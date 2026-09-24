Reserva entradas de la Saudi Pro League:

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Próximos partidos y entradas de la Saudi Pro League

¿Cómo comprar entradas de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes dirigirte a la sección 'Fixture/Tickets' dentro de la pestaña 'Matches'.

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen salir a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Además, si buscas asegurarte asientos antes de la salida oficial o esperas conseguir entradas de última hora, quizá quieras considerar al minorista secundario StubHub, con entradas desde 17 SAR.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Los eventos destacados, especialmente con equipos de fútbol reconocidos como Al Hilal FC o Al Nassr FC, cuestan más, sobre todo en las zonas con mejor visibilidad.

También hay una opción secundaria para comprar entradas de la Saudi Pro League en StubHub. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, según el partido y la cercanía de la fecha, con entradas desde 17 SAR.

¿Qué hay que saber sobre la Saudi Pro League 2026/27?

Puede que la Saudi Pro League se creara en 2007, pero sus raíces se remontan a la década de 1950 y a la competición His Majesty's League. Nueve clubes diferentes han reinado como campeones saudíes si nos remontamos a aquellos primeros días. Sin embargo, desde que la máxima categoría pasó a llamarse Saudi Pro League, tres equipos han dominado. Quince de los 18 títulos desde 2007 han sido para Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) y Al-Ittihad (3), con Al-Nassr poniendo fin a una espera de siete años para recuperar la corona al final de la temporada 2025/26 bajo las órdenes de Jorge Jesus. Ange Postecoglou se ha hecho cargo desde entonces para defender el título en 2026/27.

El éxito conduce inevitablemente a la popularidad y, por tanto, no sorprende que esos tres clubes, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, junto con Al-Ahli, tengan las mayores asistencias de la liga. De hecho, representan más del 60 % de la asistencia anual total de la Saudi Pro League. Esos clubes también han tendido a atraer a la mayoría de las estrellas extranjeras que juegan en Oriente Medio.

El fichaje de Cristiano Ronaldo en 2022 es la incorporación más destacada de la historia de la SPL. Al-Nassr estaba en el paraíso, especialmente porque CR7 había rechazado previamente un traspaso al vecino local y archirrival Al Hilal. La llegada de Ronaldo revolucionó el fútbol saudí en su conjunto y allanó el camino para que numerosos jugadores de primer nivel de las ligas europeas se unieran a la Saudi Pro League.

Con cuatro de los actuales equipos de la Saudi Pro League con sede en Riad, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab y Al-Riyadh, un viaje de un amante del deporte a la capital saudí suele significar ver un partido de la Pro League durante sus vacaciones. Con jugadores como Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran y Darwin Nunez habiendo jugado, o jugando todavía, en Al-Hilal y Al-Nassr, no sorprende que la demanda de entradas sea alta cada vez que esos clubes entran en acción.

Puede que los clubes de Riad hayan dominado el fútbol saudí en el pasado, pero Al Ittihad, de la ciudad costera de Yeda, en el mar Rojo, ha sabido plantar cara a lo largo de los años y es uno de los clubes de fútbol más grandes del país y de Asia en su conjunto. A numerosos aficionados les encantaría verlo en directo, especialmente cuando cuenta con una brillante plantilla que incluye a Karim Benzema, Moussa Diaby y Fabinho.

La temporada 2026/27 también tiene una importancia extra para el fútbol saudí en su conjunto, ya que la liga hará un parón ampliado a mitad de temporada del 24 de diciembre de 2026 al 7 de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí albergue la Copa Asiática de la AFC 2027.