a consecuencia de un incidente en una carrera, pero su legado perdura: el circuito de Ciudad de México fue rebautizado en 1979 en honor a él y a su hermano Ricardo, también expiloto de F1.

El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito espectacular que los aficionados a la F1 deberían vivir en persona al menos una vez. Situado en pleno centro de la capital de México, se caracteriza por su enorme recta principal de 1,2 km, una de las más largas de la temporada de F1, en la que los monoplazas modernos pueden alcanzar velocidades de hasta 330 km/h. Otro de sus rasgos más destacados es el tramo del estadio Foro Sol, donde los coches atraviesan una zona rodeada de gradas.

Lando Norris dominó el Gran Premio de Ciudad de México de 2025 y ese resultado lo aupó al liderato del Mundial de Pilotos. El piloto de McLaren terminó con más de 30 segundos de ventaja sobre Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull. ¿Nos espera otra edición emocionante esta vez? Si quieres sumarte a la multitud en uno de los días más memorables del calendario deportivo mexicano, no lo dejes para más adelante.



